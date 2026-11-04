Phim Hàn Quốc dở nhất năm 2026

Sức hút của phim không phải lúc nào cũng đi cùng sự hài lòng về chất lượng. Điều này thể hiện rõ trong khảo sát của JoyNews24, khi nhiều dự án được quảng bá rầm rộ, có diễn viên nổi tiếng, vẫn nhận phiếu đánh giá tiêu cực.

Khảo sát được tiến hành từ ngày 15/10 đến 21/10, với 142 người hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc. Thành phần được hỏi gồm nhân sự công ty giải trí, đài truyền hình, nhà sản xuất phim, chương trình truyền hình cùng phóng viên giải trí.

Kết quả phản ánh quan điểm của những người làm nghề, không đại diện cho toàn bộ khán giả. Dù vậy, danh sách gây chú ý khi các tác phẩm đứng đầu đều từng được kỳ vọng tạo dấu ấn trên màn ảnh.

Thị trường phim Hàn Quốc năm 2026 chứng kiến cạnh tranh giữa đài truyền hình mặt đất, kênh tổng hợp và nền tảng phát trực tuyến. Các dự án thu hút người xem bằng đề tài, diễn viên hoặc kinh phí lớn. Tuy nhiên, mức đầu tư không bảo đảm chất lượng kịch bản, cách xây dựng nhân vật hay diễn xuất.

Khảo sát của JoyNews24 đưa “Perfect Crown” đứng đầu, bất chấp thành tích người xem đáng chú ý. IG.

Phim của IU dẫn đầu dù có lượng người xem ấn tượng

Vị trí đầu tiên thuộc về “Perfect Crown”, với 45 phiếu trong số 142 người tham gia. Phim có IU và Byeon Woo Seok đóng chính, gây chú ý nhờ kinh phí sản xuất ước tính 30 tỉ won.

Phim xây dựng một Hàn Quốc giả tưởng theo thể chế quân chủ lập hiến. Khoảng cách giai cấp vẫn chi phối xã hội, còn câu chuyện tình xoay quanh một hoàng tử che giấu thân phận và người phụ nữ vô tình bước vào thế giới của gia đình tài phiệt.

Yếu tố hoàng gia, chuyện tình lãng mạn cùng dàn sao nổi tiếng giúp “Perfect Crown” có lợi thế truyền thông trước khi công chiếu. Khi phát sóng, phim đạt tỉ suất người xem cao nhất 13,8%, đồng thời có thứ hạng nổi bật trên Disney+. Thành tích ấy cho thấy tác phẩm vẫn thu hút khán giả. Sự quan tâm không đồng nghĩa với đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, phản ứng của một bộ phận người xem không tương xứng với sức nóng ấy. Phim bị chê sử dụng mô típ quen thuộc, diễn biến thiếu tự nhiên, trong khi diễn xuất chưa đáp ứng kỳ vọng dành cho hai ngôi sao. Những hạn chế về nội dung càng dễ trở thành tâm điểm tranh luận.

Tranh cãi nghiêm trọng hơn liên quan đến các chi tiết bị cho là thiếu chính xác hoặc có nguy cơ xuyên tạc lịch sử. Một số lời thoại, yếu tố dàn dựng khiến khán giả phản ứng gay gắt dù câu chuyện diễn ra trong thế giới giả tưởng. Thậm chí, xuất hiện kiến nghị yêu cầu dừng phát sóng, hủy bỏ tác phẩm.

Trước phản ứng đó, ê kíp sản xuất lên tiếng xin lỗi. IU và Byeon Woo Seok cũng cúi đầu nhận lỗi trước công chúng. Cuộc thảo luận về “Perfect Crown” vì thế không chỉ xoay quanh thành tích phát sóng mà còn mở rộng sang trách nhiệm của người làm phim khi khai thác chất liệu lịch sử.

Hai phim Netflix cùng chia sẻ vị trí thứ hai

Đứng sau “Perfect Crown” là “Scandal” và “Our Sticky Love”, mỗi tác phẩm nhận 9 phiếu. Cả hai phát hành trên Netflix, được chú ý nhờ diễn viên hoặc nền tảng phát hành, nhưng vướng những nhận xét trái chiều về nội dung.

“Scandal” quy tụ Son Ye Jin và Ji Chang Wook, đặt câu chuyện trong xã hội Joseon. Son Ye Jin vào vai tiểu thư Jo, phụ nữ tài năng nhưng không thể sống theo ý muốn vì khuôn phép thời đại. Ji Chang Wook hóa thân thành Jo Won, người đàn ông nổi tiếng đào hoa.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Những mối tình nguy hiểm”, xuất bản năm 1782. Câu chuyện từng được chuyển thể thành phim điện ảnh Hàn Quốc năm 2003, có Bae Yong Joon, Jeon Do Yeon và Lee Mi Sook tham gia. Phiên bản truyền hình thay đổi một số quan hệ, tình tiết, kết thúc, tạo thêm cơ sở để khán giả so sánh.

Bên cạnh kỳ vọng dành cho cặp diễn viên chính, “Scandal” gây tranh luận quanh Nana, người đóng vai Hee Yeon. Một số khán giả nhận xét cô chưa phù hợp với nhân vật; ngoại hình, đặc biệt đôi môi bị nghi sử dụng chất làm đầy, cũng trở thành chủ đề bàn tán. Những ý kiến này liên quan cả diện mạo lẫn vai diễn.

Nana sau đó lên tiếng xin lỗi, còn đạo diễn Jung Ji Woo nhận trách nhiệm, thừa nhận thiếu sót trong một cuộc phỏng vấn. Phản ứng của đoàn phim khiến tranh luận về lựa chọn diễn viên càng thu hút sự chú ý.

Với “Our Sticky Love”, điểm bị phê bình chủ yếu là kịch bản. Các chi tiết mất trí nhớ, bí mật thân thế, gia đình bất hạnh của hai nhân vật chính bị xem là mô típ cũ; một số tình huống thiếu logic, khiến chuyện phim khó thuyết phục.

Danh sách còn có “Four Hands, Two Sonatas”, “Doctor Shin”, “A Love Other Than Yours”, “Boyfriend on Demand”, “Dream to You”, “A Bona Fide Killer” và “Love in Sync”. Sự hiện diện của các dự án khác nhau cho thấy phim ảnh không chỉ cạnh tranh ở khả năng thu hút chú ý ban đầu, mà còn ở việc chinh phục khán giả sau khi lên sóng.

Theo: t/h