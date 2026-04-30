Đây mới là NSƯT phủ sóng loạt phim kinh dị Việt trăm tỷ

6 năm liên tục đóng phim kinh dị

Vài năm trở lại đây, điện ảnh kinh dị Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ cả về số lượng lẫn sức hút phòng vé. Làn sóng này có dấu ấn của NSƯT Hạnh Thúy - tên tuổi gắn với cả chục dự án kinh dị đáng chú ý chỉ trong vòng vài năm như Trái tim quái vật (2020), Nhà không bán (2022), Tết ở làng Địa Ngục (2023), Vong nhi (2023), Quỷ cẩu (2023), Cám (2024), Nhà gia tiên (2025), Quỷ nhập tràng (2025), Phí Phông (2026).

Sự hiện diện dày đặc cùng phong độ diễn xuất ổn định đã khiến nữ nghệ sĩ dần được xem như một bảo chứng cho chất lượng diễn xuất trong dòng phim vốn nhiều tranh cãi này. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ những vai kinh dị mang lại cảm xúc rất mạnh, không chỉ cho khán giả mà cho chính bản thân người diễn. 6 năm qua, Hạnh Thúy tham gia gần 10 tác phẩm điện ảnh kinh dị, có năm đóng tới 2 phim - kỷ lục mà ít nữ nghệ sĩ Việt nào chạm tới.

NSƯT Hạnh Thúy có nhiều vai gây ám ảnh.

NSƯT Hạnh Thúy mở đầu chuỗi phim kinh dị bằng vai Thị Lam trong series Tết ở làng Địa Ngục. Nhân vật Thị Lam có khi là người, lúc lại hóa quỷ hù dọa dân làng. Mỗi ngày quay, NSƯT Hạnh Thúy mất nhiều giờ liền để hóa trang thành Thị Lam với mái tóc rối xù, gương mặt đen nhẻm đầy vết xước, rỉ máu. Nhân vật của Hạnh Thúy vừa làm tăng độ kịch tính, vừa thể hiện bi kịch nhân sinh giữa các yếu tố tâm linh huyền bí.

Đến phim Vong nhi nói về vấn nạn nạo phá thai, mở hàng cho mùa phim kinh dị Việt năm 2023, NSƯT Hạnh Thúy vừa đảm nhận vai trò biên kịch, vừa tham gia diễn xuất. Bước đi này cho thấy sự nghiêm túc, tâm huyết của nữ nghệ sĩ với dòng phim kinh dị.

Vong nhi thuộc thể loại tâm lý, kinh dị pha màu sắc liêu trai. Theo tác giả kịch bản NSƯT Hạnh Thúy, Vong nhi được ấp ủ trong 7 năm trước khi bắt tay thực hiện. Trong phim, NSƯT Hạnh Thúy cố gắng đưa vào cách kể khác nhưng sự ám ảnh, day dứt của những người đã quyết định phá thai.

Kịch bản Vong nhi của Hạnh Thúy được đánh giá cao vì không tuyên truyền khô cứng, cũng không lên án nặng nề hành động phá thai mà kể một câu chuyện đời thường để khán giả tự rút ra suy nghĩ, cảm nhận.

Tiếp tục trở lại dòng phim kinh dị với Quỷ cẩu lên sóng chỉ sau đó vài tháng , vai bà Lài của Hạnh Thúy nổi bật trong tuyến nhân vật. Tạo hình khắc khổ cùng tâm lý phức tạp của nhân vật đẩy bi kịch gia đình làm nghề sát sinh lên đến đỉnh điểm. Trong khi đó, ở Quỷ nhập tràng , nữ nghệ sĩ cũng nhập vai bà đồng đầy ám ảnh - người dẫn dắt và hóa giải các hiện tượng siêu nhiên.

Thời điểm quay phim Cám, nữ nghệ sĩ mất 3 tiếng ngồi hóa trang mỗi ngày.

