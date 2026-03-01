Tình trạng sức khỏe Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Kèm theo đó là dòng trạng thái hóm hỉnh: “Diễn gần 4 tiếng mà anh Hoài Linh vẫn khỏe, vẫn đầy năng lượng. Nhìn anh phơi phới còn hơn mấy đứa em nữa, thấy mừng ghê. Chắc cũng nhờ… ổ bánh mì trong hình”.

Dương Triệu Vũ chia sẻ hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh gần đây. Ảnh: FBNV

Chia sẻ dí dỏm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự yên tâm khi thấy nam nghệ sĩ vẫn xuất hiện trên sân khấu với phong độ ổn định, tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực, sau quãng thời gian dài đối mặt với những vấn đề về sức khỏe.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh nhiều lần bị đồn sức khỏe nguy kịch

Vài tháng trước đây, trên một số kênh YouTube xuất hiện thông tin cho rằng Hoài Linh mắc bệnh nặng, tình trạng nguy kịch. Tin đồn nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều khán giả yêu mến nam nghệ sĩ không khỏi hoang mang, lo lắng.

Trước những thông tin thất thiệt, ca sĩ Dương Triệu Vũ – em trai ruột của Hoài Linh – đã lên tiếng đính chính. Nam ca sĩ cho biết trong thời gian lưu diễn tại Mỹ, anh liên tục nhận được câu hỏi từ khán giả về tình trạng sức khỏe của anh trai. “Nghe mà muốn xỉu ngang”, Dương Triệu Vũ chia sẻ, đồng thời khẳng định Hoài Linh vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường.

Dương Triệu Vũ chia sẻ hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh trong một buổi biểu diễn gần đây.

Theo lời nam ca sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh “ăn ngon, ngủ kỹ, cười giòn tan mỗi ngày”. Việc anh có phần sạm da là do đang tham gia quay phim ngoài trời trong điều kiện nắng gió, hoàn toàn không liên quan đến bệnh tình như lời đồn đoán. Dương Triệu Vũ cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn các kênh thông tin trên mạng xã hội đưa tin có trách nhiệm hơn, tránh gây hoang mang, đặc biệt với những khán giả lớn tuổi vốn dành nhiều tình cảm cho Hoài Linh.

Sau chia sẻ chính thức từ gia đình, nhiều người hâm mộ đã thở phào nhẹ nhõm. Một số nội dung sai lệch về tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ cũng được âm thầm gỡ bỏ.

Sau đó, Dương Triệu Vũ tiếp tục có động thái cứng rắn hơn. Anh gửi lời cảm ơn khán giả vì đã quan tâm, lo lắng cho anh trai, đồng thời nhấn mạnh gia đình sẽ không im lặng trước các thông tin bịa đặt. Theo nam ca sĩ, việc Hoài Linh nhiều năm qua không lên tiếng trước tin đồn vô tình tạo điều kiện cho một số trang mạng lợi dụng, xuyên tạc, thậm chí mạo danh người thân để câu view, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của anh.

“Kể từ hôm nay, bất cứ ai đưa thông tin sai sự thật về anh Hoài Linh, Vũ và gia đình sẽ lên tiếng để bảo vệ anh”, Dương Triệu Vũ từng khẳng định.

Trước đó, năm 2021, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh từng cho biết anh được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu và phải điều trị trong thời gian dài. Đến năm 2024, nam nghệ sĩ chia sẻ bệnh có dấu hiệu di căn nhẹ, buộc anh phải duy trì việc uống thuốc lâu dài. Bên cạnh đó, anh cũng phải đối mặt với chứng mất ngủ kéo dài hơn 20 năm.

Sau biến cố sức khỏe và những ồn ào đời tư, Hoài Linh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, hạn chế sử dụng mạng xã hội và giảm bớt sự xuất hiện ở các chương trình giải trí. Thay vào đó, anh tập trung cho sân khấu kịch, tham gia các dự án phim phù hợp và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Những hình ảnh mới nhất được chia sẻ cho thấy tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ hiện tương đối ổn định. Dù phải duy trì thuốc điều trị và điều chỉnh nhịp độ làm việc phù hợp với tuổi tác, Hoài Linh vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sự bền bỉ mỗi khi đứng trước khán giả.