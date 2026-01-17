Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Sao Việt 16/1: Mỹ Tâm tươi trẻ đón tuổi 45

Sự kiện: Sao Việt Mỹ Tâm

Ca sĩ Mỹ Tâm mừng sinh nhật tuổi 45. Nữ ca sĩ sinh được nhiều người khen có sắc vóc và sự bền bỉ "không tuổi" sau hơn 20 năm ca hát, luôn giữ được phong độ ổn định cùng vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Sao Việt 16/1: Mỹ Tâm tươi trẻ đón tuổi 45 - 1

Ca sĩ Mỹ Tâm mừng sinh nhật tuổi 45. Nữ ca sĩ sinh năm 1981, được nhiều người khen có sắc vóc và sự bền bỉ "không tuổi" sau hơn 20 năm ca hát, luôn giữ được phong độ ổn định cùng vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Sao Việt 16/1: Mỹ Tâm tươi trẻ đón tuổi 45 - 2

Ở tuổi ngoài 40, ca sĩ Hiền Thục vẫn được nhận xét trông như gái mới lớn khi đăng ảnh đời thường.

Sao Việt 16/1: Mỹ Tâm tươi trẻ đón tuổi 45 - 3

Diễn viên Anh Đào bày tỏ với ông xã Anh Tuấn: “Có anh bên đời bỗng vui. Ban ngày chúng em vui cười thế thôi, chứ về đêm là ngủ say như chết không biết gì luôn”.

Mỹ Tâm gây sốt với loạt ảnh nhan sắc thập niên 2000
Mỹ Tâm gây sốt với loạt ảnh nhan sắc thập niên 2000

Hình ảnh những năm 2000 của Mỹ Tâm khiến fans ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, trong trẻo một thời và vẻ đẹp “không tuổi” của nữ ca sĩ ở hiện tại. 

-16/01/2026 08:00 AM (GMT+7)
