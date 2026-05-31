Anh Đức tiết lộ sự thật phía sau cảnh tát Anh Phạm trong "Ốc mượn hồn"

Trong Ốc mượn hồn, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm có dịp xuất hiện cùng nhau trong một tuyến truyện nhiều kịch tính. Trong đó, cảnh nhân vật Diễm Quỳnh do Anh Phạm thủ vai bất ngờ nhận cú tát từ thầy đồng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đoạn hậu trường hé lộ nữ diễn viên phải ôm mặt than đau sau nhiều lần thực hiện cảnh quay.

Theo diễn biến phim, Diễm Quỳnh có màn đối đầu căng thẳng với nhân vật thầy đồng trước khi nhận cú tát bất ngờ. Đây là một trong những phân đoạn giàu cảm xúc của bộ phim và cũng khiến khán giả bàn luận khi hậu trường được ê-kíp công bố.

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm trên thảm đỏ ra mắt phim Ốc mượn hồn ở Hà Nội

Trong đoạn clip ghi lại quá trình quay phim, Anh Đức liên tiếp thực hiện nhiều lần động tác tát để tạo cảm xúc chân thực cho bạn diễn. Sau mỗi cú đánh, Anh Phạm đều cố gắng giữ cảm xúc nhân vật, tuy nhiên nữ diễn viên không giấu được vẻ hoảng hốt và bất ngờ. Có lúc cô phải đưa tay ôm má vì đau, khiến cả đoàn phim bật cười.

Dù vậy, không khí trên trường quay vẫn khá thoải mái. Sau khi hoàn thành phân đoạn, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm liên tục trêu đùa nhau và cùng kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ bộ phim.

Những hình ảnh hậu trường nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả thích thú trước màn tương tác "không nể nang" của cặp đôi ngoài đời thực. Không ít người hài hước bình luận rằng Anh Đức nhập vai quá sâu và có thể sẽ bị bà xã "hỏi chuyện" sau khi phim đóng máy. Một số ý kiến khác lại bật cười trước phản ứng rất thật của Anh Phạm sau những cú tát trên phim trường.

Chia sẻ về phân đoạn này, Anh Đức cho biết những gì xuất hiện trên màn ảnh chủ yếu là kỹ thuật diễn xuất kết hợp với góc máy. Nam diễn viên nói: "Tôi chỉ 'nựng' cô ấy rất nhẹ. Nếu như có cú tát như vậy thật trên phim thì khi về nhà hai vợ chồng sẽ bị ám ảnh suốt đời. Trước khi diễn thì chúng tôi ở nhà cũng có tập luyện, những lúc đó lỡ vô tình trúng xíu cũng không sao".

Trong khi đó, Anh Phạm tiết lộ việc tập luyện trước mỗi cảnh quay đã trở thành thói quen của hai vợ chồng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Không chỉ cảnh tát mà đôi lúc chồng em muốn chỉ dạy em thêm gì cũng đều tự tập ở nhà với nhau trước hết".

Sự ăn ý của cặp đôi không phải điều quá bất ngờ bởi Anh Đức và Anh Phạm đã có gần hai năm tìm hiểu trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 9/2024. Trong thời gian yêu nhau cũng như sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Anh Đức là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt với hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, từng tham gia nhiều vở kịch và phim truyền hình. Trong khi đó, Anh Phạm tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, góp mặt trong các dự án như Hoa hậu giang hồ, Đường về có nhau và gần đây gây chú ý với vai diễn trong phim Mai.

Việc cùng xuất hiện trong Ốc mượn hồn giúp vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm có thêm một trải nghiệm đặc biệt khi lần đầu đảm nhận những cảnh quay đòi hỏi va chạm và cảm xúc mạnh trên màn ảnh. Chính sự tự nhiên trong cách phối hợp của cả hai cũng là yếu tố khiến hậu trường phân đoạn này thu hút sự chú ý của khán giả.