Sao Việt quây quần bên người thân mừng năm mới 2026

Cindy Lư và ông xã Đạt G đưa các con đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ.

'Cảm ơn 2025 vì tất cả những kỷ niệm đã qua. Mong 2026 sẽ là một năm thật dịu dàng với gia đình nhỏ của tôi', Cindy Lư viết trên trang cá nhân.

Cả nhà hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đeo kính nhấp nháy hình số 2026, mừng năm mới vừa tới.

Gia đình Thanh Duy - Kha Ly đang tận hưởng kỳ nghỉ ở thành phố hoa Đà Lạt.

NSND Việt Anh cho biết ngày cuối cùng của năm ông và vợ vẫn đi làm, đón năm mới xa nhà.

Hai nàng hậu Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân bế cún cưng, cùng nhau đi ăn tối, chờ giao thừa.

Puka - Gin Tuấn Kiệt khoe khoảnh khắc nhí nhố kỷ niệm năm 2025 ngọt ngào vừa trôi qua.

Trần Bảo Sơn bảnh bao bên con gái Devon Bảo Tiên. Diễn viên chúc mọi người một năm mới an lành, thành công và hạnh phúc.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên (thứ ba từ phải qua) sum họp đại gia đình.