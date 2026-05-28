NSƯT Hoài Linh trở thành 'Người được chọn'

Ngày 27/5, phim điện ảnh được trông đợi "Người được chọn" đã chính thức tổ chức lễ khai máy và bước vào những ngày quay đầu tiên. Đây là tác phẩm tiếp theo đầy hứa hẹn của đạo diễn kiêm biên kịch Mai Thế Hiệp – người đứng sau nhiều dự án nghệ thuật và thương mại ghi dấu ấn trong lòng khán giả, cùng đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân.

Về "Người được chọn", phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khi công bố dàn diễn viên kết hợp giữa những tên tuổi gạo cội thực lực của điện ảnh Việt và những nhân tố trẻ bùng nổ, đầy tươi mới.

Điểm nhấn lớn nhất trong đội hình diễn viên của "Người được chọn" chính là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ kỳ cựu: NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy.

NSƯT Hoài Linh sẽ đảm nhận vai thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố, có nhiều góc khuất nội tâm với chiều sâu tâm lý phức tạp. Đây là nhân vật giữ vai trò mấu chốt trong mạch truyện.

Là gương mặt gạo cội của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, NSƯT Hoài Linh sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ từ sân khấu kịch đến màn ảnh rộng. Hai năm gần đây, khán giả từng khóc cười cùng anh qua vai người cha lam lũ, cực khổ nuôi con trong "Làm giàu với ma" hay hình tượng lầy lội trong "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn". Hai phim điện ảnh này đều vượt qua cột mốc trăm tỉ, trở thành mốc son trong sự nghiệp điện ảnh của nam NSƯT.

Trở lại lần này với vai Thầy Thạch, nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định nét diễn mộc mạc nhưng đầy chiều sâu tâm lý. Điều đặc biệt là anh vào vai một người hầu đồng, mang nhiều nét đặc trưng của tín ngưỡng tôn giáo (Đạo Mẫu) mà chính NSƯT tâm huyết theo đuổi.

Chia sẻ về NSƯT Hoài Linh, đạo diễn Mai Thế Hiệp cho biết: "Về anh Hoài Linh, anh là một đàn anh trong nghề. Và nhân vật trong bộ phim này thật sự rất phù hợp với anh. Đó là một người rất yêu văn hóa, yêu tín ngưỡng thờ Mẫu, sống giản dị và luôn cho đi rất nhiều.

Trong phim sẽ có một nhân vật thầy đồng mang màu sắc như vậy. Gần như tôi đặt anh Hoài Linh vào hoàn cảnh của bộ phim luôn. Ban đầu anh Linh chưa nhận lời đâu. Tôi phải gửi kịch bản cho anh nhiều lần và chia sẻ rất nhiều. Anh nói rằng phải đọc kịch bản trước đã. Sau khi đọc đến bản thứ 6, thứ 7 thì anh mới đồng ý tham gia.

Với tôi, đó là một niềm vinh dự rất lớn và cũng rất vui. Bởi bản thân anh Linh cũng là người phụng sự Thánh và rất yêu văn hóa Việt Nam, nên vai diễn này khá hợp với anh cả về tính cách lẫn tinh thần.

Bản thân tôi là người phụng sự Thánh, anh Linh cũng vậy. Anh giống như một người đi trước của mình. Trong quá trình làm kịch bản, anh cũng góp ý rất nhiều để nhân vật có chiều sâu hơn, có thêm mâu thuẫn, trở ngại và nhiều màu sắc hơn. Tôi đón nhận những góp ý đó và cùng làm việc để đưa vào kịch bản một cách đẹp và hài hòa nhất, để bộ phim có chiều sâu hơn và mang nhiều giá trị nhân văn đến với khán giả".

Trong khi đó, NSƯT Hạnh Thúy sẽ hóa thân vào vai bà Xoan, cũng là một người hầu đồng. Ghi dấu ấn đậm nét trong năm 2026, NSƯT Hạnh Thúy xác lập kỷ lục khi là nghệ sĩ ưu tú duy nhất góp mặt trong 8 tác phẩm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng phòng vé Việt. Đáng chú ý, tất cả các dự án này đều xuất sắc vượt qua cột mốc doanh thu trăm tỷ đồng tại thời điểm ra rạp. Với phim điện ảnh "Người được chọn", nữ nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những phân đoạn giàu cảm xúc và đầy sức nặng cho tác phẩm.

Bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên thuộc thế hệ mới như Huỳnh Phúc và Mai Ngô. Trong đó, Huỳnh Phúc là một gương mặt hoàn toàn mới của điện ảnh Việt. Vượt qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, chàng trai trẻ được kỳ vọng sẽ là "ẩn số" thú vị, mang đến làn gió hoàn toàn mới và sự bứt phá cho bộ phim. Còn một vai nữ quan trọng được giao cho Mai Ngô, gương mặt sở hữu cá tính mạnh mẽ, sắc sảo và ngày càng khẳng định được thực lực diễn xuất đa dạng qua các dự án gần đây.

Ngoài ra, phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên, từ những người giàu kinh nghiệm như NSƯT Văn Báu, ca sĩ Phương Thanh, Thanh Hương,... tới lứa nghệ sĩ "học trò" như Gon Pink, Võ Đăng Khoa. hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả những tình huống đặc sắc, bất ngờ.

NSƯT Hoài Linh sinh năm 1969 tại Khánh Hòa, anh là nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam, được khán giả yêu mến nhờ lối diễn duyên dáng, mộc mạc và khả năng hóa thân đa dạng. Hoài Linh từng hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp và tham gia nhiều chương trình truyền hình, sân khấu, phim ảnh nổi tiếng. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).