Ở phim kinh dị Cám (2024), ngoại hình Bạch Lão (Hạnh Thúy đóng) nổi bật với làn da đỏ thẫm như máu, có bốn tay, ba mắt. Dù doanh thu phim không mấy khả quan, NSƯT Hạnh Thúy vẫn để lại ấn tượng tốt. Bạch Lão trên phim xuất hiện không nhiều, nhưng khơi gợi sự sợ hãi nhờ một số góc quay cận, đặc biệt là cảnh nhân vật sống dậy giữa rừng sau màn hiến tế.

Vai ám ảnh trong phim thu hơn trăm tỷ đồng

Việc NSƯT Hạnh Thúy phủ sóng phim kinh dị không đơn thuần là câu chuyện tần suất xuất hiện. Điều đáng nói nằm ở cách nghệ sĩ góp phần định hình chất lượng diễn xuất trong một thể loại vốn dễ bị xem nhẹ. Khi nhiều phim kinh dị Việt còn loay hoay giữa yếu tố giải trí và chiều sâu nội dung, sự hiện diện của những diễn viên thực lực như Hạnh Thúy trở thành điểm tựa quan trọng.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng - tác phẩm thu hơn 100 tỷ đồng và vẫn duy trì sức hút ngoài phòng vé - đánh dấu màn thể hiện đầy ám ảnh của NSƯT Hạnh Thúy. Trong phim, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Huỳnh - pháp sư trừ tà lão luyện, nhân vật giữ vai trò then chốt trong hành trình hóa giải lời nguyền Phí Phông. Đây không phải kiểu vai gây sợ đơn thuần, mà là dạng nhân vật mang tính dẫn dắt, đứng giữa ranh giới của niềm tin tâm linh và thực tại. Vai diễn này đòi hỏi thể lực lớn khi nữ nghệ sĩ phải thực hiện nhiều phân đoạn múa trừ tà, vận khí liên tục đến mức có thời điểm bị tụt huyết áp trong quá trình quay.

Trong phim, nữ nghệ sĩ đảm nhận vai bà Huỳnh - pháp sư trừ tà lão luyện, nhân vật giữ vai trò then chốt trong hành trình hóa giải lời nguyền Phí Phông.

NSƯT Hạnh Thúy không tiếp cận nhân vật theo lối cường điệu quen thuộc của phim kinh dị. Thay vì lạm dụng biểu cảm hay động tác phô trương, nữ nghệ sĩ lựa chọn lối diễn tiết chế, tập trung vào thần thái và nhịp điệu cơ thể. Đây cũng là phong cách diễn xuất giúp Hạnh Thúy ghi dấu ấn trong nhiều dự án trước đó, và tiếp tục được phát huy trong Phí Phông .

Ở góc độ cấu trúc câu chuyện, nhân vật pháp sư không chỉ là người giải quyết vấn đề, mà còn là biểu tượng của tri thức dân gian - nơi những nghi thức, niềm tin và truyền thuyết được kết tinh. Trong bối cảnh phim kinh dị Việt thường gây tranh cãi vì kịch bản lỏng lẻo, sự xuất hiện của một tuyến nhân vật có chức năng rõ ràng như bà Huỳnh là điểm cộng đáng kể.

Bên cạnh yếu tố diễn xuất, tạo hình của Hạnh Thúy trong phim cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Ê-kíp đầu tư kỹ lưỡng vào phần hóa trang, sử dụng chất liệu silicon và nhiều lớp phục trang để tạo nên diện mạo ám ảnh, phù hợp với thế giới tâm linh mà bộ phim xây dựng.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị, NSƯT Hạnh Thúy trưởng thành từ sân khấu kịch. Nữ nghệ sĩ từng thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam 2007, giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009. Hạnh Thúy từng gây chú ý ở dạng vai có số phận gian truân, vất vả, nghèo khổ, tạo hình gầy guộc