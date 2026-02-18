Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài

Ngô Thanh Vân - Huy Trần thu hút hàng nghìn lượt "thích" khi khoe ảnh cả nhà mặc áo dài, nô đùa bên nhau trong ngày mùng Một. Bé Gạo, con gái của cặp sao được khen dễ thương trong lần đầu mặc trang phục truyền thống.

Mỹ Tâm khoe khoảnh khắc sum vầy bên đại gia đình khi về Đà Nẵng đón Tết.

Ngọc Quyên tận hưởng Tét thảnh thơi bên mẹ tại Mỹ.

Gia đình Quang Hải - Chu Thanh Huyền cùng diện áo dài tông đỏ đi chúc Tết ở Đông Anh (Hà Nội).

Hoa hậu Ngọc Hân khoe khoảnh khắc gia đình đoàn tụ, cùng mặc ái dài do cô thiết kế đi du xuân.

Ông xã nhạc trưởng dành cho Thanh Hằng nụ hôn tay ngọt ngào khi sánh đôi dịp Tết.

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng được nhiều người "xin vía" hạnh phúc khi khoe ảnh sum vầy trong ngày đầu năm mới.

Lọ Lem, con gái lớn MC Quyền Linh, được ví như cô Tấm bước ra từ truyện cổ tích khi khoe ảnh diện cổ phục.

Hồng Nhung dành ngày đầu năm mới sum vầy bên bố.

Khoảnh khắc nhí nhảnh của á hậu Phương Nga khi làm dâu ở Phú Thọ được hàng ngàn người yêu thích.