Phim Việt giờ vàng quy tụ nhiều mỹ nam nhất, chẳng khác gì "đại hội trai đẹp"

Những tưởng Cách Em 1 Milimet chỉ ăn điểm ở giai đoạn đầu, khi kể về thời thơ ấu của các nhân vật chính nhưng chẳng ngờ sau khi chuyển sang giai đoạn hiện tại, nhóm Đại Bản Doanh đều đã trưởng thành thì phim còn được yêu thích hơn nữa. Nhất là các cậu bé ngày xưa nay đều trở thành mỹ nam, càng khiến khán giả không muốn rời mắt khỏi màn hình.

Cho đến lúc này, Viễn vẫn là chàng trai nổi bật nhất của Cách Em 1 Milimet. Chàng tổng tài mỏ hỗn, tài giỏi, giàu có lại còn chung tình khiến người xem càng thấy tiếc cho chuyện Viễn và Ngân tan vỡ, chỉ mong hai người sớm tái hợp sau khi Ngân ly hôn gã chồng tồi tệ.

Huỳnh Anh luôn là mỹ nam đình đám trong phim giờ vàng VTV, nhưng tiếc rằng vai Bách của Huỳnh Anh vẫn đang xuất hiện quá ít trên phim. Khán giả phải nhắn nhủ hãy cho Bách mau trở lại, vì đây cũng là một nhân vật quan trọng.

Trọng Lân vai Đức tuy không có ngoại hình chuẩn mỹ nam như Huỳnh Anh hay Hà Việt Dũng nhưng vẫn có điểm thu hút riêng.

Ngay cả vai Biên của Hoàng Long, tuy lộ diện khá muộn, lúc nào cũng rụt rè như muốn thu mình lại nhưng vẫn làm netizen xuýt xoa vì vẻ đẹp trai.

Và mới đây, nhân vật Hoàng “cận” trở lại càng khiến đại hội mỹ nam của Cách Em 1 Milimet thêm phần sôi động. Hồi bé, Hoàng là đứa trẻ đã gây ra thảm kịch khiến nhóm Đại Bản Doanh tan rã thì bây giờ lại là một chàng công tử giàu có, sành điệu, tóc vuốt bóng mượt đi xe hơi hạng sang khiến bạn bè ngày xưa giật mình.

Khán giả càng thêm tấm tắc khen ê kíp Cách Em 1 Milimet chọn diễn viên rất khéo khi mỗi người lại có một phong cách riêng. Hà Việt Dũng điềm đạm chín chắn, Trọng Lân chân thành, Huỳnh Anh ấm áp, Hoàng Long thâm trầm còn Trương Hoàng lại tinh quái đúng kiểu trai hư, hứa hẹn sẽ khiến câu chuyện thêm rắc rối.