Ca sĩ Mã Thái Sơn qua đời ở tuổi 51

Ca sĩ Mã Thái Sơn. Ảnh: FBNV

Người thân báo tin ca sĩ Mã Thái Sơn qua đời vào 20h20' ngày 26/11 sau thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (phường An Đông, TPHCM), hưởng dương 51 tuổi.

Anh bị suy thận nặng và hở van tim 3 lá từ lâu. Dù chân bị phù nề, sức yếu và phải duy trì việc lọc máu, ca sĩ vẫn cố gắng đi diễn mưu sinh.

Hơn 1 tháng trước, bệnh tình đột ngột diễn tiến nặng, Mã Thái Sơn được người quen đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Lúc này, anh hôn mê, bị nhiễm nấm máu còn chân hoại tử do nhiễm trùng mô mềm lan rộng, được bác sĩ chỉ định đưa vào khoa Hồi sức tích cực.

Mã Thái Sơn không có gia đình, được dì ruột chăm sóc. Do hoàn cảnh khó khăn, anh được các đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ viện phí. Dù vậy, bệnh tình nam ca sĩ không khả quan, yếu dần rồi mất.

Nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ Hồng Tơ, ca sĩ Mai Tuấn, Chế Khanh... gửi lời chia buồn, động viên gia đình Mã Thái Sơn.

Cháu ruột anh - ca sĩ Trúc Chi chia sẻ trên trang cá nhân: "Cậu là giọng ca trời phú, người sống hết mình với nghề, với khán giả và cuộc đời. Không phải ai cũng có tấm lòng đẹp như cậu: hiền, chân chất và luôn yêu sân khấu bằng tất cả những gì mình có. Cuộc đời đôi khi không ưu ái người tài nhưng con tin rằng với những điều tử tế cậu đã để lại, cậu sẽ luôn được nhớ đến".

Đám tang Mã Thái Sơn diễn ra từ sáng 27/11 - 30/11 ở ấp 54, xã Bình Hưng, sau đó linh cữu được hỏa táng nghĩa trang Đa Phước Viên.

Ca sĩ Mã Thái Sơn tên thật là Phan Quang Hải, sinh năm 1974, từng là ngôi sao hội chợ miền Tây một thời. Dù là ca sĩ hội chợ, anh vẫn được yêu thích bởi khả năng hát live tốt, cảm xúc. Sau này, anh không còn là gương mặt được các bầu show yêu thích nên dần bị lãng quên.