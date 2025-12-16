Hoa hậu Kỳ Duyên dát đầy trang sức đắt tiền lên người, Hoài Lâm gây tranh cãi

Hoa hậu Kỳ Duyên dát đầy trang sức đắt tiền lên người khiến fan ái mộ.

Sao Việt ngày 15/12: Trong đêm nhạc gần nhất, ca sĩ Hoài Lâm gây tranh cãi vì phong cách thời trang "ông chú", dìm chiều cao, vóc dáng của anh.

Vẻ điển trai bất chấp thời gian của ca sĩ Noo Phước Thịnh ở tuổi U40.

Ca sĩ Khánh Phương tận hưởng cuộc sống sau scandal.

Ca sĩ Hải Đăng Doo đăng ảnh "dìm hàng" giám đốc âm nhạc JustaTee.

"Em xinh" 52Hz quyến rũ với váy ngủ.

Ca sĩ Lương Bích Hữu tốt nghiệp cử nhân sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TPHCM.

MC Trác Thúy Miêu đẹp nền nã trong tà áo dài đen.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy chia sẻ về tình bạn hàng chục năm với nghệ sĩ Việt Hương.

Diễn viên Kim Tuyến dạo quanh Nhà thờ Lớn - Hà Nội.

Nam vương Hưng Nguyễn đọ sắc rapper HIEUTHUHAI.