Phim Việt giờ vàng nào có lượng người xem cao nhất trên VTV trong năm 2025?

Phim Việt giờ vàng nào có lượng người xem cao nhất trên VTV năm 2025?

Năm 2025 là năm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thay đổi khung giờ phát sóng phim truyền hình trên VTV1 và VTV3. Theo đó, khung giờ trên VTV3 là 20h đến 21h và trên VTV1 là từ 21h đến 21h30. Tuy nhiên, chính điều này đã tạo nên những thay đổi đáng kể.

Top 15 phim Việt giờ vàng phát sóng trên VTV trong năm 2025. Ảnh: VTV

Đây là năm ghi nhận những bước chuyển mình đầy ấn tượng của dòng phim truyền hình trên sóng VTV. Các bộ phim khai thác nhiều góc cạnh của đời sống, xây dựng nhiều nhân vật điển hình và truyền tải nhiều thông điệp nhân văn.

Trong đó, đáng kể nhất là 10 bộ phim gây ấn tượng mạnh như: Cha tôi, người ở lại (45 tập); Những chặng đường bụi bặm (30 tập); Mẹ biển (50 tập); Dịu dàng màu nắng (40 tập); Cầu vồng phía chân trời (26 tập); Có anh, nơi ấy bình yên (50 tập); Gió ngang khoảng trời xanh (48 tập); Cách em 1 milimet (42 tập); Lằn ranh (58 tập); Gia đình trái dấu (35 tập).

Nhìn chung, xu hướng của các bộ phim trên cả hai kênh VTV1 và VTV3 đều cho thấy phim tiếp theo lại đạt hiệu quả khán giả cao hơn so với phim trước đó, kể cả về tổng số khán giả đã xem phim và lượng khán giả trung bình. Thói quen của độc giả truyền hình hiện nay cho thấy sự gắn bó rất cao khi hầu hết người xem đều theo dõi trọn vẹn thời lượng mỗi tập phim, bao gồm cả các khung quảng cáo và duy trì sự đón chờ vào các tập tiếp theo.

Bảng xếp hạng các phim Việt giờ vàng trên VTV. Ảnh: VTV

Trên VTV1, các bộ phim chính luận, hình sự như: Không thời gian, Có anh, nơi ấy bình yên và đặc biệt là Lằn ranh có xu hướng thu hút khán giả tốt hơn trên VTV1. Tối 30/1, bộ phim Lằn ranh đã lên sóng tập cuối, kết thúc 58 tập phim. Phim Lằn ranh đứng thứ 8 trong loạt phim phát trên khung giờ vàng của VTV, dẫn đầu về rating trên kênh VTV1, càng về các tập cuối hiệu quả người xem tăng dần.

Trung bình mỗi tập 30 phút đã tiếp cận khoảng hơn 3,2 triệu khán giả theo dõi với thời gian xem trung bình hơn 26 phút, tương đương 87% thời lượng phát sóng (gồmcả quảng cáo). Tập phim được khán giả theo dõi đông đảo nhất là tập 50 và 54, tiếp cận lần lượt 6 và 7 triệu người.

Trong khi đó, trên VTV3, năm 2025 là năm bùng nổ về những bộ phim về gia đình và tình thân. Các kỷ lục về rating phim liên tụcđược xác lập khi các bộ phim mới được lên sóng, khẳng định chất lượng sản xuất ngày càng cao của đội ngũ sản xuất. Hai bộ phim được mua bản quyền kịch bản gốc của nước ngoài là Cha tôi, người ở lại và Gió ngang khoảng trời xanh từng xác lập kỷ lục về rating tại thời điểm phát sóng, nhưng đã nhanh chóng lùi về sau hai bộ phim Việt khác là Cách em 1 milimet và Gia đình trái dấu.

Cặp đôi Ngân - Viên ở phần kết của phim "Cách em 1 milimet". Ảnh: VTV

Theo đó, Cách em 1 milimet được xem là phim có nhiều thời điểm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Việt Nam trên các nền tảng của VTV. Báo cáo của VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả trên các kênh của VTV chobieets, bộ phim đã giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên sóng VTV trong tuần từ 27/10 đến 2/11/2025.

Cụ thể, bộ phim ghi nhận những chỉ số ấn tượng: tổng cộng hơn 5,8 triệu khán giả cả nước đã xem, tính đến 12h đêm 2/11; trung bình có hơn 4,7 triệu người xem/phút; rating đạt 6,6 %. Những con số này đã cho thấy sức hút của bộ phim với công chúng.

Gia đình trái dấu cũng được chú ý nhờ cách kể chuyện nhẹ nhàng, đời thường, khai thác gia đình theo góc nhìn mới mẻ, hài hước. Phim được giới truyền thông và khán giả đánh giá tích cực với điểm nhấn là diễn xuất của Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải và Kiều Anh trong vai vợ chồng.

Phim Việt giờ vàng của VTV đã có những bước tiến xa

Trao đổi với Dân Việt, diễn viên Phan Minh Huyền – người đóng vai Ngân trong Cách em 1 milimet nói rằng, những con số rating cao không chỉ là minh chứng cho chất lượng của các phim truyền hình của VTV mà còn khẳng định sự tin yêu vững chắc của khán giả dành cho khung giờ vàng phim Việt. Bản thân cô cũng nhận thấy công nghệ làm phim hiện nay thay đổi rất nhiều so với những năm trước đây.

Cảnh của Phan Minh Huyền và Chí Nhân trong "Cách em 1 milimet". Ảnh: VTV

Từ khâu kịch bản đến khâu quay – dựng và chọn lựa diễn viên đều thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Mỗi khâu đều có sự tính toán dựa trên việc nghiên cứu và nắm bắt thị hiếu của khán giả, các xu hướng của đời sống.

“Sở dĩ phim Việt trên VTV ngày càng thu hút khán là do các tác phẩm đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng, thay đổi hình thức thể hiện. Bất kỳ bộ phim nào muốn được nhiều khán giả đón xem, trước hết phải hay ho, hấp dẫn và mới mẻ. Cách làm phim bây giờ phải thay đổi từng ngày mới bắt kịp được thị hiếu ngày càng cao của khán giả. Bên cạnh đó, khâu truyền thông cũng đã được đẩy mạnh hơn. Bản thân tôi thấy phim truyền hình của Việt đã có những bước tiến rất xa, không thua kém phim của bất kỳ nước nào trong khu vực”, Phan Minh Huyền nói.

Đồng quan điểm với diễn viên Phan Minh Huyền, đạo diễn Trọng Phúc cũng bày tỏ rằng, phim truyền hình Việt nói chung, phim truyền hình phát sóng giờ vàng trên VTV nói riêng đều đã có cách tiếp cận khán giả rất mới mẻ. Chính tư duy làm phim theo kiểu mới, có sự tính toán bài bản mỗi khi bắt tay sản xuất phim đã giúp các phim truyền hình ngày càng lấy lại thế đứng của thời hoàng kim.

“Tôi nhận thấy, VTV đã rất biết tận dụng cơ hội để khai thác “mỏ vàng” của phim truyền hình. Họ có một Trung tâm Sản xuất phim truyền hình với một đội ngũ đạo diễn và biên kịch trẻ chắc tay, khỏe nghề, chăm chỉ, sáng tạo. Họ cũng có lợi thế về khung giờ phát sóng. Chính những điều này khiến cho các bộ phim phát sóng giờ vàng của VTV luôn tạo được hiệu ứng tốt, đạt tỷ trọng người xem cao. Các chỉ số ở trên chứng minh cho việc phim Việt đã được nâng tầm”, đạo diễn Trọng Phúc chia sẻ.