Nữ diễn viên vừa lên sóng phim Việt giờ vàng đã gây tranh luận dữ dội

Trong phim Cách em một milimet , nhân vật Duyên là vợ sắp cưới của Bách (Huỳnh Anh). Tuy nhiên vừa xuất hiện, Duyên gây sốc khi vào khách sạn cùng Hiếu (Lê Hải). Toàn bộ sự việc vô tình bị Tú (Quỳnh Châu) phát hiện và quay lại video làm bằng chứng. Nhiều khán giả tranh luận dữ dội, cho rằng Duyên là trung tâm rắc rối của phim những tập về sau.

Bị đổi vai diễn

Chia sẻ với Tiền Phong , diễn viên Hà Bùi cho rằng Duy gây bùng nổ mạng xã hội không nằm ngoài dự đoán của ê-kíp. “Trước khi nhân vật Duyên lên sóng, đạo diễn và tổ chức sản xuất đã nhắc Hà chuẩn bị tinh thần vì vai diễn này chắc chắn gây sóng gió”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, mức độ dữ dội của phản ứng thì vượt xa hình dung của nữ diễn viên: “Không ngờ chỉ sau một đêm ngủ dậy, trang cá nhân của tôi lại có hàng chục nghìn lượt tương tác, hàng triệu lượt xem như vậy”.

Vừa lên sóng, nhân vật Duyên do Hà Bùi đảm nhận đã gây tranh luận dữ dội.

Ban đầu, Hà Bùi không phải là lựa chọn cho vai Duyên. Cô kể rằng mình từng được trao kịch bản cho vai Mỹ Vân - con gái ông trùm - nhân vật sắc sảo và mạnh mẽ. Nhưng sát ngày bấm máy, đạo diễn Trần Trọng Khôi quyết định đổi vai.

“Anh Khôi nói Hà sẽ thể hiện nhân vật này mượt mà hơn”, Hà Bùi kể. Sự thay đổi bất ngờ ấy lại mở ra thử thách mới với nữ diễn viên. Cô cho rằng Duyên là kiểu phụ nữ mặn mà, đàn bà, từng trải, có phần mưu mô và biết thao túng tâm lý - nhưng tất cả đều phải thể hiện dưới lớp vỏ ngoài mềm mại, không được phô trương.

Theo đánh giá của giới quan sát, dạng phản diện “mềm” như Duyên thường khó chinh phục vì cần sự tiết chế, độ chính xác cao trong ánh mắt, cử chỉ, thay vì các hành vi đen tối rõ rệt. Điều đó đòi hỏi năng lực kiểm soát cảm xúc và khả năng diễn nội tâm sâu.

Hà Bùi thừa nhận nhân vật này khác bản thân ngoài đời: “Những đặc điểm như yêu nhiều người cùng lúc, mưu mô, hay cách thao túng tâm lý đều ngược lại với Hà, nên Hà phải đọc nhiều tài liệu để hiểu kiểu người này và thể hiện chân thật nhất”.

Trước làn sóng tranh luận, Hà Bùi giữ quan điểm cởi mở. “Nếu mọi người ghét nhân vật nhưng vẫn dành lời khen cho diễn xuất thì Hà vui. Còn góp ý hay chê thì Hà biết ơn vì đó là động lực để mình hoàn thiện hơn. Dù yêu hay ghét nhân vật, Hà chỉ mong khán giả sẽ giữ tinh thần văn minh và lịch sự”, cô nói.

Còn nhiều tình tiết căng thẳng

Theo cô, vai phản diện - đặc biệt là phụ nữ liên quan đến tình cảm - luôn là tâm điểm dễ gây phản ứng mạnh. Điều này cũng phần nào lý giải việc Duyên trở thành nhân vật gây ức chế cho người xem chỉ sau vài phút xuất hiện.

Diễn viên Hà Bùi sở hữu ngoại hình sexy. Hai năm trước, Hà Bùi từng vào vai cải trang thành Geisha bên Nhật trong Biệt dược đen . Năm nay, cô lại có duyên với vai Duyên - cũng là nhân vật từ Nhật trở về - và 2 bộ phim đều do hai đạo diễn Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi thực hiện.

Khi được hỏi liệu diễn biến về sau có “tăng độ phẫn nộ”, Hà Bùi chỉ tiết lộ: “Ngay từ phân cảnh đầu tiên, Duyên đã được định hình là phản diện và còn xuất hiện đến cuối phim. Chắc chắn còn nhiều tình tiết căng thẳng, bất ngờ và cao trào đáng mong đợi”.

Trong phim, Duyên có chuyện tình tay ba với hai nam chính do Huỳnh Anh và Lê Hải thể hiện. Đây được xem là cảnh khó nhất của Hà Bùi vì mức độ biến đổi tâm lý.

“Duyên phải thể hiện với mỗi người một kiểu cảm xúc. Điều đó không giống với tính cách ngoài đời của Hà, nên ban đầu hơi lạc nhịp” - cô kể. Tuy nhiên, nhờ quá trình trao đổi, tập thoại cùng bạn diễn và sự hỗ trợ từ đạo diễn, mọi thứ dần trở nên tự nhiên hơn.

Hà Bùi dành nhiều lời khen, thể hiện trân trọng khi nhắc đến hai đồng nghiệp. “Anh Huỳnh Anh và anh Lê Hải mỗi người có phong cách diễn riêng và sáng tạo. Hà cảm thấy may mắn khi có cơ hội kết hợp với cả hai”, cô chia sẻ.

Duyên không chỉ là phản diện đơn thuần. Sự xuất hiện của cô giúp nhịp phim tránh sự nhàm chán, tạo thêm xung đột - yếu tố quan trọng để giữ chân khán giả.

Nhìn lại hành trình nhập vai, Hà Bùi cho biết kỷ niệm đáng nhớ nhất là thời gian tập luyện tại hiện trường. “Nhờ những lần đạo diễn phân tích trực tiếp, Hà nhập vai và có cảm giác như mình trở thành nhân vật. Khoảnh khắc đó khiến tôi yêu nghề hơn”, cô cho hay.