Lê Bống: Từ hot TikToker nhiều tranh cãi đến MC VTV và diễn viên phim giờ vàng

Lê Bống tên thật là Lê Xuân Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Từ một hot TikToker nổi tiếng với phong cách gợi cảm và loạt video triệu view trên mạng xã hội, cô dần bước vào lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò MC và diễn viên truyền hình. Hành trình của Lê Bống được xem là một trong những trường hợp đặc biệt của showbiz Việt khi đi từ hình ảnh gây tranh cãi đến nỗ lực thay đổi để được công nhận.

Những năm đầu nổi tiếng, Lê Bống được biết đến nhờ các clip ngắn trên TikTok với nội dung giải trí, nhảy theo nhạc và tập gym. Ngoại hình nổi bật cùng phong cách táo bạo giúp cô nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi. Tuy nhiên, đi cùng độ nổi tiếng là hàng loạt ý kiến trái chiều. Không ít lần cô bị cộng đồng mạng chỉ trích vì trang phục bị cho là phản cảm, cách tạo dáng gây tranh cãi hoặc những phát ngôn chưa phù hợp.

Thời điểm năm 2020–2021, cái tên Lê Bống xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội cùng nhiều tranh luận. Cô từng gây ồn ào với clip “săn mây trên máy bay”, hình ảnh mặc đồ tập ở nơi công cộng hay một số nội dung bị đánh giá là phản cảm. Khi đó, nhiều người cho rằng nữ TikToker đang tận dụng chiêu trò để thu hút sự chú ý.

Một trong những sự việc khiến dư luận chú ý nhất xảy ra vào đầu năm 2021 khi Lê Bống được mời dẫn một chương trình trên VTV nhưng bị cắt hình ảnh trước giờ phát sóng. Theo Dân Việt, nguyên nhân xuất phát từ việc hình tượng của cô lúc đó còn gây nhiều tranh cãi và chưa phù hợp với định hướng của chương trình dành cho khán giả trẻ. Sự việc từng khiến mạng xã hội bàn luận trong thời gian dài và được xem là cú sốc lớn đối với nữ TikToker.

Lê Bống: Từ hiện tượng mạng đến hành trình thay đổi hình ảnh

Sau biến cố bị cắt sóng, Lê Bống gần như thay đổi hoàn toàn hình ảnh cá nhân. Thay vì tiếp tục theo đuổi phong cách gây chú ý như trước, cô dần xuất hiện với diện mạo kín đáo hơn, tập trung học kỹ năng dẫn chương trình và diễn xuất.

Trong nhiều chia sẻ, Lê Bống thừa nhận cô từng khiến bố mẹ buồn lòng vì những ồn ào trên mạng xã hội. Nữ TikToker cho biết quãng thời gian đó giúp cô nhìn lại bản thân và hiểu rằng nếu muốn đi xa trong nghệ thuật, cô phải thay đổi nghiêm túc hơn.

Năm 2022, Lê Bống tham gia cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam và lọt Top 10, đồng thời giành danh hiệu “Người đẹp Nhân ái”. Đây được xem là bước ngoặt đầu tiên giúp hình ảnh của cô bớt tiêu cực trong mắt công chúng. Sau cuộc thi, cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thử sức ở lĩnh vực truyền hình.

Đầu năm 2024, Lê Bống bất ngờ xuất hiện trong phim giờ vàng “Lỡ hẹn với ngày xanh” phát sóng trên VTV. Đây là lần đầu cô đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình quốc gia. Nhân vật Duyên do Lê Bống thủ vai là cô gái trẻ lớn lên ở vùng núi, mang khát vọng xây dựng nhà cộng đồng cho trẻ em vùng cao và có mối quan hệ tình cảm phức tạp với hai nhân vật khác.

