Sẽ không có Táo Quân – Gặp nhau cuối năm trong giao thừa Tết Bính Ngọ 2026?

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung “tung” 6 câu thơ tự sáng tác nói về Táo Quân - Gặp nhau cuối năm khiến dân tình “dậy sóng”. Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết:

Giả dụ không có Táo Quân

Nụ cười thiếu vắng một phần buồn ghê

Báo cáo, cà khịa, khen chê

Các Táo ai cũng đam mê nhiệt tình

Cưỡi cá chép lên Thiên Đình

Bật nhạc là anh em mình quẩy luôn!

Táo Vân Dung khiến nhiều khán giả tiếc nuôi khi tung 6 câu thơ nói về Táo Quân. Ảnh: VTV

Những lời thơ hài hước, mang tính vui đùa của Táo Vân Dung khiến nhiều khán giả bàn tán sôi nổi. Nhiều người lo sợ không có Táo Quân – Gặp nhau cuối năm trên sóng truyền hình Giao thừa Tết Bính Ngọ (2026).

“Không có Táo Quân là ngày Tết mất vui đấy các Táo ơi. Chúc dàn Táo Quân luôn mạnh khỏe, bình an để cho đời nhiều tiếng cười và lên án răn đe nhiều điều sai trái trong cuộc sống nhé!”, khán giả Hiền Nguyễn bày tỏ.

“Chúng con cũng biết là cô chú cũng lớn tuổi rồi… cũng mệt rồi nhưng chúng con lớn lên luôn có sự đồng hành của cô chú, nếu Táo Quân không diễn nữa chúng con cũng buồn lắm cô chú ạ!”, khán giả Nguyễn Ngọc Thảo chia sẻ.

“Vẫn nhớ tuổi thơ đêm Giao thừa năm nào cũng xem Táo Quân – Gặp nhau cuối năm cùng bố. Tiếng cười rộn rã vang khắp nhà. Như một thói quen, Tết lại cứ ngóng Táo Quân – Gặp nhau cuối năm. Giao thừa phải có Táo Quân mới gọi là Tết”, khán giả Ái Ngộ bộc bạch.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm đã trở thành "đặc sản tinh thần" dịp Tết trong nhiều năm qua. Ảnh: VTV

“Năm nay có rất nhiều vấn đề để làm Táo Quân các anh chị ơi! Em mong năm nay các anh chị sẽ vẫn tiếp tục đóng Táo Quân. Thật sự rất buồn nếu như chị Vân Dung, anh Quang Thắng, anh Tự Long, anh Chí Trung… toàn diễn viên gạo cội trong cả phim ảnh lẫn cả Gặp nhau cuối năm không tham gia ạ”, khán giả có nick Chu Pa Ki tâm sự.

“Một năm làm lụng vất vả để hôm nay lên gặp anh Hoàng" câu này cũng như nói nếu một năm mà không có Táo Quân thì năm đó Tết không đong đầy, em xem Táo Quân khi còn là học sinh và bây giờ đã làm cha nên với em Táo Quân là Tết”, khán giả Nguyễn Thành Công Luận bày tỏ.

Bên cạnh đó cũng có một số khán giả nhắc đến Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và mong nam nghệ sĩ sớm bình phục để được xem đông đủ dàn diễn viên quen thuộc của Táo Quân diễn trở lại.

Ngay cả doanh nhân Ý Lan – bạn gái của nghệ sĩ Chí Trung cũng nhắn nhủ đến Táo Vân Dung: “Năm nay có nhiều biến động, rất mong các Táo lên chầu chị ơi!”.

Trước đó, Táo Vân Dung cũng có mấy câu thơ:

Hay là em gửi lời chào

Bye bye tạm biệt, rồi vào phía sau

Để các Táo trẻ lên chầu

Gánh vác trách nhiệm: “Muôn tâu anh Hoàng”.

Trao đổi với Dân Việt, phía Ban Văn hóa – Giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, năm nay Tết nguyên đán Bính Ngọ đến muộn hơn so với mọi năm nên ê-kíp được giao thực hiện Táo Quân – Gặp nhau cuối năm đang dự liệu mấy phương án để trình lãnh đạo Đài. Tuy nhiên, khả năng cao là năm nay sẽ không có Táo Quân truyền thống mà sẽ có phiên bản mới thay thế hoặc một chương trình nào đó tương tự.

“Hiện Ban Văn hóa – Giải trí vẫn đang cân nhắc các phương án để xem phương án nào khả thi và tối ưu nhất. Chúng tôi sẽ sớm thông tin khi chốt phương án cuối cùng”, đại diện Ban Văn hóa – Giải trí bày tỏ.

Trước đây, chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam giao cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) đảm nhận. Người gắn bó thầm lặng và lâu năm nhất với chương trình chính là Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Tuy nhiên, vào năm 2024, Táo Quân – Gặp nhau cuối năm đã được giao cho Ban Văn hóa – Giải trí. Và Táo Quân – Gặp nhau cuối năm Tết Canh Tý (2025) vừa qua là chương trình đầu tiên do Ban này thực hiện.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm từng bị dừng phát sóng năm nào?

Thực tế là từ năm 2003 đến 2019, chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm được phát sóng đều đặn hàng năm, phản ánh các vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội. Tuy nhiên, vào năm 2019, chương trình đã bất ngờ thông báo tạm dừng sản xuất chương trình này sau 16 năm lên sóng vào dịp giao thừa Tết nguyên đán hàng năm.

Theo đó, đúng dịp Tết nguyên đán Canh Tý (2020), chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm đã không xuất hiện trên sóng truyền hình VTV vào thời khắc giao thừa, thay vào đó là chương trình mới là Làng Vũ Đại thời hội nhập.

Một cảnh trong chương trình "Làng Vũ Đại thời hội nhập". Ảnh: VTV

Làng Vũ Đại thời hội nhập phát trên VTV dịp Tết Canh Tý tập trung kể chuyện làng quê đổi mới, phát triển du lịch với các nhân vật trong các tác phẩm văn học nổi tiếng như: Lão Hạc, Thị Mầu, Thị Nở, Chí Phèo, Xuân tóc đỏ, bà Phó Đoan, Mõ.... Chương trình lồng ghép các hiện tượng xã hội, mạng xã hội một cách nhẹ nhàng, hài hước chứ không đi sâu vào châm biếm chính sách như Táo Quân truyền thống.

Đây là lần đầu tiên, chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh (vai Chí Phèo) và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền (Phó Đoan). Ngoài ra, các nghệ sĩ là những gương mặt tài năng quen thuộc của chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm như: Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh (vai Lão Hạc), Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung (ông hoàng truyền thông), Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long (vai Nô), Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc (vai Xuân tóc đỏ), Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng (vai Mõ), Nghệ sĩ Vân Dung (vai Thị Màu) và các nghệ sĩ trẻ Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng…

Bước qua Tết nguyên đán Tân Sửu (2021), chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm trở lại với nhiều thay đổi về nội dung và nghệ sĩ dù vẫn giữ hình thức báo cáo cuối năm.