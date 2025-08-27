Nữ giám sát âm nhạc và chồng bị bắn chết tại nhà riêng

Ngày 25/8, People công bố tài liệu độc quyền hé lộ nguyên nhân cái chết của vợ chồng nữ giám sát âm nhạc American Idol Robin Kaye.

Theo giấy chứng tử, Kaye và Deluca (đều 70 tuổi) qua đời tại ngôi nhà ở Encino, California (Mỹ) vì nhiều vết thương do súng bắn vào khoảng 16h45 ngày 10/7. Bà Deluca chết trong vòng vài giây sau khi bị bắn, trong khi ông Kaye chống chọi được thêm vài phút.

Nữ giám sát âm nhạc American Idol và chồng bị bắn chết tại nhà riêng. Ảnh: FBNV.

Giấy chứng tử ghi nhận hình thức tử vong của hai vợ chồng là bị sát hại. Tuy nhiên, thời gian tử vong được viết trong hồ sơ có sự chênh lệch về ngày giờ, cụ thể là vào 16h14 ngày 14/7 - thời điểm cảnh sát Los Angeles tìm thấy thi thể.

Trước đó, Văn phòng Giám định Y khoa quận Los Angeles cũng xác nhận đôi vợ chồng xấu số được tuyên bố đã chết vào 16h14 ngày 14/7 (giờ địa phương).

Tài liệu còn tiết lộ cả Kaye và Deluca đều trải qua khám nghiệm tử thi và kết quả được dùng để xác định nguyên nhân tử vong. Hồ sơ vụ án ban hành ngày 23/7 không có chi tiết này. Nó mới được bổ sung vào ngày 4/8. Đôi vợ chồng được hỏa táng vào ngày 23/7.

Theo biên bản lời khai từ cảnh sát, vào ngày bị sát hại, Kaye và Deluca trở về nhà riêng (trị giá 4,5 triệu USD) sau khi đi chợ và phát hiện một kẻ đột nhập - người lạ đội mũ bóng chày, mặc áo xám và dép đen. Họ lập tức bị bắn nhiều phát vào đầu, theo kiểu hành quyết, bằng chính khẩu súng được cho là của họ. Cửa trước của ngôi nhà không khóa và hệ thống báo động bị tắt.

Cơ quan chức năng sau đó nhận được hai cuộc gọi vào đường dây nóng 911 và đến kiểm tra căn nhà triệu USD nhiều hơn một lần trong ngày 10/7. Tuy nhiên, mãi đến bốn ngày sau, thi thể mới được phát hiện, sau khi một người bạn gọi điện đề nghị kiểm tra an toàn đối với hai nhân vật có tiếng trong ngành âm nhạc.

Ngày 17/7, tức ba ngày sau khi thi thể hai nạn nhân xấu số được tìm thấy, nhà chức trách xác định nghi phạm là Raymond Boodarian (22 tuổi).

Hiện trường vụ giết người. Ảnh: Getty Images.

Ngày 20/8, Boodarian xuất hiện tại tòa án Van Nuys (Los Angeles) trong trang phục dành cho người có ý định tự tử để nghe buộc tội. Nghi phạm đối diện với hai tội danh giết người cấp độ một và một tội danh trộm cắp nhà riêng cấp độ một.

Tại phiên điều trần, Boodarian bày ra biểu cảm thất thần, nhiều lần không trả lời câu hỏi của tòa. Điều này buộc thẩm phán Martin L. Herscovitz ra quyết định hoãn phiên điều trần và chuyển Boodarian sang tòa án tâm thần để thẩm định. Luật sư công Nancy Kolocotronis, người bào chữa cho Boodarian, cho biết nghi phạm có dấu hiệu muốn tự sát.

Boodarian dự kiến bị xét xử tại tòa án tâm thần ở Hollywood vào ngày 3/9. Nghi phạm đang bị giam giữ mà không được tại ngoại.

Thẩm phán Herscovitz cho biết việc buộc tội Boodarian sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá năng lực tâm thần.