Việc một TikToker từng gắn với hình ảnh thị phi đảm nhận vai chính phim giờ vàng nhanh chóng gây chú ý. Ban đầu, không ít khán giả hoài nghi về khả năng diễn xuất của cô. Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, nhiều ý kiến cho rằng Lê Bống có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở những phân đoạn nội tâm nhẹ nhàng. Đạo diễn Trần Hoài Sơn và diễn viên Huỳnh Anh cũng dành cho cô nhiều lời động viên trong quá trình quay phim.

Vai diễn này giúp Lê Bống giành giải “Nữ diễn viên phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất” tại Cánh diều Vàng 2024. Đây được xem là dấu mốc quan trọng đối với một gương mặt xuất thân từ mạng xã hội.

Sau “Lỡ hẹn với ngày xanh”, cô tiếp tục tham gia phim “Không thời gian”, dự án mang màu sắc chính luận do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với VTV sản xuất. Trong phim, Lê Bống vào vai cô giáo Mai Dịu Tâm, có chuyện tình với nhân vật trung tá do Mạnh Trường đảm nhận. Để hoàn thành vai diễn, cô phải ghi hình tại vùng núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt suốt nhiều tháng.

Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất, không thể phủ nhận việc Lê Bống đang nỗ lực thoát khỏi hình ảnh “hot girl mạng” để bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp hơn.

Bước ngoặt trở thành MC VTV và cuộc sống nhiều thay đổi

Nếu phim truyền hình là cột mốc đánh dấu sự chuyển hướng sang diễn xuất thì vai trò MC được xem là bước tiến mới của Lê Bống trong năm 2025.

Đầu năm 2025 cô chính thức đảm nhận vai trò MC chương trình âm nhạc “Lá xanh” trên VTV3 cùng MC Tuấn Tú.

“Lá xanh” là gameshow âm nhạc dành cho người trẻ, kết hợp các ca khúc cách mạng với phong cách hiện đại. Chương trình có sự tham gia của hai rapper RichChoi và Rica trong vai trò huấn luyện viên. Việc Lê Bống được lựa chọn dẫn chương trình cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách nhìn nhận của công chúng cũng như các nhà sản xuất truyền hình dành cho cô.

Trong những cuộc phỏng vấn gần đây, Lê Bống cho biết cô từng rất áp lực khi đứng trước máy quay với vai trò MC vì sợ mắc lỗi và bị khán giả so sánh. Cô phải học phát âm, luyện dẫn và điều chỉnh cách giao tiếp để phù hợp với môi trường truyền hình chuyên nghiệp.

Không chỉ tập trung cho nghệ thuật, Lê Bống còn nhiều lần chia sẻ về tuổi thơ khó khăn của mình. Trong chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, cô kể từng sống cùng gia đình trong khu tập thể cũ chật hẹp, bố mẹ phải làm việc vất vả để nuôi con. Sau nhiều năm đi làm, điều khiến cô hạnh phúc nhất là có thể xây nhà mới cho bố mẹ.

Tại chương trình này Lê Bống còn dùng tiền cá nhân để hỗ trợ mỗi gia đình khó khăn 5 triệu đồng. Hành động của cô nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và được xem như dấu hiệu cho thấy hình ảnh của nữ TikToker ngày càng trưởng thành hơn.

Ngoài ra, cô cũng từng gây chú ý khi chia sẻ quyết định trữ đông trứng ở tuổi 29 để chủ động hơn cho tương lai. Gần đây nhất, Lê Bống tiếp tục được nhắc tới khi đăng ký hiến tạng sau chuyến thăm Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia. Theo nữ MC, cô muốn lan tỏa thông điệp nhân văn và mong có thể giúp đỡ người khác nếu một ngày không còn hiện diện trên đời.

Từ một TikToker từng bị xem là “hiện tượng mạng thị phi”, Lê Bống đang từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng với nhiều vai trò khác nhau. Dù hành trình ấy vẫn còn không ít tranh cãi, sự thay đổi của cô trong những năm gần đây cho thấy nỗ lực làm mới bản thân để tồn tại lâu dài trong showbiz Việt.