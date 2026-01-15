Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau

Ruby Khánh Linh - tiểu thư tập đoàn Sơn Kim - dạo chơi ở Macau; ca sĩ Mỹ Tâm mừng sinh nhật tuổi 45; Đoàn Thiên Ân tạo dáng nũng nịu bên Kỳ Duyên.

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 1

Ruby Khánh Linh -tiểu thư tập đoàn Sơn Kim - đeo túi Hermès Lindy trị giá hàng trăm triệu đồng trong chuyến du lịch Macau cùng ông xã. Cô phối khăn quàng cổ và khăn cài túi cùng thương hiệu để hoàn thiện phong cách.

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 2

Ca sĩ Mỹ Tâm mừng sinh nhật tuổi 45. Nữ ca sĩ sinh năm 1981, được nhiều người khen có sắc vóc và sự bền bỉ "không tuổi" sau hơn 20 năm ca hát, giữ vị trí hàng đầu showbiz Việt.

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 3

Hoa hậu Thiên Ân tạo dáng nũng nịu bên hoa hậu Kỳ Duyên. Hai người đẹp bị đồn hẹn hò, nhưng không lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin.

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 4

Ba cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu - Tuấn Hưng, Bằng Kiều và Anh Tú - lên kế hoạch tái hợp trong dự án mới.

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 5

Ở tuổi ngoài 40, ca sĩ Hiền Thục vẫn được nhận xét trông như gái mới lớn khi đăng ảnh đời thường.

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 6

NSND Hồng Vân khoe khoảnh vườn nhỏ ngát hương sen trong căn biệt thự tại TP HCM.

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 7

MC Mai Ngọc hoài niệm những khoảnh khắc đáng nhớ trong sinh nhật tròn 36 tuổi ở quê chồng.

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 8

Vợ chồng MC Thành Trung khoe em bé thứ ba là một "tiểu công chúa".

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 9

Vợ chồng MC Vân Hugo - doanh nhân Đặng Cường nhí nhảnh khi du lịch Hạ Long (Quảng Ninh).

Ảnh sao 15/1: Tiểu thư tập đoàn Sơn Kim khoe sắc ở Macau - 10

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh - con trai lớn của Bầu Hiển - bảnh bao dự sự kiện.

