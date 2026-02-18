Đỗ Mỹ Linh gây chú ý ngày đầu năm mới

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đỗ Mỹ Linh khiến người hâm mộ xuýt xoa khi tung ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc. Trong ảnh, Đỗ Mỹ Linh diện áo dài lụa hồng pastel, bé Titi Titi chiếm spotlight với áo dài hồng rực và biểu cảm hài hước.

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng tung bộ ảnh áo yếm màu đỏ nổi bật, được thêu họa tiết hoa tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp nền nã nhưng vẫn quyến rũ. Thiết kế truyền thống kết hợp cùng phong cách trang điểm nhấn vào đôi môi đỏ giúp cô khoe trọn làn da trắng mịn và đường nét gương mặt thanh tú.

Nhiều khán giả nhận xét người đẹp ngày càng mặn mà, toát lên thần thái của người phụ nữ trưởng thành sau khi lập gia đình và làm mẹ: "Nghiêng nước nghiêng thành", "Người em xinh quá. Chúc em và gia đình đón Tết vui vẻ nha", "Gái một con trông mòn con mắt là có thiệt"…

Trong năm 2025, Đỗ Mỹ Linh dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ, gần như vắng bóng tại các hoạt động showbiz. Từ cuối năm, cô còn vướng tin đồn mang thai lần hai khi thường xuyên diện trang phục rộng rãi và hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán, người đẹp lựa chọn giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận.