Quốc Trường gặp vấn đề sức khỏe kéo dài, hỏi kinh nghiệm từ dân mạng

Diễn viên Quốc Trường vừa chia sẻ về tình trạng sức khỏe cá nhân trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Nam diễn viên cho biết anh đang gặp vấn đề liên quan đến cột sống cổ và mong nhận được kinh nghiệm từ những người từng trải qua tình trạng tương tự.

Cụ thể, Quốc Trường viết: "Trường bị gai cổ C3-C4. Bệnh này không hết hẳn, chỉ giảm khi chúng ta tập vật lý trị liệu mà thôi. Ai đã bị sẽ hiểu. Nó rất phiền luôn. Ai có phương pháp nào hay chia sẻ Trường với".

Chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều bình luận. Không ít người cho biết họ cũng từng gặp tình trạng tương tự và đưa ra những lời khuyên về việc duy trì tập luyện, vật lý trị liệu cũng như điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày để cải thiện sức khỏe.

Thời gian gần đây, Quốc Trường vẫn duy trì lịch trình làm việc khá bận rộn khi liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh. Năm 2026 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nam diễn viên trên màn ảnh rộng với hai bộ phim có màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Đầu tiên là Một thời ta đã yêu, tác phẩm tình cảm lãng mạn ra mắt vào giữa tháng 5. Trong phim, Quốc Trường vào vai Toàn, nhân vật gắn với câu chuyện tình thanh mai trúc mã nhiều tiếc nuối cùng những biến cố trong chuyện tình tay ba.

Bên cạnh đó, anh cũng góp mặt trong Ốc mượn hồn, bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý - giật gân của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 5/6 sau các suất chiếu sớm.

Trong phim, Quốc Trường đảm nhận vai Quân - người đàn ông đau khổ sau cái chết của vợ. Cuộc sống của anh bất ngờ bị đảo lộn khi những bí mật liên quan đến hôn nhân, ký ức và sự biến mất bí ẩn dần được hé lộ. Đồng hành cùng Quốc Trường trong dự án là Hoa hậu Tiểu Vy.

Theo ê-kíp sản xuất, Ốc mượn hồn khai thác chất liệu tâm lý kết hợp yếu tố tâm linh và giật gân. Hình ảnh "ốc mượn hồn" được sử dụng như một ẩn dụ xuyên suốt, phản ánh những lớp vỏ bọc mà con người tạo ra để che giấu cảm xúc, sự thật và những mất mát trong cuộc sống.

Ngoài Quốc Trường và Tiểu Vy, bộ phim còn có sự tham gia của Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô và Nguyễn Phi Long.

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào. Nhờ ngoại hình sáng cùng sự nỗ lực trong diễn xuất, anh dần khẳng định được vị trí trong làng giải trí Việt.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn được biết đến với vai trò doanh nhân. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và các dự án phim ảnh, nam diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường với người hâm mộ. Lần này, việc công khai tình trạng gai cổ C3-C4 cũng cho thấy những áp lực sức khỏe mà anh đang phải đối mặt trong quá trình làm việc và sinh hoạt.