Bạn trai cũ Taylor Swift mặn nồng bên bóng hồng mới

Joe Alwyn và Sarah Pidgeon trong buổi hẹn hò công khai. Ảnh: TheImageDirect

Theo Page Six, Joe Alwyn, 35 tuổi, và Sarah Pidgeon, 29 tuổi, được bắt gặp sánh đôi trên đường phố Brooklyn, New York, hôm 13/6. Cặp sao quấn quýt không rời, khoác tay, ôm eo nhau dạo phố, vừa thưởng thức đồ uống vừa trò chuyện, cười đùa vui vẻ.

Buổi hẹn hò kéo dài nhiều giờ, từ ban ngày đến tận tối muộn. Hai diễn viên cũng được trông thấy ngồi tại một quán đồ uống và trao nhau nụ hôn say đắm.

Cả hai diện trang phục đơn giản, năng động trong buổi đi chơi với áo phông, quần jeans và giày đen.

Cặp sao tình tứ trong quán. Ảnh: TheImageDirect

Mối quan hệ mới của Joe Alwyn thu hút sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên anh công khai xuất hiện tình tứ bên một cô gái sau ba năm chia tay Taylor Swift. Tài tử người Anh từng có mối tình kéo dài với Taylor Swift, từ năm 2016 đến mùa xuân năm 2023. Tháng 8 năm đó, nữ ca sĩ bắt đầu hẹn hò ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Travis Kelce. Hai người đính hôn vào tháng 8/2025 và được cho là sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 3/7 tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York.

Hơn một năm sau khi kết thúc mối quan hệ, Joe Alwyn từng hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm với Taylor. "Tôi hy vọng bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm và hiểu được những khó khăn khi một mối quan hệ dài lâu, đầy yêu thương và gắn bó suốt hơn sáu năm rưỡi đi đến hồi kết", anh nói trong cuộc phỏng vấn với The Times vào tháng 6/2024.

Joe Alwyn và Taylor Swift trong kỳ nghỉ năm 2018. Ảnh: Backgrid

Alwyn mô tả mối tình đình đám với Taylor Swift là trải nghiệm "khác thường" và thừa nhận việc đối mặt với sự chú ý của công chúng không hề dễ dàng. Anh cho biết một mối quan hệ rất thật đã bị đặt dưới lăng kính của truyền thông, mạng xã hội và những lời đồn đoán, khiến mọi thứ bị phân tích, suy diễn đến mức sai lệch. Dù vậy, diễn viên đã học cách chấp nhận khoảng cách giữa thực tế và những gì công chúng bàn luận về cuộc sống riêng tư.

Trong khi đó, bạn gái mới của anh, Sarah Pidgeon, vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô chưa từng công khai xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào trước đây.

Sarah Pidgeon sinh năm 1996, là diễn viên người Mỹ. Ngoài vai Carolyn Bessette-Kennedy trong loạt phim Love Story đóng cùng Paul Anthony Kelly, cô còn được biết đến qua các tác phẩm The Wilds và Tiny Beautiful Things.