18 năm hôn nhân của Mạnh Trường và vợ xinh đẹp

Diễn viên Mạnh Trường trên trang cá nhân đã chia sẻ lại kỷ niệm ngày cưới nhân dịp tròn 18 năm về chung một nhà với bà xã. Nam diễn viên nhớ lại, đúng thời điểm này 18 năm trước, vợ chồng anh vừa hoàn tất nghi thức đón dâu. Đám cưới hôm ấy diễn ra sau khi trời vừa tạnh mưa, nhờ vậy khách mời có thể đến chung vui và cùng gia đình tạo nên một bữa tiệc náo nhiệt, rộn ràng. Nhìn lại cột mốc 1/11/2008 - 1/11/2026, Mạnh Trường không giấu được sự bồi hồi khi nhớ về ngày đặc biệt đã mở ra hành trình 18 năm gắn bó của hai vợ chồng.

Chuyện tình của Mạnh Trường và Lan Phương bắt đầu từ khi cả hai còn là học sinh. Họ từng học cùng trường cấp 2 tại Hà Nội. Khi ấy, Lan Phương gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, học giỏi, còn Mạnh Trường có tình cảm với cô bạn nhưng chưa đủ tự tin để bày tỏ. Đến năm lớp 11, nam diễn viên mới mạnh dạn thổ lộ tình cảm. Sau một thời gian theo đuổi, anh nhận được sự đồng ý của Lan Phương. Mối tình tuổi học trò cứ thế được cả hai gìn giữ qua những năm tháng thanh xuân, cho đến khi trưởng thành và quyết định gắn bó lâu dài.

Năm 2008, sau khoảng 6 năm yêu nhau, Mạnh Trường và Lan Phương tổ chức đám cưới. Khi ấy, cả hai mới 23 tuổi. Quyết định lập gia đình ở độ tuổi còn khá trẻ cũng đồng nghĩa với việc họ phải cùng nhau học cách thích nghi với cuộc sống hôn nhân, chia sẻ trách nhiệm và vun đắp tương lai.

Nhìn lại ngày cưới, Mạnh Trường từng nhắc đến những kỷ niệm rất đời thường, từ chuyện thời tiết không thuận lợi đến khoảnh khắc khách mời cùng nhau vui vẻ trong tiệc cưới. Sau 18 năm, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy vẫn được anh nhớ lại bằng sự hào hứng, cho thấy ngày đầu tiên bước vào cuộc sống vợ chồng vẫn là một dấu mốc đặc biệt.

Trong khi Mạnh Trường thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, Lan Phương lại không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và khá kín tiếng trước truyền thông. Cô chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình, nuôi dạy các con và là người đồng hành với chồng trong cuộc sống.

Nam diễn viên từng chia sẻ với truyền thông, vợ là người có ảnh hưởng lớn đến những quyết định của mình. Lan Phương không chỉ chăm lo tổ ấm mà còn đưa ra những góp ý, lời khuyên khi chồng gặp khó khăn trong công việc. Với một diễn viên thường xuyên phải xa nhà để quay phim, sự thấu hiểu và chia sẻ từ người bạn đời có ý nghĩa quan trọng.

Mạnh Trường cũng không ít lần thể hiện tình cảm dành cho bà xã trên mạng xã hội. Những lời trêu đùa, hình ảnh đời thường hay những chuyến đi riêng của hai vợ chồng cho thấy họ vẫn duy trì sự gần gũi sau nhiều năm chung sống.

Sau 18 năm kết hôn, Mạnh Trường và Lan Phương có ba người con, gồm hai trai và một gái. Con gái đầu lòng Phương Linh (bé Chíp) từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" cùng bố. Hai con trai của gia đình có tên thân mật là Bon và em út. Trên trang cá nhân, Mạnh Trường thường chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ con. Có khi là chuyến du lịch cả nhà, lúc lại là những bữa ăn hay những phút giây vui đùa cùng các con. Qua những hình ảnh ấy, khán giả có thể thấy nam diễn viên dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, dù công việc diễn xuất đôi khi chiếm khá nhiều thời gian.

Mạnh Trường là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với ngoại hình điển trai và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Anh được khán giả biết đến qua các phim như: "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu"... Ngoài đời, anh có cuộc sống gia đình kín tiếng bên vợ và các con.

Ảnh: FBNV