Dua Lipa quấn quýt chồng trong tuần trăng mật

Trong loạt ảnh được Daily Mail đăng tải, đôi vợ chồng mới cưới liên tục dành cho nhau những cử chỉ tình tứ khi nghỉ dưỡng tại một khu resort ven biển. Cả hai cùng tắm nắng, vui đùa trên chiếc phao khổng lồ giữa làn nước trong xanh và gần như không rời nhau nửa bước.

Dua Lipa và Callum Turner trong kỳ trăng mật. Ảnh: Backgrid

Ca sĩ 30 tuổi diện bikini yếm khoe vóc dáng săn chắc. Trong khi đó, diễn viên Callum Turner phô diễn thân hình khỏe khoắn khi nhảy từ các mỏm đá xuống biển. Callum hiện là một trong những gương mặt được truyền thông Anh đánh giá có khả năng trở thành James Bond tiếp theo.

Cặp sao cũng được nhìn thấy thư giãn trên ghế tắm nắng tại khách sạn 5 sao, nơi họ đang tận hưởng những ngày đầu của cuộc sống hôn nhân. Có lúc Dua nằm trên người chồng trong khi cùng xem thực đơn món ăn.

Cặp sao đang nghỉ dưỡng tại một khách sạn ở Amalfi, Italy. Ảnh: Backgrid

Một nhân chứng cho biết: "Họ gần như không thể rời tay khỏi nhau và liên tục trao nhau nụ hôn. Cả hai hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh".

Cuối tuần trước, chủ nhân bản hit New Rules và ngôi sao phim Fantastic Beasts tổ chức lễ cưới kéo dài ba ngày tại một villa cổ kính ở thành phố Palermo trên đảo Sicily, Italy. Các hoạt động được cho là tiêu tốn khoảng 1,5 triệu bảng Anh. Ca sĩ huyền thoại Elton John được cho là đã biểu diễn trong tiệc cưới, khách mời còn có Charli XCX và nhà thiết kế thời trang Donatella Versace.

Dua và Callum bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2024 sau khi gặp nhau tại một bữa tiệc ở Los Angeles, Mỹ. Tháng 12 cùng năm, cặp sao khoe tin vui đính hôn. Hai người đăng ký kết hôn và tổ chức một buổi lễ giản dị tại Tòa thị chính Marylebone, London vào cuối tháng 5 vừa qua. Theo nguồn tin thân cận, cặp sao người Anh yêu nhau sâu đậm và mong có con trong tương lai gần.

Dua Lipa và Callum Turner đăng ký kết hôn tại London hôm 31/5. Ảnh: The Sun

Dua Lipa sinh năm 1995, là ca sĩ, người mẫu Anh gốc Albania. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 2015, nổi tiếng toàn cầu hai năm sau đó với đĩa đơn New Rules. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia, giúp Dua Lipa nhận vô số giải thưởng âm nhạc tại Anh và Mỹ. Cô có thêm nhiều bản hit khác trong sự nghiệp như One Kiss, IDGAF, Kiss and Make Up và Electricity... Đến nay, người đẹp đã giành ba giải Grammy, 6 giải Brit Awards và hai kỷ lục Guinness thế giới.

Callum Turner sinh năm 1990 tại Anh, bắt đầu sự nghiệp trong vai trò một người mẫu, sau đó chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Anh đóng vai chính trong hai phần phim ăn theo Harry Potter là Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) và Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Callum cũng ghi dấu ấn trong phim truyền hình The Capture (2019) và Masters of the Air (2024).