Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Sao Việt 31/12: NSND Việt Anh và vợ 9X dạo chơi Đà Lạt

Sự kiện: Giải trí

Sao Việt 31/12: NSND Việt Anh và bà xã kém 36 tuổi tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại Đà Lạt. Cả hai mặc đồ đồng điệu, mang giày đôi dạo chơi, ngắm cảnh rừng thông.

NSND Việt Anh và bà xã kém 36 tuổi tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại Đà Lạt. Cả hai mặc đồ đồng điệu, mang giày đôi dạo chơi, ngắm cảnh rừng thông.

NSND Việt Anh và bà xã kém 36 tuổi tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại Đà Lạt. Cả hai mặc đồ đồng điệu, mang giày đôi dạo chơi, ngắm cảnh rừng thông.

Hoa hậu Phạm Hương khoe dáng trên sân golf. Nhiều năm nay, người đẹp duy trì sắc vóc bằng việc chăm tập thể thao.

Hoa hậu Phạm Hương khoe dáng trên sân golf. Nhiều năm nay, người đẹp duy trì sắc vóc bằng việc chăm tập thể thao.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng ảnh cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm kèm chú thích hài hước: “Mong các bạn đừng đẩy thuyền nhé, vì cô ấy có chồng và 2 con rồi”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng ảnh cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm kèm chú thích hài hước: “Mong các bạn đừng đẩy thuyền nhé, vì cô ấy có chồng và 2 con rồi”.

Hoa hậu Hương Giang đón sinh nhật ở châu Âu. Người đẹp nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Hoa hậu Hương Giang đón sinh nhật ở châu Âu. Người đẹp nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện váy ren điệu đà đi đám cưới.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện váy ren điệu đà đi đám cưới.

Siêu mẫu Hà Anh đưa các con sang London (Anh) thăm mẹ chồng dịp năm mới, được bà dẫn đi tham quan và chiêu đãi những món ăn truyền thống.

Siêu mẫu Hà Anh đưa các con sang London (Anh) thăm mẹ chồng dịp năm mới, được bà dẫn đi tham quan và chiêu đãi những món ăn truyền thống.

Diễn viên Phương Anh Đào đăng ảnh hậu trường khi đi quay phim Tết.

Diễn viên Phương Anh Đào đăng ảnh hậu trường khi đi quay phim Tết.

Phan Đinh Tùng chia sẻ thông tin anh nhập viện. Nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe ngay trước khi tổ chức Đinh show tại Hà Nội. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định.

Phan Đinh Tùng chia sẻ thông tin anh nhập viện. Nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe ngay trước khi tổ chức Đinh show tại Hà Nội. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định.

Những đám cưới gây sốt nhất năm 2025 của sao Việt
Những đám cưới gây sốt nhất năm 2025 của sao Việt

Năm 2025 đánh dấu những đám cưới đặc biệt của dàn sao Việt, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng về độ hoành tráng lẫn câu chuyện tình yêu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mai Trang Tổng hợp ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/12/2025 08:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải trí Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN