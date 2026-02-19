Hàng xóm hát karaoke ầm ĩ xuyên Tết, nên nhắc khéo hay báo công an?

Nỗi ám ảnh mang tên karaoke

Không khó để bắt gặp cảnh tượng những ngày Tết, nhiều gia đình mở âm lượng tối đa và tổ chức hát hò từ trưa đến tối mịt. Tiếng ồn dội vào lồng ngực, những giọng ca lệch tông cộng hưởng với men rượu tạo thành một thứ tiếng ồn tra tấn thần kinh những người xung quanh.

Với người già cần yên tĩnh nghỉ ngơi, trẻ nhỏ cần giấc ngủ, hay những người mắc bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiếng ồn karaoke ngày Tết thực sự là một cực hình. Nhiều người chia sẻ, họ sợ Tết không phải vì lo sắm sửa, mà sợ phải chịu đựng âm nhạc không hồi kết của hàng xóm. Sự ức chế dồn nén dễ dẫn đến những xung đột, cãi vã, thậm chí là xô xát không đáng có ngay trong những ngày đầu xuân năm mới.

Trước khi tìm cách ứng xử, chúng ta cần hiểu rõ quy định của pháp luật. Hát karaoke là quyền tự do giải trí, nhưng quyền này bị giới hạn bởi sự yên tĩnh chung của cộng đồng.

Tiếng karaoke mở hết công suất ngày Tết có thể biến niềm vui của một gia đình thành nỗi ám ảnh của cả khu dân cư. Ảnh minh họa

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ngoài khung giờ giới nghiêm trên, nếu tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn (theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP), người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt rất cao, lên tới hàng chục triệu đồng tùy mức độ ồn (đo bằng dBA). Như vậy, không phải cứ ban ngày là muốn hát to cỡ nào cũng được.

Xử lý sao cho vẹn cả đôi đường?

Chuyên gia tâm lý Hoàng Thị Ngọc Duyên (Giám đốc Trung tâm Tâm lý và phát triển con người NHC Việt Nam, HCM) phân tích vào ngày Tết ai cũng muốn được vui vẻ nhưng không nên để niềm vui của bản thân trở thành sự mệt mỏi, khó chịu của người khác.

Chuyên gia cho rằng về mặt tâm lý, nếu góp ý trong trạng thái bản thân bức xúc và khó chịu thì rất dễ gây “phản ứng ngược”. Vì vậy chúng ta nên nhắc nhở vào thời điểm phù hợp bởi nếu hàng xóm đang quá chén, có những cuộc vui quá đà nếu chúng ta góp ý thì rất dễ xảy ra sự xung đột và mâu thuẫn.

Để không làm mất tình hòa khí hàng xóm, chuyên gia Duyên gợi ý nên góp ý bằng giọng nhẹ nhàng, ngôn ngữ chia sẻ thay vì giọng điệu phàn nàn, đổ lỗi hoặc là oán trách. Có thể nói bằng cách: Anh/chị/cô/chú ơi nhà em có người lớn hoặc có trẻ nhỏ nhờ nhà mình giảm âm lượng một chút giúp em. Điều quan trọng ở đây là giữ thái độ tôn trọng bởi vì nhịp đầu năm ai cũng dễ rơi vào tình trạng nhạy cảm, cho phép mình được vui chơi thỏa thích, thoải mái so với những ngày thường bận rộn.

Chuyên gia Duyên gửi gắm: “Văn minh ngày Tết không chỉ nằm ở cách mình vui mà ở cách mình giữ sự yên bình cho người khác”.

Nếu việc góp ý trực tiếp không hiệu quả hoặc gia chủ có thái độ thách thức, bạn không nên đối đầu trực tiếp để tránh rủi ro xô xát. Hãy liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố hoặc ban quản lý khu dân cư. Tiếng nói của người có uy tín tại địa phương thường có trọng lượng hơn và giúp giải quyết vấn đề trên tinh thần xây dựng. Chỉ khi tiếng ồn quá mức chịu đựng, kéo dài quá 22 giờ đêm và mọi nỗ lực hòa giải đều thất bại thì việc báo công an khu vực mới nên được cân nhắc. Đây là giải pháp cuối cùng để lập lại trật tự nhưng cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ láng giềng có thể bị rạn nứt.