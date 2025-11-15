Hà Việt Dũng và cảnh bóc trần bản chất gái ngoan

Bộ phim Cách em một milimet có lẽ là trường hợp hiếm hoi trên màn ảnh Việt, khi dàn diễn viên đóng vai trưởng thành cũng được yêu mến và thể hiện vai diễn xuất sắc không thua gì thời niên thiếu. Trong đó, nhân vật anh cả Viễn do Hà Việt Dũng thủ vai trở thành điểm sáng của phim.

Hà Việt Dũng (trái) thể hiện vai Viễn khi đã trưởng thành và Sơn Tùng đảm nhận nhân vật khi còn niên thiếu.

Sau khi trưởng thành, Viễn có sự nghiệp thành đạt nhưng vẫn là người anh trai ấm áp luôn quan tâm và là chỗ dựa cho các em trong "Đại bản doanh". Khi Đức (Trọng Lân) vướng vào rắc rối vì ra tay đánh thầy giáo Nghiêm (Chí Nhân đóng) để bảo vệ bạn gái Nga (Ngọc Trâm), Viễn đã tìm mọi cách để giải cứu Đức, đồng thời cũng vạch trần bộ mặt thật của Nga.

Lời thoại của nhân vật Viễn do Hà Việt Dũng thể hiện trong cảnh trò chuyện với Nga được đánh giá xuất sắc. Mỗi câu thoại đều khiến người xem thích thú, thỏa mãn vì đã phơi bày bản chất ích kỷ của Nga.

Ngay khi Nga vừa bước vào và chào Viễn bằng thầy, anh đã "dằn mặt" bằng câu nói: "Tôi thì chưa dạy em ngày nào cả, nên chữ thầy này tôi không dám nhận. Tôi gặp em với tư cách là anh trai của Đức. Tuy Đức đã được bảo lãnh rồi, nhưng mà rắc rối vẫn còn và một trong những rắc rối đó đến từ lời khai của em bên phía công an".

"Đức giới thiệu em là bạn gái của nó và nó cũng vì em mà phải vào tù. Nếu như không có mối quan hệ của Ngân và tôi ở đó, thì chắc chắn Đức sẽ dính vào vòng lao lý từ đơn tố cáo của tay Nghiêm và quan trọng là từ lời khai của em", Viễn chỉ rõ chính hành vi phản bội của Nga đã khiến Đức gặp rắc rối.

"Từ một vài mối quan hệ thì tôi có bản sao lời khai của em. Em viết thế này: 'Do tính ghen tuông và sốt ruột khi phải chờ đợi quá lâu, nên Đức đã mất bình tĩnh và lao vào đấm thầy Nghiêm'. Bảo sao tay Nghiêm kia lại tự tin đến thế. Nào hãy nói cho tôi nghe lý do thực sự là gì. Nghiêm đe dọa em hay là Đức yêu lầm người, yêu người sẵn sàng đẩy cậu ấy vào vòng lao lý", Viễn ban đầu cũng muốn cho Nga cơ hội để giải thích.

Nga là cô gái có ngoại hình ngây thơ, tỏ ra sợ hãi bất đắc dĩ không dám chống lại Nghiêm nên mắc sai lầm.

Tuy nhiên, khi Nga nghẹn ngào khóc, nói ra lời biện hộ cho bản thân, Viễn lạnh lùng: "Tôi vô cảm với nước mắt, thứ tôi cần là một câu trả lời rõ ràng".

"Phẩm chất đầu tiên tôi đánh giá một con người là tính trung thực. Rất tiếc, điều đó ở em còn quá ít. Em không cần phải sợ tay Nghiêm kia đì đọt để em không có chứng chỉ thực tập. Điều em cần phải sợ là sự hèn nhát của bản thân khi đối diện với cái xấu và cái ác. Đó mới là những điều khiến em mất đi thứ quan trọng nhất. Hãy suy nghĩ lời tôi nói", những lời nhận xét của Viễn đã bóc trần bản tính vụ lợi của Nga. Dù không nhận mình là thầy của Nga, nhưng Viễn đã dạy cho Nga một bài học về đạo đức khi sẵn sàng hy sinh người yêu thương mình để đổi lấy lợi ích.

Viễn đã vạch trần bộ mặt thật của Nga.

Trên các trang mạng xã hội, phân cảnh này nhận được sự yêu thích của khán giả với hơn 1.800 lượt bình luận, hàng triệu lượt xem. Trong đó, người xem đánh giá vai Viễn do Hà Việt Dũng thể hiện là "tổng tài mỏ hỗ" ấn tượng nhất màn ảnh VTV thời gian gần đây.

"Tổng tài nên nói câu nào chắc câu đấy, rất thích đoạn thoại này luôn. Nhìn Nga cứ giả tạo kiểu gì, đạo diễn chọn diễn viên quá đỉnh", "Độc thân kim cương nói toàn lời kim cương", "Viễn nói câu nào chuẩn chỉnh câu ấy", "Kết lời thoại của anh Viễn quá", "Chữ thầy này tôi không dám nhận… Hay lắm Viễn ơi", "Em mê anh quá anh Viễn ơi", "Hà Việt Dũng diễn xuất rất tốt. Từ ánh mắt tới lời thoại đều thể hiện sự áp chế hoàn toàn, không cho Nga cơ hội giở trò giả nai", "Đây mới là người thành đạt thật sự, nói nhẹ mà thấm", là những lời khen khán giả dành cho Hà Việt Dũng.

Trong Cách em một milimet, Hà Việt Dũng luôn xuất hiện lịch lãm nhưng vẫn có nét tự nhiên. Từ công việc tới chuyện tình cảm, anh đều có cái nhìn rõ ràng, cách xử lý thông minh vì vậy nhận được cảm tình của khán giả. Thậm chí, khi so sánh với các "tổng tài bá đạo" của màn ảnh Hoa ngữ, Hà Việt Dũng được nhận xét không hề kém cạnh nhờ chiều cao 1,84 m cùng phong thái đĩnh đạc.

Hà Việt Dũng thể hiện xuất sắc hình ảnh giám đốc thông minh nhưng cũng giàu cảm xúc.