Quốc Trường: 10 năm đóng chính vẫn không nổi tiếng

Quốc Trường: "Phải kiếm nhiều tiền để trả nợ cho gia đình"

Quốc Trường lần đầu nhìn lại quãng thời gian dài chật vật tìm chỗ đứng trong nghề, từng có lúc quyết định rời xa màn ảnh trước khi bất ngờ đổi đời nhờ bộ phim Về nhà đi con.

Quốc Trường cho biết cơ duyên đến với diễn xuất hoàn toàn tình cờ. Thời điểm đó, anh sinh hoạt tại câu lạc bộ người mẫu Tây Đô và được một người thầy nhận xét có ngoại hình phù hợp với điện ảnh. Theo lời động viên của thầy, anh lên TP.HCM tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên điện ảnh triển vọng.

Quốc Trường trong The Khang show. Ảnh: NVCC

"Tôi chỉ nghĩ đi vài ngày để biết Sài Gòn như thế nào. Khi đó cả nước có khoảng 3.000 thí sinh dự thi nên tôi không nghĩ mình có cơ hội đoạt giải", anh kể.

Chưa từng qua trường lớp đào tạo diễn xuất, Quốc Trường được hướng dẫn cấp tốc một tiểu phẩm ngắn trước vòng bán kết. Dù vậy, anh bất ngờ đạt điểm số cao nhất và sau đó giành giải nhất chung cuộc. Theo MC Nguyên Khang, chiến thắng này cho thấy cả ban giám khảo lẫn khán giả đều nhận ra tố chất nghệ thuật ở Quốc Trường ngay từ những ngày đầu.

Sau cuộc thi, Quốc Trường không theo học trường sân khấu điện ảnh như nhiều người kỳ vọng. Nam diễn viên cho biết thời điểm đó gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế nên anh ưu tiên đi làm để kiếm tiền trả nợ và chăm lo cho người thân.

"Tôi phải kiếm thật nhiều tiền để trả hết nợ cho gia đình, xây nhà cho cha mẹ và giúp anh chị em có cuộc sống tốt hơn", anh chia sẻ.

Dù liên tục được giao vai chính và đóng cặp với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Ngân Khánh, Ngọc Lan hay Tường Vi, Quốc Trường vẫn không tạo được dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả. Anh thừa nhận đó là quãng thời gian không ít áp lực khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp cùng thời dần nổi tiếng, trong khi bản thân vẫn khá mờ nhạt.

"Đóng chính suốt mà khán giả không biết mặt, không biết tên, tôi cũng buồn", nam diễn viên nói.

Quốc Trường ví hành trình của mình với siêu sao bóng đá Lionel Messi. Anh cho rằng bản thân từng có nhiều thứ như công việc ổn định, thu nhập tốt, nhà cửa cho gia đình nhưng vẫn thiếu sự công nhận từ công chúng.

Quốc Trường "đóng đinh" với hình ảnh doanh nhân. Ảnh: NVCC

Bước ngoặt đến vào thời điểm anh gần như muốn từ bỏ nghiệp diễn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật không tạo được đột phá, trong khi công việc kinh doanh chuỗi mì cay ngày càng phát triển, Quốc Trường quyết định tập trung cho lĩnh vực kinh doanh.

Anh từng từ chối một vai diễn quan trọng trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ vì lịch quay thay đổi liên tục. "Tôi nghĩ chắc mình không có duyên với nghề nên muốn dồn hết tâm sức cho việc kinh doanh", anh nhớ lại.

Đúng lúc đó, ê-kíp sản xuất Về nhà đi con mời anh tham gia một vai diễn được giới thiệu là khá nhỏ. Quốc Trường nhận lời vì dự định ra Hà Nội mở rộng hoạt động kinh doanh và muốn có thêm công việc trong thời gian lưu lại miền Bắc.

Không ngờ, vai Vũ trong bộ phim Về nhà đi con lại trở thành hiện tượng. Theo nam diễn viên, từ những tập đầu phát sóng, hiệu ứng khán giả đã tăng nhanh và ngày càng bùng nổ ở các tập sau.

"Tôi thực sự bất ngờ khi nhận ra mình đã nổi tiếng", anh kể.

Sự thành công của Về nhà đi con cũng giúp Quốc Trường lần đầu tiên được trả thù lao khi tham dự các sự kiện giải trí. Trước đó, anh từng phải tự chuẩn bị mọi thứ, thậm chí có lúc mượn trang phục để tham dự chương trình.

Từ trải nghiệm của bản thân, Quốc Trường cho rằng không nên hiểu thành công đến từ việc "buông bỏ". Theo anh, điều quan trọng là phải nỗ lực hết sức trước khi đưa ra quyết định dừng lại.

"Cái buông của tôi là buông sau khi đã toàn tâm toàn ý, chứ không phải bỏ cuộc vì lười biếng", nam diễn viên nhấn mạnh.

Quốc Trường cũng tiết lộ bản thân là người sống tiết kiệm. Trong giai đoạn chưa nổi tiếng, anh không thuê quản lý hay trợ lý riêng mà ưu tiên dành tiền hỗ trợ gia đình.

"Với tôi, một triệu đồng cũng rất lớn. Tôi nghĩ gửi về cho gia đình sẽ thiết thực hơn", anh nói.

Nhờ vậy, nam diễn viên từng bước trả hết nợ cho gia đình, xây nhà cho mẹ và mua ô tô phục vụ công việc.

Bên cạnh nghệ thuật, Quốc Trường vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và luôn đặt gia đình ở vị trí ưu tiên. Anh từng ấp ủ kế hoạch nghỉ hưu sớm để dành nhiều thời gian hơn cho người thân và xây dựng một không gian sống chung cho đại gia đình.

Năm 2025 được xem là một năm hoạt động sôi nổi của Quốc Trường khi anh tham gia các dự án điện ảnh như Chị ngã em nâng và Một thời ta đã yêu. Sắp tới, nam diễn viên trở lại màn ảnh rộng với Ốc mượn hồn, dự án tâm lý - kịch tính của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Anh đánh giá đây là một trong những vai diễn nặng ký nhất sự nghiệp khi nhân vật xuất hiện với mật độ dày đặc và đòi hỏi diễn viên phải kiểm soát tốt diễn biến tâm lý xuyên suốt.

Quốc Trường cũng thừa nhận hình ảnh doanh nhân thành đạt đã gắn quá chặt với tên tuổi mình trong khoảng một thập kỷ qua. Điều này khiến nhiều đạo diễn khó hình dung anh trong những vai diễn nghèo khổ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

"Khán giả và truyền thông đã định hình hình ảnh của tôi theo hướng đó rồi", anh bày tỏ.

Nam diễn viên cho biết nếu có cơ hội phá bỏ khuôn mẫu quen thuộc, anh muốn thử sức với những dạng vai có tính cách phức tạp như người đa nhân cách hoặc hình tượng ông trùm xã hội đen trí thức, lịch lãm.

Khi được hỏi sẽ chọn danh hiệu Diễn viên xuất sắc hay Doanh nhân tiêu biểu, Quốc Trường không ngần ngại chọn phương án thứ hai. Theo anh, thành công trong kinh doanh không chỉ là thành quả cá nhân mà còn gắn liền với công sức của hàng nghìn nhân sự đang làm việc trong doanh nghiệp.

"Đặt lên bàn cân, tôi ưu tiên số đông", nam diễn viên chia sẻ.