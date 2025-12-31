Sao Việt 31/12: NSND Việt Anh và vợ 9X dạo chơi Đà Lạt

NSND Việt Anh và bà xã kém 36 tuổi tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại Đà Lạt. Cả hai mặc đồ đồng điệu, mang giày đôi dạo chơi, ngắm cảnh rừng thông.

Hoa hậu Phạm Hương khoe dáng trên sân golf. Nhiều năm nay, người đẹp duy trì sắc vóc bằng việc chăm tập thể thao.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng ảnh cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm kèm chú thích hài hước: “Mong các bạn đừng đẩy thuyền nhé, vì cô ấy có chồng và 2 con rồi”.

Hoa hậu Hương Giang đón sinh nhật ở châu Âu. Người đẹp nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện váy ren điệu đà đi đám cưới.

Siêu mẫu Hà Anh đưa các con sang London (Anh) thăm mẹ chồng dịp năm mới, được bà dẫn đi tham quan và chiêu đãi những món ăn truyền thống.

Diễn viên Phương Anh Đào đăng ảnh hậu trường khi đi quay phim Tết.

Phan Đinh Tùng chia sẻ thông tin anh nhập viện. Nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe ngay trước khi tổ chức Đinh show tại Hà Nội. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định.