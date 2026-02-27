Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh với những vai diễn kinh điển, có 3 con gái đều là mỹ nhân tài sắc

Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh với những vai diễn kinh điển

Cố Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến là tài năng lớn của sân khấu kịch Việt Nam. Ông sinh năm 1937 tại Hà Nội, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1954. Đến năm 1961, ông theo học khóa diễn viên của Trường Nghệ thuật Sân khấu. Sau khi tốt nghiệp, nghệ sĩ gắn bó trọn sự nghiệp tại Đoàn Kịch nói Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam), từ những ngày đầu cho đến năm 2012.

Trong suốt hơn nửa thế kỷ cống hiến, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến được công chúng nhớ tới qua nhiều vai diễn kinh điển: Đại Cát trong Quẫn, Đế Thích trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Hoài Nghi trong Chuông đồng hồ điện Kremlin, Cố vấn ái tình trong Kén rể, Nguyễn Trãi trong Nguyễn Trãi ở Đông Quan…

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến và con gái - Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh. (Ảnh: TLP)

Ngoài sân khấu, ông còn xuất hiện trong nhiều bộ phim như Thằng Bờm, 5 ngày làm Thượng đế, Chuyện làng Nhô, Hà Nội 12 ngày đêm, Những người săn lùng cái đẹp, Bi, đừng sợ…

Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 1993 và qua đời vào đầu năm 2023 tại nhà riêng, hưởng thọ 86 tuổi.

Gia đình cố Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng. Vợ cũ của ông, nghệ sĩ Lê Mai được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt xét tặng lần thứ 10 năm 2023. Các con gái của ông là Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy đều là những mỹ nhân nổi danh của làng nghệ thuật Việt Nam.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vân thời trẻ. (Ảnh: TLP)

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vân - con gái cả của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến sinh năm 1958. Xuất thân từ một nghệ sĩ múa, chị vô tình bén duyên với điện ảnh và gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Chị từng nổi tiếng với loạt vai diễn trong những phim kinh điển như: Chị Dậu, Thương nhớ đồng quê, Tọa độ chết, Thằng bờm, Đêm hội Long Trì...

Đặc biệt, với vai Duyên trong Bao giờ cho đến tháng mười, Lê Vân khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ Việt Nam điển hình: thủy chung, nhân hậu, giàu đức hi sinh. Đây là vai diễn để đời, mang đến cho chị giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc" tại LHP Việt Nam năm 1985.

Đến năm 1995, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Lê Vân bất ngờ rút lui khỏi ngành giải trí. Nữ diễn viên có quãng thời gian ở ẩn, không tiếp xúc với truyền thông. Hiện tại, chị có cuộc sống khép kín, bình yên bên gia đình.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh. (Ảnh: FBNV)

Con gái thứ hai của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến là Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh. Chị được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2011 khi mới 38 tuổi, là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được trao danh hiệu này.

Trên sân khấu, Lê Khanh sở hữu gia tài vai diễn đáng nể: Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc, Đan Thiềm trong Vũ Như Tô, Thúy trong Bến bờ xa lắc, Juliet trong Romeo và Juliet. Ở lĩnh vực điện ảnh, chị được nhớ đến qua các vai tu sĩ Băng Thanh trong Săn bắt cướp, chiến sĩ biệt động Điệp trong Dòng sông hoa trắng, Thùy trong Anh ấy không cô đơn, Lan trong Chuyện tình bên dòng sông. Lê Khanh từng giữ vị trí Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia giảng dạy diễn viên trẻ.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành, Lê Khanh đẹp như một biểu tượng của sân khấu kịch nói phía Bắc: "Lê Khanh mang vẻ đẹp vừa đài các, vừa đằm thắm, nền nã, dịu dàng. Có thể nói, Lê Khanh đẹp như một biểu tượng của sân khấu kịch nói phía Bắc. Thế hệ sau này, chưa có ai có thể thay thế được Lê Khanh".

Ba chị em Lê Khanh, Lê Vi, Lê Vân (từ trái sang) ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi - con gái út của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến sinh năm 1968, từng là một nghệ sĩ múa tên tuổi, có nhiều thành tựu của Việt Nam. Chị cũng từng gây ấn dấu ở lĩnh vực điện ảnh khi tham gia hàng chục bộ phim, trong đó có 4 bộ phim nổi tiếng: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Cây bạch đàn vô danh, Đèn vàng và Hai phía chân trời.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi quyết định dừng lại sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao để theo chồng về Pháp sinh sống năm 2003. Vào các dịp Tết nguyên đán, vợ chồng chị thường cùng các con lại về Việt Nam đón Tết cùng mẹ và gia đình các chị gái.