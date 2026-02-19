Tết rửa cả đống bát, chị em dâu vẫn không động tay

Tôi mới cưới và đây là cái Tết đầu tiên tôi theo chồng về quê nội ăn Tết. Gia đình chồng có ba anh em trai đều đã lập gia đình. Dịp Tết, cả nhà cùng đưa vợ con về quê ở lại mấy ngày để sum họp.

Là dâu mới, tôi chủ động xuống bếp phụ mẹ chồng chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Tôi nghĩ mình làm nhiều một chút cũng không sao, coi như ghi điểm trong mắt mọi người. Thế nhưng suốt mấy ngày ở quê, tôi nhận ra chỉ có tôi và mẹ chồng tất bật từ sáng đến tối. Hai chị em dâu kia gần như không xuống bếp, cũng chẳng phụ dọn dẹp. Đến bữa ăn, tôi bày chén đũa, bê thức ăn ra bàn còn họ giả vờ bận con nhỏ nên không động tay động chân. Ăn xong, họ đứng lên trước, để lại cả chồng bát đĩa cho tôi xử lý.

Nhà đông người, ngày Tết bữa nào cũng nhiều món, rửa bát xong là tôi mỏi rã cả tay. Trong khi đó, hai người kia chủ yếu ngồi trò chuyện, chơi với con hoặc xem điện thoại.

Mẹ chồng không nhắc nhở gì hai người kia. Có lúc thấy tôi tất bật, bà chỉ bảo "Con chịu khó chút cho vui cửa vui nhà". Tôi hiểu bà muốn gia đình êm ấm nhưng càng cố gắng tôi càng thấy mình giống người phục vụ hơn là con dâu.

Tôi sợ nếu cứ im lặng những lần sum họp sau, tôi sẽ tiếp tục là người gánh hết. Tôi nên nói thẳng để mọi người cùng chia sẻ, hay tiếp tục nhẫn nhịn cho tròn vai dâu mới?