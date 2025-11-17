Từng òa khóc khi chia sẻ về biến cố bệnh tật, 'Nữ hoàng dân ca' Việt hiện sống ra sao?

Trong một chương trình Gala nhạc Việt vào tháng 4/2025, ca sĩ Cẩm Ly hiếm hoi xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng. Tại chương trình, nữ ca sĩ không kìm được xúc động khi lần đầu tiên công khai lý do vì sao một thời gian dài cô hoàn toàn biến mất khỏi làng nhạc: “Có một khoảng thời gian, tôi bệnh nặng không hát được, phải tạm ngưng khá lâu", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô cho biết trên Phụ nữ & Pháp luật, qua thời gian và biến cố bệnh tật, giọng hát của mình không còn tốt như xưa nữa. Sức khỏe cô cũng không tốt nên nữ ca sĩ tự nhận hát không bằng các bạn trẻ. Song, điều làm Cẩm Ly xúc động chính là: “Tôi vẫn nhận được tình cảm từ khán giả. Họ vẫn luôn đồng hành, dõi theo căn bệnh của tôi, gửi cho tôi những lọ thuốc, lời hỏi han và cổ vũ tôi. Họ yêu tôi từ bên trong chứ không phải chỉ yêu giọng hát của tôi nữa”.

Cẩm Ly là giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc dân ca - trữ tình, được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng dân ca” của làng giải trí Việt. Ở tuổi 55, cô đang có cuộc sống viên mãn bên gia đình trong căn biệt thự rộng 400m², trị giá hơn 20 tỷ đồng tại quận 7 (TP.HCM). Nữ ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ một vài góc trong ngôi nhà trên trang cá nhân, cho thấy không gian sống sang trọng nhưng vẫn gần gũi, ấm cúng.

Bên trong biệt thự của Cẩm Ly được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp khéo léo giữa sự sang trọng và ấm cúng. Không gian sử dụng nhiều chất liệu như kính, gỗ và da, vừa tạo điểm nhấn tinh tế vừa mang lại cảm giác gần gũi. Nội thất được phối màu hài hòa với các tông trắng, đen và ghi, giúp tổng thể thêm thanh lịch. Sàn lát đá mang lại cảm giác mát mẻ, trong khi cửa chính bằng gỗ lớn kết hợp cùng trần cao giúp ngôi nhà trở nên thoáng đãng và rộng mở hơn.

Cẩm Ly rất thích trổ tài cắm hoa. Từ những bức ảnh mà cô "flex" về các tác phẩm nghệ thuật, có thể đồng thời thấy được nội thất trong nhà vô cùng sang trọng.

Khu vực sân vườn trong nhà Cẩm Ly thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, được cô bày biện thêm bộ bàn ghế để thuận tiện nghỉ ngơi, thư giãn

Mỗi ngày, Cẩm Ly đều dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ trên sân thượng - nơi cô tự tay trồng đủ loại rau xanh để "tự cung tự cấp" cho gia đình. Dù chỉ là vườn mini nhưng lại rất đa dạng, từ cải ngọt, rau muống, rau lang, mồng tơi đến các loại rau thơm như tía tô, diếp cá, rau răm, bạc hà, càng cua hay xà lách. Không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch, khu vườn còn là góc thư giãn giúp nữ ca sĩ cân bằng sau những giờ làm việc.

Tại một buổi giao lưu với báo giới và khán giả, ca sĩ Cẩm Ly đã chia sẻ về thú vui trồng rau trái trong biệt thự của mình. Cô nói: "Thực ra, không phải mới đây tôi mới thích trồng trọt mà là từ khi còn trẻ. Trước khi lấy chồng tôi đã tưởng tượng ra một ngôi nhà có vườn cây.

Hồi còn nhỏ, tôi có đến nhà một bà cô và thấy cô trồng cây mãng cầu trĩu quả, đứng dưới với tay lên là hái được, rồi cả chôm chôm, rau củ. Tôi thích lắm. Tôi muốn sau khi lấy chồng sẽ có một ngôi nhà ở ngoại ô, không cần biệt thự, chỉ cần nhà lá nhưng vườn rộng. Tôi sẽ trồng cây ăn trái, nhưng với điều kiện là cây đó phải vừa tầm tôi hái chứ không được cao quá. Cây cao quá thì tôi phải nhờ người khác hái giúp, không thuộc quyền quyết định của mình.

Nhưng đến khi lấy chồng sinh con, vì cuộc sống nên tôi phải ở thành thị, không ở ngoại ô như ý mình muốn được, nên không có khu vườn rộng. Tôi bắt đầu trồng trọt nhiều khi bắt đầu có dịch Covid. Tôi phải ở nhà, không được đi diễn, không ra ngoài. Vậy là tôi mon men lên sân thượng trồng từ những chậu cây nhỏ. Ở nhà tôi có một điều rất lạ lùng và đặc biệt, nói ra ai cũng thắc mắc. Người ta thường trồng rau dễ hơn trồng cây ăn trái có quả, riêng tôi trồng rau lại khó hơn trồng cây ăn trái. Tôi trồng cây ăn trái ra quả nhanh lắm mà trồng rau chẳng thấy lá đâu. Tôi không thể hiểu được điều này.

Tới giờ tôi cũng trồng được rau thơm rồi, nhưng trồng xà lách và rau cải đều không được. Cây ra quả thì tôi trồng được nhiều lắm, bầu, bí, mướp, bí đỏ, đậu bắp, ổi, xoài, mãng cầu, na, cà chua, dưa leo, mướp đắng… Tôi trồng được hết, ra nhiều quả. Tôi làm được nhiều cái lạ lùng lắm, nhưng trồng rau thì chịu".

Mỗi khi căng thẳng, Cẩm Ly và gia đình luôn chọn không gian này để thả lỏng và thư giãn cơ thể.

Vì công việc bận rộn nên nữ ca sĩ chăm bón vườn rau sạch, cây trái tại nhà những lúc rảnh rỗi. Có khi tối muộn, Cẩm Ly mới có thời gian thu hoạch thành quả trong vườn.

Theo ca sĩ Cẩm Ly hé lộ, cô tự tay chăm sóc, xịt thuốc, làm phân chuối bón cho vườn rau tươi tốt.

Cũng nhờ sự khéo léo, dày công chăm sóc nên khi Cẩm Ly chia sẻ những hình ảnh thu hoạch rau xanh, hoa trái ngay tại vườn nhà khiến fan ngưỡng mộ, nể phục.

Cuộc sống bên vườn tược khiến tâm trạng của Cẩm Ly được cân bằng hơn.