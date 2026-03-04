Văn Mai Hương: 'Tôi đã bớt ngu trong chuyện tình cảm'

Nữ ca sĩ thừa nhận từng yêu theo cách giống nhân vật Hải Lan cô thể hiện trong Thỏ ơi - hết lòng vì nửa kia nhưng luôn sợ mất. "Tôi từng như vậy. Nhưng tình yêu đúng thì không khiến mình sống trong tâm thế bất an. Sau khi sai nhiều, tôi đã tỉnh ra và bớt ngu một chút trong chuyện tình cảm", Văn Mai Hương vừa cười vừa nói.

Theo nữ ca sĩ, ở tuổi ngoài 30, cô vẫn ghen khi yêu nhưng chọn cách ứng xử khác thời đôi mươi. Thay vì phản ứng ngay lập tức, cô thường im lặng. "Tôi biết mình nóng tính, nếu nói ra lúc đó có thể làm tổn thương người khác nên sẽ cố chờ cho cơn giận đi qua rồi mới bày tỏ cho người kia hiểu ý mình". Với cô, sự im lặng không phải né tránh mà là cách kiểm soát cảm xúc để không làm mọi thứ tệ hơn.

Ca sĩ Văn Mai Hương.

Nữ ca sĩ nói luôn yêu hết mình, "như lần đầu được yêu" nhưng cách thể hiện tình cảm đã thay đổi theo thời gian. Nếu ở tuổi 18-20, cô có thể dành 90% thời gian cho tình yêu và chỉ 10% cho bản thân thì hiện tại mọi thứ được cân bằng hơn. "Dù yêu nhiều, tôi cũng không thể hiện quá nhiều như trước. Tình yêu với tôi bây giờ bình lặng hơn vì còn phải chia sẻ thời gian cho công việc và bản thân", cô cho biết.

Khi được hỏi về những bài học rút ra sau những lần đau khổ trong chuyện tình cảm, Văn Mai Hương cho biết tình yêu với mỗi người là câu chuyện khác nhau và điều duy nhất cô có thể làm là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Từ những trải nghiệm cá nhân lẫn bài học rút ra từ nhân vật Hải Lan trong Thỏ ơi, cô biết cách nhìn nhận nhiều chiều trước mỗi sự việc.

Tạo hình của Văn Mai Hương và bạn diễn Quốc Anh trong phim 'Thỏ ơi'.

"Khi đóng vai Hải Lan, tôi luôn tự nhủ, nếu sau này bước vào hôn nhân, mình sẽ tránh đi vào vết xe đổ của nhân vật, không thể lặp đi lặp lại những điều khiến mình không hạnh phúc", cô nói. Nhân vật của Văn Mai Hương trong phim là một phú bà từng gặp đau khổ trong chuyện tình cảm. Dù rất giàu có, giỏi giang, sau khi kết hôn, cô luôn thấy tự ti, sợ bị bỏ rơi lần nữa nên nảy sinh tâm lý ghen tuông, kiểm soát vô cớ. Cách ứng xử thái quá của cô khiến chồng mệt mỏi và bỏ đi.

Trailer 'Thỏ ơi'.

Văn Mai Hương cho biết hiện độc thân và không chủ động tìm kiếm một mối quan hệ mới. Cô tin tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất, khi mình chẳng kiếm tìm cũng chẳng chờ đợi. Cô không mất lòng tin với tình yêu mà chỉ bình thản sau những lần "bớt ngu" để trưởng thành.

Ở tuổi ngoài 30, mỗi dịp Tết về, cô đều nghe họ hàng hỏi rất nhiều về chuyện lấy chồng nên đã quen, "không thấy bận lòng". Bố mẹ cô cũng "chán chẳng buồn hỏi" chuyện tình cảm của con vì mỗi lần nhắc đến, nữ ca sĩ thường đưa ra lý do bận tập trung cho công việc.

Đang độc thân, không yêu đương nên Văn Mai Hương càng có nhiều thời gian cho công việc. Cô lao vào các dự án, có thời điểm cô vừa đóng phim Thỏ ơi vừa chạy show ca hát, tham gia các tuần lễ thời trang, làm đại sứ thương hiệu. Dù có lúc cảm thấy quá tải, cô vẫn cố gắng vì cho rằng mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng.

Văn Mai Hương được công chúng biết đến sau khi đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. Cô từng ra mắt nhiều MV như Ngày chung đôi (Huy Tuấn), Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường), Ướt lòng (Hứa Kim Tuyền), phát hành album Hãy mỉm cười (2011), Mười tám (2013), Hương (2021), Minh tinh (2023), Giai nhân (2025).