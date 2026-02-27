Nữ ca sĩ bị cấm diễn dính thêm phốt

Theo truyền thông Trung Quốc, từ trưa 23/2, nhiều khán giả đã nhận được thông báo hoàn vé cho các đêm diễn của Na Yina. Trên nền tảng bán vé, hai buổi biểu diễn của cô đều hiển thị trạng thái “hủy theo thông báo của ban tổ chức”.

Trong thư xin lỗi, phía công ty cho biết vì nguyên nhân đặc biệt đột xuất, chương trình không thể diễn ra theo kế hoạch. Tìm kiếm tên Na Yina trên nền tảng bán vé không còn hiển thị bất kỳ lịch diễn nào.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) liên quan đến Na Yina bị cấm theo dõi, toàn bộ video bị xóa và không còn hiển thị trong thanh tìm kiếm. Tài khoản Xiaohongshu của cô cũng thông báo bị cấm phát ngôn do vi phạm quy định cộng đồng.

Hồi 12/2, Cục Phê duyệt Hành chính quận Tương Thành (TP Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc) ban hành thông báo thu hồi quyết định cấp phép biểu diễn thương mại đã cấp cho của nữ ca sĩ. Căn cứ được nêu là Điều 69 Luật Cấp phép hành chính của Trung Quốc và chỉ đạo từ Sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Hồ Bắc cùng ngày.

Nữ ca sĩ mạng Na Yina.

Thông báo cho biết nghệ sĩ tham gia biểu diễn mang nghệ danh Na Yina thuộc diện nghệ sĩ có tiền sử sai phạm, vi phạm Điều 8 của Biện pháp quản lý đối với người hành nghề biểu diễn trong ngành nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, cô không được tham gia hoạt động biểu diễn mang tính thương mại với tư cách nghệ sĩ.

Hàng loạt thông tin tiêu cực làm nhiều người đặt câu hỏi liệu Na Yina có đang cấm sóng ngầm sóng) hay không. Giữa lúc tranh cãi chưa hạ nhiệt, nữ ca sĩ mạng tiếp tục đối mặt thêm cáo buộc từ người tự nhận là cộng sự cũ.

Blogger Douyin có tài khoản Lão Khương (Khương Hân Hân) lên tiếng tố cáo, cho biết ông là đối tác và một trong các cổ đông của Na Yina cùng quản lý họ Trương.

Theo Khương Hân Hân, sau khi Na Yina nổi tiếng nhờ ca khúc trên và “bùng nổ” trên mạng xã hội, cô nhận được nhiều lời mời biểu diễn thương mại và thu lợi đáng kể. Tuy nhiên, ông cáo buộc Na Yina cùng quản lý đã “bội tín”, loại ông khỏi hợp tác, đồng thời chiếm giữ khoản thu nhập hợp pháp từ hàng trăm buổi biểu diễn và hoạt động liên quan.

Không dừng lại ở đó, Khương Hân Hân cho biết đã gửi đơn tố cáo bằng danh tính thật tới cơ quan thuế, phản ánh Na Yina, quản lý họ Trương và công ty do người này sở hữu duy nhất có dấu hiệu trốn thuế, sử dụng “hợp đồng âm dương” và các hành vi vi phạm tài chính khác.

Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận tính xác thực của những nội dung trên và các cơ quan chức năng chưa công bố kết luận. Về phía Na Yina, cô chưa đưa ra phản hồi cụ thể trên các nền tảng mạng xã hội trong nước trước loạt cáo buộc.

Theo một số nguồn tin lan truyền trên mạng, một tài khoản được cho là của Na Yina đã xuất hiện trên nền tảng nước ngoài. Tài khoản này trước đó đăng tải nhiều video liên quan đến cô. Trong video mới nhất, chủ tài khoản đề cập việc các tài khoản trong nước bị khóa và nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, ủng hộ. Nếu tất cả tài khoản trong nước đều bị khóa, sau này tôi sẽ cập nhật trên YouTube”.