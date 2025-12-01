Nữ diễn viên bị ghét nhất phim Việt giờ vàng

Bộ phim truyền hình Cách em một milimet thu hút sự chú ý của khán giả với dàn diễn viên trẻ có diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và khả năng phối hợp ăn ý. Trong đó, nhân vật Nga do nữ diễn viên Ngọc Trâm thể hiện thuộc tuyến phản diện lại khiến người xem sợ hãi, mệt mỏi.

Nga xuất hiện với vai trò người yêu của Đức, một người em trong nhóm Đại bản doanh. Khi đi thực tập, Nga bị thầy giáo Nghiêm (Chí Nhân) quấy rối. Cô vốn là nạn nhân, nhưng do lo sợ bị ảnh hưởng kết quả học tập, đồng thời cũng bởi tính cách ham hư vinh, ích kỷ, Nga đã làm giả lời khai, khiến Đức suýt lâm vào tình cảnh khó khăn thậm chí phải ngồi tù vì đã hành hung thầy giáo bảo vệ Nga.

Nga cho rằng mình đã bắt gian được cuộc tình vụng trộm của Đức và Tú.

Sau khi nhìn thấy con người thật của bạn gái, Đức quyết tâm chia tay, nhưng Nga lại cho rằng Đức gặp lại Tú (Nguyễn Quỳnh Châu đóng) nên mới thay lòng đổi dạ. Ở tập 26 mới nhất, Nga theo dõi Tú và Đức vào khách sạn, họ tham gia hội thảo nhưng cô cho rằng hai người có hành động không đứng đắn, Đức đã phản bội cô. Vì vậy, Nga còn chất vấn Đức, chửi bới Tú và tát Đức cùng lời buộc tội: "Anh là đồ tồi".

Khán giả cho rằng Đức quá hiền nên mới bị Nga lấn lướt, đồng thời ngán ngẩm trước tính cách luôn coi mình là nạn nhân của Nga. Nga cho rằng bản thân là người bị hại, bị Nghiêm quấy rối nhưng cuối cùng bạn trai lại phản bội cô.

Nga chỉ trích Tú và Đức, cho rằng mình là nạn nhân khiến người xem bực tức.

Nhân vật Nga hiện tại khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi vì luôn xuất hiện với đôi mắt đỏ đẫm nước mắt và những lời buộc tội người xung quanh, cô không nghe ai giải thích mà chỉ giữ mãi suy nghĩ quan điểm của mình.

"Sợ nhất lúc Nga xuất hiện, quá mất cảm tình với Nga", "Xem Nga diễn thấy khó chịu quá, nhiều diễn viên đóng vai ác tôi xem vẫn bình thường, nhưng nhân vật này cứ nhìn thấy là không muốn xem phim", "Nga là người có tính cách ích kỷ chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân, người sẵn lòng bán đứng bạn trai nhưng lại trách người ta vì không còn yêu mình", "Cứ thấy Nga xuất hiện là kiểu gì cũng có điều không hay, sợ hãi ghê", "Nga - nhân vật hãm nhất phim", "Ghét nhân vật Nga quá, xem bực cả mình", "Nhân vật này bao giờ mới kết thúc", là bình luận của nhiều khán giả trên các trang mạng của VTV.

Không chỉ vậy, người xem còn bức xúc tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên Ngọc Trâm để lại bình luận về vai diễn. Ngọc Trâm cho rằng việc khán giả có cảm xúc mạnh như vậy chứng tỏ họ đang thực sự quan tâm đến phim và nhân vật.

Chia sẻ với Tiền Phong, Ngọc Trâm cho biết nhân vật Nga vừa đáng thương vừa đáng trách. "Nếu chỉ nhìn ở bề nổi, có lẽ nhiều người sẽ thấy Nga đáng trách. Nhưng khi đặt mình vào vị trí của cô ấy, tôi lại thấy Nga vừa đáng trách, vừa đáng thương. Nga không cố tình phản bội chỉ là có quá nhiều nỗi sợ hãi và đi sai phương hướng. Với tôi, Nga không phải người xấu, cô ấy chỉ chưa đủ mạnh mẽ để giữ được điều đúng đắn", Ngọc Trâm giải thích.

Cũng có một số khán giả cho rằng trong phim luôn có tuyến nhân vật phản diện và chính diện, Ngọc Trâm thể hiện vai diễn có tính cách tiêu cực, khiến người xem bức xúc cũng là thành công của cô bởi như vậy mới thể hiện đúng nhân vật, đúng với ý đồ của ê-kíp làm phim.

Vừa có vai diễn truyền hình đầu tay, Ngọc Trâm đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Ngọc Trâm (Bùi Thị Ngọc Trâm) sinh năm 1999 từng là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Vì đam mê nghệ thuật cô chuyển hướng sang diễn xuất và theo học lớp đào tạo diễn viên của Đài truyền hình Việt Nam. Ngọc Trâm từng tham gia nhiều MV ca nhạc, xuất hiện trong phim điện ảnh Linh miêu: Quỷ nhập tràng với vai Nguyệt. Vai Nga là trong Cách em một milimet là phim truyền hình đầu tay của cô.