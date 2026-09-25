Quốc Trường gây ngỡ ngàng với ngoại hình khác lạ trong 'Sao nhập ngũ'

Quốc Trường gây bất ngờ khi thực hành sơ cứu

Sau buổi sáng tiêu tốn nhiều sức lực bởi thời tiết khắc nghiệt và bài huấn luyện bộc phá đòi hỏi sự tập trung cao độ, các hoạt động buổi chiều trong Tập 7 "Sao Nhập Ngũ 2026" có phần nhẹ nhàng hơn.

8 chiến sĩ mới được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu vết thương, sơ cấp cứu người đuối nước và đu dây vượt bãi lầy. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh, Tuấn Dương, Thúy Ngân và Châu Bùi được giao nhiệm vụ gác đêm.

Ở phần thực hành sơ cứu, Erik, Tuấn Dương và Châu Bùi lần lượt thực hiện nhiệm vụ băng bó cho các "thương binh" Văn Mai Hương và Thúy Ngân. Những cách băng bó khá chặt khiến các chiến sĩ nữ gặp khó khăn khi cử động khuôn mặt. Minh Trang thậm chí cảm thấy khó thở khi Châu Bùi quấn băng quá sát vùng cổ.

Trong khi đó, Quốc Trường gây bất ngờ khi hoàn thành phần thực hành nhanh, đúng kỹ thuật và gọn gàng. Nam diễn viên nhận được số điểm cao nhất từ chỉ huy.

Không nhận ra hình ảnh Quốc Trường trong chương trình "Sao nhập ngũ".

Trước đó, Quốc Trường từng khiến khán giả chú ý khi ngoại hình thay đổi rõ rệt chỉ sau hơn hai ngày nhập ngũ. Làn da sạm đi, gương mặt nổi mụn khiến anh khác xa hình ảnh thường thấy trên màn ảnh. Sự thay đổi này phần nào cho thấy nam diễn viên đã thích nghi với môi trường huấn luyện và không quá chú trọng đến hình thức bên ngoài.

Quốc Trường từng chia sẻ rằng trong môi trường quân đội, điều quan trọng không nằm ở vẻ ngoài mà là sự kỷ luật, tác phong và khả năng cơ động của người chiến sĩ.

Ở nội dung cứu người đuối nước, Quốc Trường tiếp tục phối hợp cùng Erik và Tuấn Dương. Nam diễn viên cũng khiến đồng đội chú ý khi trả lời được câu hỏi của chỉ huy về nguyên nhân một chiến sĩ Hải quân dù có kỹ năng bơi lội vẫn có thể gặp nguy cơ đuối nước.

Buổi học khép lại trong không khí vui vẻ nhưng cũng giúp các chiến sĩ mới hiểu thêm về tầm quan trọng của kỹ năng sơ cấp cứu.

Trung úy Bùi Đức Nhân, Chủ nhiệm Quân y - Lữ đoàn 101 cho biết, trong thời chiến, việc cứu thêm một đồng đội cũng có ý nghĩa rất lớn. Trong thời bình, những kỹ năng này giúp mỗi chiến sĩ chủ động hơn trước các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Phan Mạnh Quỳnh là người duy nhất vượt bãi lầy ngay lần đầu

Ở nội dung huấn luyện tiếp theo, 8 chiến sĩ mới được thực hành kỹ năng đu dây vượt bãi lầy. Nhìn qua, thử thách này có vẻ không quá phức tạp nhưng trên thực tế đòi hỏi người thực hiện phải nắm chắc kỹ thuật và kiểm soát tốt cơ thể.

Trong lượt luyện tập đầu tiên, Phan Mạnh Quỳnh là chiến sĩ duy nhất hoàn thành ngay từ lần thử đầu. Những người còn lại lần lượt rơi xuống nước và phải thực hiện lại từ hai đến ba lần mới vượt qua được thử thách.

Đến phần hội thao, trung đội được chia thành hai đội do Thúy Ngân và Châu Bùi làm đội trưởng. Đội của Thúy Ngân có Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh cùng các chiến sĩ cũ, trong khi đội Châu Bùi gồm Minh Trang, Erik, Tuấn Dương và các chiến sĩ cũ.

Hai đội thi đấu giằng co và phải phân định thắng thua bằng phần thể hiện của hai đội trưởng. Kết quả, đội của Châu Bùi thất bại và phải mời cả trung đội đi căng tin.

Châu Bùi cho rằng một phần nguyên nhân khiến đội mình thua là một thành viên đã bị Quốc Trường "khích tướng", dẫn đến việc thực hiện thử thách đu dây bằng một tay rồi rơi xuống nước. Theo cô, tình huống này giúp các chiến sĩ rút ra bài học về việc phải biết lượng sức mình.

Sau khi hoàn thành phần thi, Châu Bùi, Erik và Tuấn Dương còn rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi cùng nhau "ký nợ" tiền ăn. Ba người không có tiền mặt và cũng không có điện thoại để thanh toán.

Châu Bùi bị Thúy Ngân nhắc nhở khi gác đêm

Khi cả trung đội đã nghỉ ngơi, Thúy Ngân, Châu Bùi, Phan Mạnh Quỳnh và Tuấn Dương bất ngờ nhận nhiệm vụ gác đêm.

Trước giờ thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ được hướng dẫn những quy định cần tuân thủ, trong đó có yêu cầu cảnh giác với người lạ tiếp cận khu vực gác.

Chương trình đưa ra tình huống giả định khi một số người đóng vai người hâm mộ tìm cách tiếp cận các kíp gác. Những người này không thể đưa ra mật khẩu chính xác và buộc các chiến sĩ phải xử lý theo đúng quy định.

Châu Bùi và Thúy Ngân trong chương trình.

Với kíp gác của Châu Bùi và Thúy Ngân, hai chiến sĩ nhanh chóng yêu cầu những người không biết mật khẩu rời khỏi khu vực.

Tuy nhiên, trong lúc xử lý tình huống, Châu Bùi có phút mất tập trung khi đề nghị những người này mang đồ ăn về phòng. Thúy Ngân lập tức chấn chỉnh vì theo cô, các chiến sĩ không thể biết bên trong những món đồ được đưa vào có chứa vật nguy hiểm hoặc chất gây mê hay không.

Ở kíp còn lại, Tuấn Dương và Phan Mạnh Quỳnh xử lý tình huống quyết liệt, yêu cầu những người không trả lời được mật khẩu rời khỏi khu vực. Dù vậy, hai chiến sĩ vẫn bị Đại đội trưởng khiển trách vì chậm báo cáo chỉ huy.

Những tình huống phát sinh trong ca gác cho thấy bên cạnh sức khỏe và kỹ thuật, sự tỉnh táo, tuân thủ quy định và khả năng xử lý tình huống cũng là những yêu cầu quan trọng đối với người chiến sĩ.

"Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng" phát sóng từ ngày 13/8/2026 vào lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN và 21h trên HTV7, YouTube và TV360.