Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quặn lòng nhớ mẹ ngày cuối năm

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, nhà nhà, người người vội vã về với gia đình để đón một cái Tết đoàn viên thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại bước chậm hơn để nhớ về mẹ. Mẹ của nhạc sĩ qua đời hồi tháng 5/2024 vì căn bệnh nhiễm trùng máu cùng viêm phổi mãn tính.

Nguyễn Văn Chung yêu quý mẹ hơn mọi thứ trên đời. Ảnh: FBNV

Sự ra đi của người mẹ hiền đã khiến Nguyễn Văn Chung bị sang chấn tâm lý, cho đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Mỗi lần nhắc đến mẹ, nhạc sĩ sinh năm 1983 lại đỏ hoe mắt, lòng quặn thắt bao niềm đau. Với anh, đó là khoảng trống sẽ khó có thể lấp đầy, bởi cha mẹ là tất cả.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng trên trang cá nhân rằng: “Khi mẹ còn ở bên, mẹ dạy tôi nhiều lắm, nhưng lúc đó còn trẻ con ngông cuồng, nghe thì nghe mà có học được mấy điều đâu. Mẹ mắng tôi những câu mà không bao giờ tôi quên: Dọn dẹp nhà cửa đi, phòng như cái chuồng heo; Ra khỏi phòng phải nhớ tắt đèn chứ!; Giữ con mắt của mình, quý nhất là con mắt! Đừng có thức khuya nữa, tưởng mình khoẻ lắm hả?; Đừng có phê bình người khác, con đã hơn ai chưa mà phê bình người ta?; Bớt đưa quan điểm đi, con chưa chắc đúng mà người ta chưa chắc sai, sao con biết được câu chuyện bên trong?...

Thật lạ là sau khi mẹ rời đi, tôi lại học được nhiều bài học hơn khi mẹ còn ở bên.

Tôi học được rằng, thế giới này tất cả đều là nhân quả và vô thường, mình gieo thế nào thì sẽ gặt thế đấy! Gieo những hạt giống tốt thì dù lâu bao nhiêu những hạt giống ấy cũng sẽ trở thành quả ngọt thành công, và dù thành công bao nhiêu thì sau đó cũng sẽ là hư không cát bụi.

Nguyễn Văn Chung bày trí ban thờ cho mẹ ngày cuối năm. Ảnh: FBNV

Vì thế, cứ bình thản đón nhận mọi điều, sống trọn vẹn ở hiện tại và không bám chấp, không cần rơi vào vòng xoáy tranh đua.

Tôi học được rằng, chỉ có chân thành và khiêm tốn mới được nhận lại sự yêu thương. Tôi càng thấy mình bình thường nhỏ bé trước mọi người thì lại càng được mọi người quý mến!

Tôi học được rằng, để lại cho con cái thì điều quan trọng nhất là nền tảng đạo đức và ý thức tích cực, để sau này con có thể tự thân trưởng thành.

Tôi học được rằng, đời người rất ngắn và những người lớn xung quanh ta thật chất đều là những đứa trẻ phải lớn sau những mất mát tổn thương và ai cũng đáng thương vì rồi phải chịu những nỗi đau trong đời và tôi bao dung hơn với tất cả”.

Trưởng thành hơn từ ngày mẹ qua đời

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch rằng: “Sự gắn kết của tôi với mẹ rất lớn. Bà là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, ảnh hưởng tới tôi cả về tính cách và công việc. Tôi thành công như ngày hôm nay, nghĩ sâu xa, chính là nhờ mẹ. Mẹ động viên tôi đi theo con đường sáng tác. Tình yêu của mẹ cho tôi cảm xúc để viết nên Nhật ký của mẹ - ca khúc thành công nhất sự nghiệp của tôi tính tới giờ phút này.

Nguyễn Văn Chung luôn đỏ hoe mắt khi nhắc đến mẹ. Ảnh: FBNV

Sau khi mất mẹ, tôi đã có những suy nghĩ hơi "lạ lùng". Tôi thường tự hỏi những người mất đi rồi sẽ đi về đâu? Ở đó họ có vui và hạnh phúc? Họ sẽ như thế nào và còn tồn tại ký ức về mình? Sau này mình mất đi, con mình sẽ nghĩ về mình như thế nào? Sứ mệnh của mình với cuộc đời này là gì? Khi có thành công mới, đôi khi tôi không biết khoe với ai vì trước đó người tôi chia sẻ đầu tiên luôn là mẹ”.

Theo nhạc sĩ “Nhật ký của mẹ”, kể từ ngày mẹ anh qua đời, anh sống trầm lắng và không cảm thấy điều gì quá vui. Anh luôn cố gắng giữ sự bình ổn trong tâm hồn như một cách để cân bằng.

“Sự ra đi của mẹ cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời. Sau này mình mất, con trai sẽ thế nào, mình để lại điều gì cho con? Tâm tư đó giúp tôi sống nhẹ nhàng, không còn bị ràng buộc bởi vật chất hay danh vọng.

Tôi biết mọi thành công là vô thường, hôm nay người ta yêu mến nhưng ngày mai họ có thể quay lưng nếu chuyện gì đó xảy ra. Tôi học cách đón nhận mọi thứ bằng tâm thế an yên. Ngoài ra, mẹ dặn tôi chăm sóc ba và tiếp tục hỗ trợ những người mẹ từng giúp. Tôi đang đều đặn thực hiện điều đó", Nguyễn Văn Chung chia sẻ thêm.