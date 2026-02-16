Đông nghịt người đổ ra đường đón giao thừa Tết Bính Ngọ

Dòng người đổ về trung tâm Đà Lạt đêm giao thừa

Hàng nghìn người tập trung quanh Hồ Xuân Hương và Quảng trường Lâm Viên, trung tâm Đà Lạt, để xem chương trình văn nghệ chào năm mới với các tiết mục mang âm hưởng Tây Nguyên và xứ hoa anh đào.

Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. Ảnh: Đạo Hoàng

Ngoài người dân địa phương, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng có mặt tại quảng trường dịp Tết Bính Ngọ. Lượng người đổ về khu vực ven hồ càng lúc càng đông để chờ màn pháo hoa lúc 0h.

"Đến Đà Lạt vừa được ngắm mai anh đào, vừa háo hức chờ pháo hoa trên hồ Xuân Hương trong đêm giao thừa rất thú vị", chị Nguyễn Ngọc Bích, du khách từ TP HCM, nói.

Năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15. Riêng Đà Lạt có hai điểm tại Công viên Yersin và bến du thuyền trên Hồ Xuân Hương.