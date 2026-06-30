Lý Hải tiễn biệt mẹ 100 tuổi

Mẹ ca sĩ Lý Hải, bà Phạm Thị Hai, qua đời tại nhà riêng hôm 27/6, thọ 100 tuổi. Trước đó, bà lâm bệnh nặng trong thời gian dài, được các con túc trực chăm sóc.

Theo Lý Hải, tang lễ của mẹ anh được cử hành trang nghiêm, hoàn tất trong một buổi sáng. Gia đình muốn tiễn đưa bà trong không khí ấm cúng, riêng tư.

"Mẹ đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và hy sinh cho gia đình. Những nụ cười, lời dạy bảo, những khoảnh khắc bình yên bên mẹ sẽ mãi là ký ức quý giá trong lòng con cháu", Lý Hải bày tỏ.

Lý Hải và mẹ.

Trước đây, Lý Hải từng nhiều lần hãnh diện kể về mẹ là người phụ nữ bao dung và tần tảo. Bà có tám người con, trong đó Lý Hải là út. Những năm gần đây, tuổi cao khiến bà không còn minh mẫn, có lúc không nhớ các con, cháu.

Minh Hà, vợ Lý Hải, cho biết mỗi lần cả gia đình về thăm, vợ chồng cô đều phải giới thiệu lại từng thành viên để bà nhận ra. Nhiều năm qua, hai người thường đưa bốn con về quê thăm bà, đồng thời dạy các con biết yêu thương, kính trọng bà nội.

Năm 2006, Lý Hải từng đón mẹ lên TP HCM sống cùng gia đình, song sau khoảng 6-7 năm, bà bày tỏ mong muốn về quê an dưỡng tuổi già và được con trai tôn trọng quyết định.

Đạo diễn từng nói những phẩm chất của mẹ là nguồn cảm hứng để anh thực hiện phim Lật mặt 7: Một điều ước.

"Mẹ tôi là người phụ nữ Việt Nam điển hình, cả đời hy sinh và thương con vô điều kiện. Mẹ luôn âm thầm gánh vác mọi khó khăn để các con được học hành đến nơi đến chốn", anh nói.