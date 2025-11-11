Nữ diễn viên phim Việt giờ vàng bị khán giả tràn vào trang cá nhân chửi bới

Sau tập 20 bộ phim Cách em một milimet, nhân vật Nga do diễn viên Ngọc Trâm thủ vai trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Nhiều người cho rằng Nga “bán đứng” người yêu, phản bội lại tình cảm chân thành của Đức (Trọng Lân).

Cụ thể, do bị Nghiêm (Chí Nhân) thao túng tâm lý, Nga đến gặp Ngân (Huyền Lizzie) xin lỗi. Nga nói sự việc xảy ra với Đức là do mình nên cô cần có trách nhiệm giải thích rõ với Ngân về những gì đã diễn ra, để Ngân không hiểu lầm.

Nga một mực cho rằng Nghiêm bị oan, luôn cư xử đúng mực, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Trong khi Đức vì hồ đồ mới dẫn đến xô xát. Cô không muốn thầy Nghiêm bị mang tiếng.

Dù Ngân nhấn mạnh lời giải thích của Nga có thể khiến bạn trai cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nga vẫn khẳng định mình đang nói sự thật.

Nga khiến khán giả thêm bức xúc khi trong cuộc nói chuyện trước đó trách Đức suy nghĩ quá ngây thơ và lạc quan trước cuộc đời. Nga lập luận Nghiêm là người giàu có, quyền lực, có thể dùng các mối quan hệ để tống Đức vào tù, lúc đó mẹ anh là người khổ và Nga thì bị đánh trượt thực tập tốt nghiệp.

Nga bị ném đá dữ dội sau phân đoạn bán đứng người yêu, bảo vệ kẻ cưỡng bức mình.

“Nga - nhân vật hãm nhất phim”, “Ghét nhân vật Nga quá, xem bực cả mình”, “Xây dựng kịch bản cho nhân vật Nga kiểu gì vậy nhỉ. Vì lợi ích bản thân mà bán đứng cả người yêu”, “Nể diễn viên một thì nể đạo diễn 10 lần, tìm đâu ra được người hợp vai thế, thảo mai từ ánh mắt đến lời nói”, “Nhìn mặt đã ghét”, “Đến đoạn này là muốn tắt tivi rồi”, “Nhìn mặt Nga đã thấy gian điêu, biết là phim mà vẫn ghét”… là một số bình luận của khán giả.

Chia sẻ với Tiền Phong, Ngọc Trâm cho biết nhân vật Nga vừa đáng thương vừa đáng trách. “Nếu chỉ nhìn ở bề nổi, có lẽ nhiều người sẽ thấy Nga đáng trách. Nhưng khi đặt mình vào vị trí của cô ấy, tôi lại thấy Nga vừa đáng trách, vừa đáng thương. Nga không cố tình phản bội chỉ là có quá nhiều nỗi sợ hãi và đi sai phương hướng. Với tôi, Nga không phải người xấu, cô ấy chỉ chưa đủ mạnh mẽ để giữ được điều đúng đắn”, Ngọc Trâm giải thích.

Khi được hỏi về lý do khiến Nga có hành động như vậy, Ngọc Trâm chia sẻ: “Nga là cô bé mồ côi, chịu nhiều tổn thương. Một mình cô phải gồng gánh cuộc đời, nên khi biến cố xảy ra, cô ấy không biết cách xử lý. Nga sai, nhưng cái sai ấy xuất phát từ nỗi sợ và sự yếu đuối”.

Theo Ngọc Trâm, trong các tập phim tiếp theo, khán giả sẽ thấy nhiều hơn những phân cảnh nội tâm, giằng xé và đầy cảm xúc của Nga.

Trước phản ứng gay gắt của người xem, Ngọc Trâm giữ thái độ nhẹ nhàng và tích cực. Cô cho rằng việc khán giả có cảm xúc mạnh như vậy chứng tỏ họ đang thực sự quan tâm đến phim và nhân vật.

“Là diễn viên, tôi thấy đó là điều đáng quý. Tôi luôn lắng nghe góp ý của khán giả và cố gắng để thể hiện nhân vật một cách trọn vẹn, chân thật nhất. Khi bị khán giả tràn vào trang cá nhân để chửi bới, chỉ trích, tôi có chút chạnh lòng, nhưng tôi hiểu điều đó đến từ cảm xúc của người xem. Khi họ ghét nhân vật nghĩa là vai diễn đã chạm đến cảm xúc. Tôi hy vọng mọi người tách biệt giữa nhân vật và diễn viên, để cùng nhìn thấy thông điệp mà ê-kíp gửi gắm”, cô nói.