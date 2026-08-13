Quốc Trường, Văn Mai Hương xúc động khi tham gia 'Sao nhập ngũ'

"Sao nhập ngũ 2026" chính thức trở lại với chủ đề “Tổ quốc nơi đầu sóng”, đánh dấu một trong những cột mốc đặc biệt nhất sau 16 mùa phát sóng: lần đầu tiên hành trình huấn luyện của chương trình được thực hiện tại quần đảo Trường Sa.

Không chỉ thay đổi địa điểm ghi hình, mùa thứ 17 còn mở rộng quy mô trải nghiệm khi đưa 8 nghệ sĩ đến sống, sinh hoạt và huấn luyện cùng những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng.

Quốc Trường ví 7 ngày nhập ngũ như một lần “đầu thai”

Với Quốc Trường, 7 ngày trong môi trường quân ngũ giống như một lần “đầu thai”, khi nam diễn viên được sống trong một thế giới hoàn toàn khác với nhịp sống thường ngày. “Sau khi tham gia Sao nhập ngũ thì mình thương hơn, đồng cảm hơn, hiểu hơn cha ông chúng ta ngày xưa đã từng bỏ cả tính mạng để mình có khoảnh khắc được tận hưởng hòa bình hôm nay”, Quốc Trường bày tỏ.

Diễn viên Quốc Trường khi tham gia huấn luyện tại "Sao nhập ngũ".

Diễn viên Minh Trang lại tìm thấy những chất liệu đặc biệt cho công việc diễn xuất. Từng đảm nhận vai quân nhân, cô nhận ra thần thái của người lính không thể có được chỉ bằng sự bắt chước, mà phải đến từ quá trình rèn luyện và trải nghiệm thực tế.

Theo Minh Trang, chính hành trình tại Sao Nhập Ngũ đã giúp cô hiểu điều còn thiếu trong vai diễn trước đây: sự cứng cỏi trong ánh mắt nhưng vẫn chứa đựng tình cảm, lòng yêu nước và chiều sâu của một người quân nhân.

Châu Bùi, Erik bất ngờ với một phiên bản khác của chính mình

Rời xa ánh đèn sân khấu và những hình ảnh chỉn chu thường thấy, 8 nghệ sĩ bước vào môi trường hoàn toàn khác biệt, nơi mỗi người phải tự đối diện với giới hạn thể lực, ý chí và khả năng thích nghi của bản thân.

Với Châu Bùi, chương trình giúp cô nhận ra mình không cần lúc nào cũng xuất hiện trong một phiên bản hoàn hảo.

“Vào Sao nhập ngũ rồi mình mới thấy mình vô tư vô cùng. Không ai bắt mình phải trở thành một phiên bản hoàn hảo cả, mình chỉ cần là chính mình và mọi người đón nhận con người đó”, Châu Bùi tâm sự.

Châu Bùi khi tham gia một hoạt động huấn luyện.

Trong khi đó, Erik khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ bản thân vốn được gia đình bao bọc và ít có cơ hội tự thực hiện nhiều công việc hằng ngày. Những ngày nhập ngũ đã giúp nam ca sĩ phát hiện phía sau vẻ ngoài có phần mong manh là một Erik mạnh mẽ hơn anh từng nghĩ.

“Tôi có thể tự gấp chăn, gấp màn, tự nấu ăn rồi thực hiện những thử thách cầm súng, những điều nặng nhọc mà chưa bao giờ tôi được làm. Tôi thấy rằng mình cũng mạnh mẽ đấy chứ, mình đâu có yếu đuối như vẻ bề ngoài”, Erik chia sẻ.

Dù từng tham gia học kỳ quân đội, Tuấn Dương vẫn cho biết anh choáng ngợp trước cường độ huấn luyện tại môi trường hải quân đánh bộ. Nam nghệ sĩ thừa nhận trải nghiệm này khiến mình học được cách hạn chế than thở, bởi mọi đồng đội đều cùng đối diện với những khó khăn như nhau.

Văn Mai Hương, Thúy Ngân xúc động giữa biển trời Trường Sa

Bên cạnh những thử thách huấn luyện, hành trình đến Trường Sa còn mang đến cho dàn nghệ sĩ nhiều khoảnh khắc xúc động.

Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa khẳng định ê-kíp không cần xây dựng kịch bản hay can thiệp để tạo ra những giọt nước mắt. “Bản thân Trường Sa đã mang một sức mạnh thức tỉnh vô hình. Chỉ cần đứng giữa biển trời thiêng liêng ấy, lòng tự hào dân tộc và tình yêu nước trong mỗi người sẽ tự trào dâng một cách chân thực và trọn vẹn nhất”, nam đạo diễn chia sẻ.

Thúy Ngân thừa nhận chuyến đi đã “mở khóa” một tình yêu Tổ quốc mà trước đó chính cô cũng chưa cảm nhận hết. “Ngân không biết là mình đã yêu Tổ quốc đến cỡ nào cho đến khi Ngân đi Trường Sa về. Tình yêu nước của mình tự nhiên được mở khóa”, nữ diễn viên nói.

Văn Mai Hương ăn trưa cùng các nghệ sĩ.

Văn Mai Hương cũng không giấu được xúc động khi thực hiện nghi lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền. Đứng giữa biển trời rộng lớn, nữ ca sĩ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào khi được đặt chân đến một phần thiêng liêng của Tổ quốc.

Riêng Phan Mạnh Quỳnh cho biết hành trình biển đảo đã mang đến cho anh nguồn cảm hứng mới. Nam nhạc sĩ dự định viết một ca khúc trọn vẹn về Trường Sa sau khi trở về đất liền.

Không đơn thuần là hành trình vượt qua những thử thách quân ngũ, "Sao nhập ngũ 2026" còn được kỳ vọng trở thành nhịp cầu đưa hình ảnh người chiến sĩ Hải quân, cuộc sống nơi đảo xa cùng tình yêu Tổ quốc đến gần hơn với khán giả.

“Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng” phát sóng từ ngày 13/8/2026, vào lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN; lúc 21h00 trên HTV7, YouTube và TV360.