Cuộc sống thực của anh chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, trong ngôi nhà bạc tỷ giữa đất vàng Hà Nội

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, doanh nhân Đỗ Quang Vinh gây chú ý khi đăng tải clip đời thường bên gia đình trong căn biệt thự ở Hà Nội. Trong clip, anh chồng của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các con, cháu chơi trò hóa trang thành bà lão lưng còng, chống gậy và hát bài “Bà còng đi chợ”. Kèm theo video, anh chia sẻ: “Buổi tối của những bài hát tuổi thơ”. Phụ Nữ Mới cho hay.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người thích thú trước hình ảnh đời thường của Đỗ Quang Vinh khi thoải mái pha trò, diễn hoạt cảnh cùng các bé. Cả nhà cũng rôm rả nói cười theo.

Trên thực tế, những hình ảnh đời thường bên gia đình không hiếm gặp trên mạng xã hội của Đỗ Quang Vinh. Doanh nhân trẻ hiện là bố đơn thân của 3 nhóc tì, gồm hai bé sinh đôi chào đời vào cuối năm 2019 và một bé được anh giới thiệu vào năm 2025.

Dù công việc bận rộn, anh vẫn dành thời gian chăm sóc các con và đưa các bé đi du lịch nhiều nơi. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip vui chơi cùng các con, cháu trong gia đình. Khi là những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày, lúc lại là ảnh chụp chung hay video cùng các bé bắt trend TikTok. Anh cũng từng chia sẻ khoảnh khắc kiên nhẫn dạy các con học tiếng Anh, nhẹ nhàng chỉnh sửa cách phát âm và để các bé tự suy nghĩ, trả lời. Những hình ảnh này cho thấy anh dành thời gian đồng hành cùng các con trong cả sinh hoạt thường ngày lẫn việc học tập.

Sinh năm 1989, Đỗ Quang Vinh là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Hiện anh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Bên cạnh công việc điều hành doanh nghiệp, nam doanh nhân còn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Tháng 9/2023, anh chia sẻ thông tin trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật cho hay.

Kết thúc công việc với trách nhiệm nặng nề, anh chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở về trong vai trò người cha tận tụy như bao người đàn ông khác. Hiện gia đình nhỏ của anh sống tại biệt thự có quy mô lớn, mặt tiền rộng hơn 15 m, tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000 m2. Công trình được thiết kế theo phong cách châu Âu với tông vàng đồng chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng, đồng bộ.

Trong khoảnh khắc gia đình bầu Hiển quây quần bên nhau ở phòng khách đón năm mới đến vào đêm giao thừa, đã để lộ khung cảnh phía trong biệt thự bề thế, sang trọng của gia đình chồng. Ngoài không khí ấm áp, hạnh phúc giữa các thành viên, người xem còn thấy được sự xa hoa, vương giả của ngôi nhà.

Phòng khách nổi bật với trần cao. Nội thất gồm sofa bọc da, tranh trang trí cùng các chi tiết như bàn trà, thảm trải sàn được phối hợp hài hòa, tạo tổng thể thống nhất. Tông màu nâu ấm từ chất liệu da và gỗ giúp không gian thêm phần ấm cúng. Một chiếc đồng hồ cây kiểu cổ điển đặt ở góc phòng trở thành điểm nhấn.

Sàn nhà lát đá sáng bóng với họa tiết tinh giản, góp phần tạo cảm giác rộng và thoáng. Theo hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, khu vực này được sử dụng linh hoạt, vừa là nơi tiếp khách, vừa là không gian sinh hoạt chung của gia đình.

Phòng ăn mang phong cách cổ điển với bàn gỗ lớn, ghế tựa chạm khắc, sử dụng tông vàng - nâu chủ đạo. Hệ cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tăng độ mở cho không gian. Đây là nơi diễn ra các bữa ăn sum họp, được bài trí gọn gàng, giữ sự ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Khu vực bể bơi trong nhà được thiết kế với hệ đèn tạo hiệu ứng ánh sáng xanh. Thành bể ốp gạch mosaic, kết hợp mảng tường cây xanh và phù điêu trang trí, mang lại cảm giác thư giãn. Xung quanh lát gạch chống trượt và bố trí ghế nghỉ, cây xanh tạo không gian thư giãn lý tưởng. Tất cả được thiết kế đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện, vừa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại gia, thể hiện rõ phong cách sống tiện nghi và hiện đại của gia đình.

Các phòng ngủ đều tích hợp khu thay đồ thiết kế như showroom thu nhỏ, với hệ tủ âm tường phủ kính bố trí hai bên. Tông xanh kết hợp chi tiết viền vàng tạo điểm nhấn, đồng nhất với tổng thể kiến trúc. Không gian sử dụng ánh sáng vàng dịu và sàn gỗ tối màu, đảm bảo sự riêng tư và cảm giác sang trọng. Căn biệt thự đề cao tính tiện nghi và thẩm mỹ, với các không gian chức năng được tổ chức khoa học, phục vụ sinh hoạt của gia đình 3 thế hệ.