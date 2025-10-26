Sắp no nê concert cuối năm

Khán giả lập tức đoán tháng 12, 8Wonder sẽ “chơi lớn” khi đưa “chị Dậu” (biệt danh của fan Việt dành cho Lady Gaga) về Việt Nam.

Đại tiệc Á- Âu

Trước mắt, những khán giả “hoài cổ” có thể gặp lại Thomas Anders, giọng ca chính của ban nhạc làm mưa làm gió một thời Modern Talking vào ngày 25/10. Trong lời chia sẻ trên trang cá nhân, Thomas Anders bày tỏ vui mừng, vinh dự và háo hức được gặp lại khán giả Việt Nam tại Hà Nội, vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Đêm nhạc diễn ra ở Cung thể thao điền kinh, giá vé khá mềm, từ 1.650.000 đồng đến 3.850.000 đồng. Ngoài giọng ca chính Modern Talking còn có hai nghệ sĩ người Đức gốc Việt: Lâm Vissay và Tuimi.

Trưa 16/10, vé concert có giọng ca Thomas Anders chỉ “sold out” ở hạng vé đắt tiền nhất 3.850.000 đồng, 6 hạng khác vẫn còn vé, chứng tỏ tốc độ bán vé khá chậm. Có vẻ những giai điệu hút hồn của thập niên 80 thế kỷ 20 You’re My Heart, You’re My Soul, Cheri, Cheri Lady … “lép vế” trước bão concert ở Việt Nam.

Khán giả Việt mong chờ “Chị Dậu” - Lady Gaga

Tình hình này khác hẳn 7 năm trước khi Thomas Anders đến Việt Nam, biểu diễn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, khán đài 4.000 chỗ, khó tìm thấy chỗ trống, khán giả hát theo, nhảy theo giọng ca Modern Talking. Thomas Anders chinh phục khán giả chỉ bằng giọng hát, suốt buổi không thay trang phục, chẳng có vũ đoàn nhảy múa “yểm trợ”, âm thanh, ánh sáng đảm bảo chất lượng song không hoành tráng, xa hoa, không có màn bắn pháo hoa như các concert bây giờ.

Công nghệ giải trí phát triển, khán giả muốn được thoả mãn cả thính giác lẫn thị giác khi chi tiền cho concert. Cũng dễ hiểu khi ca sĩ chỉ sử dụng duy nhất một thứ vũ khí là giọng hát bị thờ ơ hơn trước. Trong khi đó, “ông hoàng K-pop” cũng như nhiều thần tượng K-pop bị chê khả năng hát live kém, với nhiều nhược điểm như hát không rõ lời, hụt hơi, hết hơi… bù lại “giao diện” bắt mắt, vũ điệu thần sầu, khả năng làm chủ sân khấu tốt, kết hợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng “đỉnh nóc kịch trần” nên dễ dàng hút lượng fan lớn.

Tháng 6, G-Dragon biểu diễn trong mưa, hơn 40.000 khán giả Việt vẫn quẩy cùng anh hết mình. Tháng 11, G-Dragon mang theo world tour đến Hà Nội, ban đầu chỉ định diễn 1 đêm duy nhất tại 8Wonder Ocean City song chưa đủ giải cơn khát của khán giả nên 8Wonder và G-Dragon đã chiều lòng fan, bằng cách đãi thêm đêm thứ 2.

Đêm 1 đã nhanh chóng sold out (hết vé), đêm 2 cũng đã sold out phần lớn các hạng vé, sức chứa của mỗi đêm thuộc hàng “khổng lồ”, chứng tỏ sức hút của “anh Long” (biệt danh của G-Dragon) không đùa được, sự chịu chi của khán giả Việt cũng rất đáng nể.

“Đại tiệc” của BlackPink được fan Việt ngóng chờ

Nếu tháng 12, BlackPink dừng chân ở TP.HCM với world tour Deadline như đồn đoán thì năm 2025 đúng là năm được mùa thần tượng K-pop. Khả năng này khá cao, bởi 2 đêm diễn (29 và 30/7/2023) của BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình hút 67.443 khán giả, mang lại doanh thu 13,7 triệu USD.

Nơi mang lại doanh thu tốt, khán giả cuồng nhiệt là nơi dừng chân lý tưởng của bất cứ ngôi sao quốc tế nào. Tại Việt Nam BlackPink sở hữu lượng fan khủng. Jisoo, thành viên trong nhóm, từng tổ chức fan meeting tại Hà Nội, cô còn quyên góp cho dự án rừng ngập mặn ở Việt Nam.

Lisa, thành viên giàu nhất có sức ảnh hưởng quốc tế lớn nhất, cũng gửi lời chào tới Việt Nam bằng tiếng Việt khi ra mắt ca khúc Rockstar. Không phải lần đầu Lisa dùng tiếng Việt và bày tỏ tình cảm với khán giả Việt.

Sau 2 đêm diễn tại Việt Nam cô đã đăng một số hình ảnh được chụp trong 2 đêm diễn kèm dòng chữ tiếng Việt: “Cảm ơn Việt Nam”. Việt Nam đã ghi dấu ấn với G-Dragon, Blackpink, khán giả Việt vẫn mong một ngày nào đó được đón BTS. Ngày ấy chắc sẽ không xa và sân khấu chắc chắn bùng nổ hơn bao giờ.

Soobin Hoàng Sơn đãi đêm nhạc duy nhất All-Rounder The Final vào cuối tháng 11

Nhưng ngay lúc này khán giả Việt đang hóng màn xem hình đoán thần tượng từ trang tích xanh của 8Wonder. Một số người đoán nghệ sĩ ngồi đàn là Thuý Loan (biệt danh của ca sĩ, tỷ phú Taylor Swift) nhưng phần nhiều đoán đó là Chị Dậu - Lady Gaga. Dù Thúy Loan hay chị Dậu đến Việt Nam cũng đều làm nức lòng fan Việt, kể cả nghệ sĩ Việt. Họ là “thần tượng của thần tượng”, là biểu tượng của văn hoá đại chúng.

Cuối tháng 5, Thanh Lam và chồng bác sĩ đã đi xem concert của Lady Gaga tại Singapore. Chồng Thanh Lam khoe: “Chỉ có chuẩn bị đi xem Lady Gaga không thôi mà đã thấy kỳ công, rườm rà nhưng được cái vui vì được lọt thỏm trong một dúm có chừng 50.000 người thôi”.

Đầu tháng 5 vừa qua, Lady Gaga đã xô đổ kỷ lục của Madonna, khi trình diễn trước 2,1 triệu khán giả tại bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro (Brazil). (Tháng 5/2024, cũng tại Copacabana, buổi trình diễn của Madonna hút 1,6 triệu khán giả).