Sao châu Á 31/12: Châu Huệ Mẫn bị soi sắc vóc

Châu Huệ Mẫn, 58 tuổi, biểu diễn hôm 29/12 và gây chú ý với trang phục rộng, gương mặt trang điểm kỹ nhưng không giấu được dấu thời gian. Các bình luận trên Weibo nói 'Ai rồi cũng sẽ khác', 'Mỹ nhân một thời giờ đã trung niên'... Không ít người còn nhận thấy khả năng ca hát của cô không còn tốt như trước. Cô không chỉ thường xuyên hát lạc giọng mà còn trông yếu ớt và thiếu sức sống. Ảnh: QQ

Chân Tế Như (Jasmine), con gái diễn viên Chân Tử Đan và người mẫu Uông Thi Thi, biểu diễn nhảy múa trên nền nhạc 'I Want Your Love', tại một sự kiện gần đây. Ảnh: HK01

Lâm Phong, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên cười 'không khép miệng' khi dự họp báo phim mới 'Bước vào quá khứ'. Ảnh: Sinchew

Gia đình Heidi Chan - vợ tỷ phú sòng bài Alvin Chau - tụ tập dịp năm mới. Cô đứng cạnh con riêng của chồng cùng các con. Ảnh: Weibo

Ca sĩ hàng đầu Singapore Lâm Tuấn Kiệt, 44 tuổi, công khai bạn gái Annalisa, 24 tuổi. Ảnh: Weibo

Gần đây, khi bắt tay người hâm mộ ở sự kiện, Trương Học Hữu để lộ lòng bàn tay màu vàng, khiến nhiều người đồn đoán anh 'gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: Weibo