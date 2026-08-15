Quốc Trường gây chú ý trong 'Sao nhập ngũ'

Trong buổi họp báo trực tuyến giới thiệu chương trình, Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Tuấn Dương, Thúy Ngân và Châu Bùi đã chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ sau 12 ngày tham gia Sao Nhập Ngũ. Văn Mai Hương, Minh Trang và Erik vắng mặt vì bận lịch trình cá nhân.

Quốc Trường và biệt danh "trưởng thôn"

Trong số các nghệ sĩ tham gia, Quốc Trường để lại dấu ấn với tính cách thẳng thắn và luôn hết mình trong các thử thách. Anh cho biết bản thân không thường xuyên tham gia gameshow, nhưng Sao Nhập Ngũ là trường hợp đặc biệt khiến anh sẵn sàng ưu tiên và sắp xếp công việc để tham gia.

Nam diễn viên cũng chủ động chuẩn bị từ trước bởi biết chương trình có quy định không được sử dụng điện thoại. "Trường cũng biết thông tin không được cầm điện thoại nên trước khi đi tham gia chương trình, Trường đã sắp xếp mọi công việc", anh cho hay.

Theo Quốc Trường, việc tham gia chương trình cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc bởi, anh hiện là thành viên hội đồng quản trị, đồng thời là nhà sáng lập doanh nghiệp chứ không trực tiếp giữ vai trò điều hành.

Diễn viên Quốc Trường lần đầu tham gia chương trình "Sao nhập ngũ".

Một trong những điều khiến Quốc Trường bất ngờ là biệt danh "trưởng thôn" được các đồng đội đặt cho mình. Nam diễn viên kể, trong một thử thách, anh và Phan Mạnh Quỳnh chơi cùng nhau. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp Minh Trang và Mai Hương nhìn mình tám chuyện và cười tủm tỉm.

Sau khi kết thúc trò chơi, Quốc Trường chủ động hỏi lý do và nhận được câu trả lời từ Minh Trang rằng, "Vì trông anh rất giống trưởng thôn". Theo các thành viên, trong quá trình thực hiện thử thách, Quốc Trường nói rất nhiều, liên tục đưa ra ý kiến và tạo cảm giác giống hình ảnh một trưởng thôn mà họ từng gặp.

Nam diễn viên hài hước đón nhận biệt danh này và cho biết, khi tham gia bất cứ chương trình nào, anh đều chơi hết mình, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Quốc Trường và 20 phút đặc biệt mỗi ngày

Một trong những thử thách lớn nhất với Quốc Trường trong Sao Nhập Ngũ là việc phải làm quen với lịch sinh hoạt khắc nghiệt.

Ở nhà, nam diễn viên thường ngủ khoảng 8 tiếng mỗi ngày và cho rằng mình thuộc nhóm người khó ngủ khi ở môi trường lạ. Vì vậy, trước khi tham gia chương trình, anh từng nghĩ mình sẽ khó thích nghi nếu phải ngủ ít.

Thực tế, mỗi ngày các chiến sĩ chỉ có khoảng 3-4 tiếng nghỉ ngơi. Mỗi người cũng chỉ có khoảng 20 phút để vệ sinh cá nhân và giặt giũ. Ban đầu, Quốc Trường khá bất ngờ khi biết khoảng thời gian dành cho những công việc tưởng như đơn giản này lại ngắn đến vậy. "Trường nghĩ chỉ có 20 phút thì làm sao có thể hoàn thiện được việc tắm rửa, giặt giũ", anh kể.

Thế nhưng chỉ sau một ngày, nam diễn viên đã nhanh cóng thích nghi. Anh có thể hoàn thành việc tắm rửa trong khoảng 15 phút, tranh thủ 5 phút còn lại để chợp mắt.

Quốc Trường tiết lộ, rèn luyện vất vả trong môi trường quân ngũ giúp anh ăn ngon, ngủ ngon hơn.

Dù phải ngủ ít hơn rất nhiều so với cuộc sống thường ngày, Quốc Trường cho biết, bản thân vẫn duy trì được thể trạng khá tốt. Anh cũng thấy bản thân là người may mắn nhất khi không bị say sóng trong suốt hành trình tham gia Sao Nhập Ngũ.

Theo Quốc Trường, hành trình di chuyển trên biển kéo dài khiến nhiều thành viên bị say sóng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức lực và tinh thần. May mắn, anh gần như không gặp tình trạng này và vẫn duy trì được thể trạng khá tốt. Tuy nhiên, những ngày sinh hoạt với lịch nghỉ ngơi hạn chế lại để lại "di chứng" trên làn da. Sau khi kết thúc chương trình, nam diễn viên bị nổi khá nhiều mụn và đến nay tình trạng này vẫn chưa hoàn toàn cải thiện.

Quốc Trường: Những bữa cơm đặc biệt nhất trong đời

Một điều khác khiến Quốc Trường nhớ mãi về Sao Nhập Ngũ là những bữa cơm trong quân ngũ. Trước khi tham gia chương trình, nam diễn viên từng gặp vấn đề về ăn uống và bị sụt khoảng 5 kg. Thế nhưng khi vào môi trường quân đội, anh lại ăn uống ngon miệng hơn bao giờ hết.

Quốc Trường kể, mỗi khi anh ăn cơm, đại đội trưởng thường quay lại nhìn vì thấy nam diễn viên ăn uống rất ngon miệng. Với anh, những giờ tập luyện căng thẳng dưới nắng nóng khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng, vì thế bữa cơm sau mỗi buổi tập càng trở nên ngon miệng hơn. Mỗi bữa, anh ăn tới 3 bát cơm, ăn sạch từng hạt cơm và thưởng thức đến giọt canh cuối cùng trong nồi.

Anh hài hước thừa nhận: "Sung sướng quá cũng không tốt", bởi dù trở về cuộc sống thường nhật với những bữa ăn ngon và giấc ngủ đủ đầy, anh vẫn khó tìm lại được cảm giác ngon miệng đặc biệt như những ngày sống trong môi trường quân ngũ.

Không chỉ là chuyện ăn uống, Quốc Trường cho rằng, những trải nghiệm trong 12 ngày tham gia chương trình sẽ trở thành ký ức rất khó quên. Anh bày tỏ: "Tham gia một bộ phim có thể mất 3-5 tháng để hoàn thành nhưng lại không có nhiều kỷ niệm bằng một chương trình thực tế kéo dài 12 ngày".

Theo nam diễn viên, nguyên nhân là trong cuộc sống bình thường, sau mỗi buổi quay, mọi người thường nhanh chóng trở về với điện thoại và công việc riêng. Còn ở Sao Nhập Ngũ, việc không được sử dụng điện thoại khiến các thành viên có nhiều thời gian tương tác, trò chuyện và chia sẻ với nhau hơn.

Quốc Trường tiết lộ Erik "dậy trước cả kẻng"

Một câu chuyện hậu trường khác khiến buổi họp báo trở nên thú vị là màn "tố" Erik của Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh.

Theo Quốc Trường, trong thời gian tham gia chương trình, Erik có một thay đổi lớn về giờ giấc sinh hoạt. Vốn là người có thói quen ngủ đến khoảng 10h sáng, nam ca sĩ lại phải làm quen với lịch trình quân ngũ và thời gian nghỉ ngơi hạn chế.

Đáng chú ý, Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh phát hiện Erik thường dậy rất sớm, thậm chí còn "dậy trước cả kẻng" và gây tiếng ồn nhẹ ở giường trên. Tiết lộ về lý do, Quốc Trường cho hay, "Erik dậy sớm hơn mọi người để tranh thủ thoa kem chống nắng".