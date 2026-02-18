Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài

Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần được khen dễ thương khi diện áo dài; Mỹ Tâm khoe khoảnh khắc sum vầy bên đại gia đình; Ngọc Quyên đón Tết ở Mỹ cùng mẹ.

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 1

Ngô Thanh Vân - Huy Trần thu hút hàng nghìn lượt "thích" khi khoe ảnh cả nhà mặc áo dài, nô đùa bên nhau trong ngày mùng Một. Bé Gạo, con gái của cặp sao được khen dễ thương trong lần đầu mặc trang phục truyền thống.

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 2

Mỹ Tâm khoe khoảnh khắc sum vầy bên đại gia đình khi về Đà Nẵng đón Tết.

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 3

Ngọc Quyên tận hưởng Tét thảnh thơi bên mẹ tại Mỹ.

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 4

Gia đình Quang Hải - Chu Thanh Huyền cùng diện áo dài tông đỏ đi chúc Tết ở Đông Anh (Hà Nội).

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 5

Hoa hậu Ngọc Hân khoe khoảnh khắc gia đình đoàn tụ, cùng mặc ái dài do cô thiết kế đi du xuân.

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 6

Ông xã nhạc trưởng dành cho Thanh Hằng nụ hôn tay ngọt ngào khi sánh đôi dịp Tết.

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 7

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng được nhiều người "xin vía" hạnh phúc khi khoe ảnh sum vầy trong ngày đầu năm mới.

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 8

Lọ Lem, con gái lớn MC Quyền Linh, được ví như cô Tấm bước ra từ truyện cổ tích khi khoe ảnh diện cổ phục.

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 9

Hồng Nhung dành ngày đầu năm mới sum vầy bên bố.

Ảnh sao 18/2: Con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần lần đầu mặc áo dài - 10

Khoảnh khắc nhí nhảnh của á hậu Phương Nga khi làm dâu ở Phú Thọ được hàng ngàn người yêu thích.

TP HCM - Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý và cặp song sinh Lisa - Leon cùng diện áo dài tông đỏ đồng điệu với decor của căn biệt thự dịp Tết Bính Ngọ.

