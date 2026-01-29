Lý do khiến em trai Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh bán gấp biệt thự hàng chục tỷ đồng tại Mỹ

Em trai Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh bán gấp biệt thự hàng chục tỷ tại Mỹ

Thông tin em trai ruột của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bởi đây là một trong những bất động sản có giá trị lớn mà nam ca sĩ sở hữu tại xứ cờ hoa.

Chia sẻ về lý do, Dương Triệu Vũ cho biết anh quyết định bán nhà để chuyển chỗ ở. Hiện căn biệt thự đang để trống hoàn toàn và sẵn sàng hoàn tất các thủ tục mua bán trong thời gian ngắn. Đây được xem là động thái hiếm hoi khi nam ca sĩ công khai chi tiết về một tài sản riêng tư của mình.

Căn biệt thự Dương Triệu Vũ rao bán. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự tọa lạc trong khu dân cư khép kín, được bảo vệ an ninh 24/7 tại East Orlando, Florida (Mỹ). Ngôi nhà có quy mô 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm khép kín, phù hợp với gia đình đông người hoặc nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Về diện tích, bất động sản rộng khoảng 288m², sở hữu thiết kế thoáng đãng với trần cao và nhiều cửa sổ lớn, giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Khu bếp được em trai Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh mô tả là “căn bếp trong mơ” dành cho những người yêu nấu nướng, sử dụng đá granite cao cấp, hệ tủ cao khoảng 1,07m và có thêm khu vực ăn sáng ấm cúng cho cả gia đình.

Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Ảnh: FBNV

Một điểm đáng chú ý khác là phòng ngủ master nằm ở tầng trệt với diện tích rộng, thuận tiện cho người lớn tuổi. Ngoài ra, căn nhà còn có thêm một phòng ngủ khác kèm phòng tắm riêng, phù hợp cho ông bà hoặc khách lưu trú dài ngày. Tầng trên được bố trí phòng sinh hoạt đa năng cùng phòng tắm riêng, có thể linh hoạt sử dụng làm phòng làm việc, phòng giải trí, phòng xem phim hoặc phòng ngủ bổ sung.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế theo dạng mở, kết nối trực tiếp với khu vực ngoài trời thông qua hệ cửa kính trượt lớn. Theo chia sẻ của gia chủ, khu vực này có thể tận dụng làm không gian BBQ và được trang bị lan can che lưới an toàn.

Dương Triệu Vũ thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam. Ảnh: FBNV

Về vị trí, căn nhà nằm gần các trục giao thông lớn, thuận tiện di chuyển đến trung tâm Orlando, sân bay quốc tế MCO, các trường đại học, bệnh viện, khu mua sắm cũng như những địa điểm nổi tiếng như Disney, Universal hay Lake Nona trong khoảng 15–30 phút.

Mức giá Dương Triệu Vũ đưa ra cho căn biệt thự là 675.000 USD, tương đương khoảng 17,6 tỷ đồng, thấp hơn so với mức giá rao bán trước đó từ 700.000–705.000 USD (khoảng 18,2–18,4 tỷ đồng). Nam ca sĩ cho biết đây là mức giá hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thương lượng với những khách hàng mua nghiêm túc.

Dương Triệu Vũ là em út của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Được biết, gia đình NSƯT Hoài Linh rất đông anh chị em nhưng chỉ có hai người đi theo con đường nghệ thuật là anh và Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, vì là ca sĩ nên Dương Triệu Vũ ít khi đứng chung sân khấu với NSƯT Hoài Linh.

NSƯT Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh (sinh ngày 18/12/1969) tại Cam Ranh (Khánh Hòa) trong một gia đình có tất cả 6 người con (ba trai, ba gái). NSƯT Hoài Linh là anh ba của Dương Triệu Vũ. Còn Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh sinh năm 1984, là em út trong gia đình.

Danh hài Hoài Linh trước đây từng bức xúc muốn tìm cho bằng được người đã tiết lộ thông tin không đúng sự thật rằng, anh và Dương Triệu Vũ là anh em cùng cha khác mẹ.

Vài giờ sau, trên trang Facebook Dương Triệu Vũ cũng xuất hiện dòng chia sẻ với nội dung bức xúc không kém anh trai Hoài Linh.

Anh viết: "Tôi không phải em cùng cha khác mẹ của anh Hoài Linh mà là em ruột cùng cha, cùng mẹ, cùng ông bà. Hy vọng các anh chị làm báo trước khi đề cập đến những điều nghiêm trọng như thế này sẽ nghiên cứu kỹ hơn".