'Meghan đang suy sụp'

Meghan đang trải qua khoảng thời gian đặc biệt khó khăn sau khi những cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào cha cô, ông Thomas Markle, được công khai. Emily Nash, biên tập viên hoàng gia của tạp chí Hello, cho biết những người thân cận với Meghan mô tả cô đang "suy sụp" và thực sự chật vật để đối mặt với sự việc.

Trong tập mới nhất của chương trình podcast A Right Royal Podcast, Emily nói Meghan đang ở bên Hoàng tử Harry và hai con Archie, 7 tuổi, Lilibet, 5 tuổi, trong kỳ nghỉ giữa học kỳ tháng 10. Gia đình cũng có một số người bạn thân ở cạnh, trong khi những người khác thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô mỗi ngày.

Theo nữ biên tập viên, đây là thời điểm đau đớn với Meghan, bất kể công chúng có thiện cảm với cô hay không. Cô cho rằng nữ công tước đang bị cuốn vào một vụ việc nằm ngoài tầm kiểm soát và có tính chất đặc biệt đáng lo ngại.

Emily cho biết Meghan vừa cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ đến những đứa trẻ có thể là nạn nhân trong vụ việc, vừa có phần nhẹ nhõm vì những điều mà cô và Harry phải chịu đựng suốt thời gian dài nay đã được đưa ra ánh sáng. Những người thân cận với vợ chồng Hoàng tử Harry cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm này.

Meghan xuất hiện trong chương trình 'The Circuit' hồi tháng 8/2025. Ảnh: YouTube

Meghan và Harry sống xa cách ông Thomas từ năm 2018, ngay từ trước đám cưới hoàng gia của họ. Nữ công tước chưa từng để hai con tiếp xúc với ông ngoại. Theo tờ Times, Meghan từng muốn công khai những cáo buộc nhằm vào cha sau khi đọc bức thư đề cập vụ việc, nhưng được cảnh sát khuyên không nên làm vậy.

Tuần trước, Meghan ra tuyên bố cho biết cô biết đến những cáo buộc đáng lo ngại về cha qua một bức thư gửi Cảnh sát Thủ đô London năm 2018. Bức thư sau đó được chuyển cho cô và Meghan được thông báo rằng các nội dung trong đó đang được điều tra.

"Tôi vô cùng đau lòng trước những thông tin vừa được đưa ra ánh sáng và nghĩ đến bất kỳ đứa trẻ nào có thể đã bị tổn hại", cô viết. Meghan nhấn mạnh việc giữ khoảng cách với cha và không để ông tiếp xúc với các con xuất phát từ một lý do duy nhất: bảo vệ Archie và Lilibet. Nữ công tước cũng bày tỏ hy vọng công lý sẽ được thực thi đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh sự an toàn và bảo vệ trẻ em vô tội phải là ưu tiên hàng đầu.

Ông Thomas Markle, 82 tuổi, bị con trai cùng cha khác mẹ với Meghan là Thomas Markle Jr. cáo buộc liên quan đến việc phát hiện các hộp chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em tại nhà cũ của gia đình ở Philippines. Ông Thomas phủ nhận, gọi những cáo buộc này là "những lời dối trá bệnh hoạn". Chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan, Samantha Markle, cũng cáo buộc Thomas Jr. bịa đặt câu chuyện.

Ngoài Philippines, tờ Daily Mail đưa tin các tài liệu nghi liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em còn được phát hiện tại một kho chứa đồ bỏ hoang ở Mexico, từng thuộc về ông Thomas. Cảnh sát Mexico đã khám xét địa điểm này và thu giữ một số thiết bị điện tử, băng video để phục vụ điều tra.

Hôm 29/10, Cảnh sát Thủ đô London cho biết đã tự chuyển vụ việc lên cơ quan giám sát độc lập sau khi thừa nhận không chuyển bức thư năm 2018 tới các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài. Cơ quan này đang xem xét cách xử lý thông tin tố cáo liên quan đến ông Thomas.