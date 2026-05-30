Phim khiến NSƯT Chiều Xuân thốt lên: 'Rất tàn nhẫn'

Bộ phim tàn nhẫn

Phim Ốc mượn hồn có buổi công chiếu tại Hà Nội vào tối 28/5. Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng dàn diễn viên chính của phim: Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung… cùng đông đảo nghệ sĩ, hoa hậu, ca sĩ và khán giả yêu điện ảnh.

Buổi công chiếu còn có sự tham gia của nhiều khách mời như NSƯT Chiều Xuân, NSND Lan Hương, Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Phương Nga, ca sĩ Tùng Dương, diễn viên Bình An, Minh Tiệp, cầu thủ Văn Toàn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh…

Sau suất chiếu đầu tiên tại Hà Nội, nghệ sĩ và khán giả bày tỏ bất ngờ trước cách triển khai câu chuyện của Ốc mượn hồn . NSƯT Chiều Xuân xúc động, không kìm được nước mắt và đặt ra câu hỏi: "Tại sao đạo diễn lại khai thác một đề tài như thế? Thật sự rất tàn nhẫn". Sau khi bình tĩnh lại, nữ nghệ sĩ nhận xét Ốc mượn hồn là phim tốt, đồng thời dành lời khen cho diễn xuất của dàn diễn viên chính, đặc biệt là sự duyên dáng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Một trong những nhân tố nhận được nhiều sự chú ý sau buổi công chiếu là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với vai đầu tay. Ca sĩ Tùng Dương và NSND Lan Hương đều dành lời khen cho lần đầu chạm ngõ điện ảnh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tại buổi công chiếu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng chia sẻ lý do tham gia Ốc mượn hồn . Nam nhạc sĩ khẳng định bản thân mong muốn được trải nghiệm và có thêm chất liệu để sáng tác.

“Tôi đến với phim này vì muốn trải nghiệm, biết được cuộc sống của một diễn viên là như thế nào để có thêm nguồn cảm xúc, chất liệu nhiều khi sau này phù hợp với bài hát của tôi", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã giúp anh có trải nghiệm đáng giá, được đóng phim điện ảnh, được lên màn ảnh rộng. "Đây là điều mà tôi làm được, còn Tùng Dương thì chưa”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hóm hỉnh nói.

Liên quan đến vai diễn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tiết lộ nam nhạc sĩ không bị cắt cảnh nào trên phim. “Trước khi chọn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tôi rất lo bởi anh ấy chưa tham gia diễn xuất. Nhưng không hiểu sao khi gặp, khi nói chuyện và xem anh Chung diễn thử vài phân đoạn với bạn diễn Quốc Trường, Anh Phạm… thì thần thái và cách anh ấy thể hiện gần như đúng với hình dung của tôi về nhân vật ông Mạnh. Anh Chung diễn nhiều cảnh duyên và làm tôi kinh ngạc”, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói.

Bên cạnh Nguyễn Văn Chung, Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục nhận nhiều lời khen về sự tiến bộ trong diễn xuất. Từng đối mặt không ít nghi ngờ khi lấn sân điện ảnh, người đẹp được đánh giá đã có bước tiến rõ rệt trong cách thể hiện tâm lý nhân vật và kiểm soát cảm xúc trên màn ảnh.

Bí mật dưới vỏ bọc hôn nhân hoàn mỹ

NSND Lan Hương đánh giá dàn diễn viên của Ốc mượn hồn có sự đồng đều và phối hợp nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho rằng cô vẫn mong chờ sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt ở diễn xuất của Quốc Trường.

Nam diễn viên sở hữu ngoại hình sáng màn ảnh, có nhiều khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc tốt và thể hiện rõ các lớp tâm lý nhân vật, nhưng vẫn còn thiếu một điểm nhấn khiến vai diễn thật sự bật lên. “Có thể tôi hơi khó tính một chút”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSND Lan Hương dành nhiều lời khen cho đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khi nhìn thấy sự trưởng thành rõ nét trong cách kể chuyện. Nữ nghệ sĩ nhận định dù bộ phim chứa nhiều kịch tính và những cú bẻ lái khá gay gắt, nhưng đạo diễn vẫn lựa chọn nhịp kể thong thả, điềm đạm.

Ốc mượn hồn khai thác câu chuyện về những bí mật và tổn thương ẩn sau lớp vỏ của một cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo. Phim xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa An (Yên Đan) - Quân (Quốc Trường) - Ngọc (Tiểu Vy) - Quỳnh (Anh Phạm) trong vòng xoáy tình yêu nhiều giằng xé.

Dù chọn đề tài không mới, tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận theo hướng gai góc hơn, bóc tách những góc khuất phía sau ánh hào quang showbiz và các mối quan hệ tưởng như bền chặt.

Qua hình ảnh ẩn dụ ốc mượn hồn, bộ phim khắc họa rõ nét bản ngã con người khi mỗi nhân vật trong phim đều đang khoác lên mình một lớp vỏ để che giấu những tổn thương và dục vọng bên trong.

Điều khiến khán giả bàn luận nhiều sau các suất chiếu không nằm ở những cú twist, mà ở cách bộ phim xây dựng hệ thống nhân vật nhiều lớp. Không ai hoàn toàn hoàn hảo hay đáng tin tuyệt đối, mỗi người đều mang theo những sai lầm và phải đối diện với hệ quả từ lựa chọn của mình. Chính sự đời thường và cảm giác ai cũng có lý do để được cảm thông khiến câu chuyện trở nên gần gũi với người xem.

Thay vì đưa ra một kết luận rõ ràng, Ốc mượn hồn để khán giả tự quyết định góc nhìn dành cho từng nhân vật. Sự mơ hồ có chủ đích này cũng là yếu tố khiến bộ phim tạo nên nhiều tranh luận sau khi ra mắt.