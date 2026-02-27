BlackPink gây phẫn nộ

Màn hợp tác gây phẫn nộ

Sau khi tung teaser MV ca khúc Go trên YouTube, kênh chính thức của nhóm đã công khai danh sách nhạc và thông tin sản xuất của toàn bộ album. Người hâm mộ phát hiện tên Dr. Luke xuất hiện trong phần credit một số bài hát. Nhà sản xuất này từng đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến tấn công tình dục trong quá khứ.

Một trong những ca khúc gây chú ý là Me & My - bài hát đã bị rò rỉ một đoạn trên mạng vài ngày trước đó. Khi thấy tên Dr. Luke trong danh sách sản xuất, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng ca từ mang màu sắc miệt thị phụ nữ.

BlackPink trở lại trong album mới.

Cư dân mạng đặc biệt phản ứng với câu: “You know, that’s my girl / When I call her bitch, it’s a compliment” (Tạm dịch: “Em biết đó là cô gái của tôi / Khi tôi gọi cô ấy là ‘bitch’, đó là lời khen”). Bất chấp ngữ cảnh bài hát, nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng từ mang tính xúc phạm như “bitch” là khó chấp nhận, nhất là khi đội ngũ sáng tác được cho là toàn nam giới.

Trên X (Twitter), hàng loạt bài đăng chỉ trích xuất hiện. “Những người viết bài này đều là đàn ông”, kèm biểu tượng thể hiện sự thất vọng. Một tài khoản khác cho rằng một ca khúc thiếu tinh tế và mang nặng góc nhìn nam giới.

Một số ý kiến kêu gọi người hâm mộ không ủng hộ màn tái xuất của nhóm. Có người bày tỏ thất vọng nhưng không quá bất ngờ, cho rằng nhóm thường để công ty quản lý xử lý phần âm nhạc và lẽ ra có thể đàm phán để tránh hợp tác với nhà sản xuất gây tranh cãi.

Dr. Luke là nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ hạng A. Năm 2014, ca sĩ Kesha đệ đơn kiện nhằm chấm dứt hợp đồng, cáo buộc nhà sản xuất này nhiều lần cho cô dùng chất kích thích, có hành vi tình dục cả khi có và không có sự đồng thuận, kiểm soát sự nghiệp âm nhạc của cô theo hướng bất lợi.

Ngoài Kesha, một số nghệ sĩ như P!nk và Kelly Clarkson cũng từng có phát ngôn liên quan đến Dr. Luke.

Hiện các nội dung được cho là rò rỉ đã bị xóa khỏi kênh chính thức. Phía BlackPink và YG Entertainment chưa đưa ra phản hồi về sự việc.

Bị cáo buộc “sao chép” BTS

Tranh cãi bùng lên sau khi BlackPink công bố “Pink Area" - bản đồ kỹ thuật số tương tác đánh dấu các địa điểm nổi bật tại Seoul, cài cắm những manh mối liên quan đến album sắp phát hành. Theo giới thiệu, dự án nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trước thềm comeback bằng các hoạt động và trải nghiệm được thiết kế quanh những biểu tượng của thành phố.

Không lâu sau, một bài đăng trên mạng xã hội X lan truyền mạnh, cho rằng ý tưởng này tương tự dự án “BTS The city: Arirang Seoul” của BTS. Kế hoạch của nhóm nhạc 7 thành viên muốn biến nhiều địa danh lớn tại Seoul thành không gian trải nghiệm âm nhạc và truyền thông nhân dịp nhóm tái xuất (diễn ra từ 20/3-12/4).

Bài viết thu hút hơn nửa triệu lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số tài khoản ám chỉ BlackPink chờ BTS công bố kế hoạch rồi mới làm theo. Có người cho rằng công ty quản lý của BTS giữ kín thông tin quảng bá vì lo ngại bị sao chép.

Tuy vậy, nhiều fan BlackPink nhanh chóng phản bác. Họ khẳng định “Pink Area" không phải ý tưởng mới mà đã được nhóm triển khai từ thời ca khúc Jump năm 2025. Theo lập luận này, việc cáo buộc BlackPink học theo BTS là thiếu cơ sở, bởi mô hình quảng bá gắn với địa danh thành phố vốn không phải khái niệm độc quyền của bất kỳ nghệ sĩ nào.