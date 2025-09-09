Nghệ sĩ Ukraine bị người vô gia cư sát hại trên tàu điện ở Mỹ

Nghi phạm, Decarlos Brown Jr. (34 tuổi), được xác định có gần 20 năm tiền sử phạm tội và bệnh tâm thần, nhưng vẫn được tại ngoại nhờ cam kết "sẽ ra tòa". Brown từng bị bắt ít nhất 14 lần ở Bắc Carolina với các tội danh từ hành hung, tàng trữ vũ khí cho đến cướp có vũ trang và trộm cắp, bắt đầu từ năm 2007. Chính mẹ anh ta cũng khẳng định con trai mắc tâm thần phân liệt và "không nên được thả ra ngoài".

Khoảnh khắc nghi phạm đâm Zarutska trên tàu điện hôm 22/8. Ảnh chụp màn hình

Video từ hiện trường cho thấy Zarutska lên tàu, ngồi phía trước Brown. Trong lúc cô mải dùng điện thoại, Brown bất ngờ rút dao gấp, lao tới đâm liên tiếp vào cổ nạn nhân. Vụ tấn công không hề có sự khiêu khích nào trước đó.

Iryna Zarutska đến tị nạn ở Mỹ năm 2022 để mong bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng, cô lại bị sát hại ngay khi đang trên đường về nhà sau giờ làm tại một tiệm pizza. Theo cáo phó, Iryna tốt nghiệp Synergy College tại Kyiv, chuyên ngành Nghệ thuật và Phục chế. Cô thường xuyên chia sẻ khả năng sáng tạo với gia đình, bạn bè qua những tác phẩm nghệ thuật, đam mê điêu khắc và thiết kế quần áo độc đáo, phản ánh cá tính rực rỡ.

Ngoài nghệ thuật, Iryna còn có tình yêu lớn dành cho động vật, mong muốn trở thành trợ lý thú y. Một hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết cả khu phố đều quý mến Zarutska, cô hay trông thú cưng cho các gia đình quanh đó. "Cô ấy dễ thương, hiền lành, cả xóm đều thương yêu. Ai cũng sốc và đau lòng trước cái chết của cô", người này nói.

Zarutska trước khi qua đời. Ảnh: Instagram

Vụ việc phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống an ninh giao thông công cộng Charlotte. Brown được cho là lần lượt bắt xe buýt rồi tàu điện mà không mua vé. Lực lượng an ninh tại Charlotte Area Transit System (CATS) do một công ty tư nhân phụ trách, nhưng hiện còn thiếu nhân sự so với hợp đồng.

Brown từng ngồi tù 5 năm vì tội cướp có vũ trang từ 2014. Sau khi ra tù, anh ta lại bị bắt vì hành hung chính chị gái mình. Gần đây nhất, hồi tháng Một, Brown từng bị bắt vì báo tin giả tới 911. Hiện, Brown bị giam giữ tại nhà tù hạt Mecklenburg, đối mặt cáo buộc giết người. Phiên tòa kế tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 19/9.