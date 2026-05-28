Sau hơn 20 năm ly thân, diễn viên Lệ Hằng chính thức ra tòa với chồng ở tuổi 52

Nữ diễn viên cho biết, từ trước đến nay cô nhận được rất nhiều câu hỏi về chuyện gia đình, đặc biệt là lý do không thấy chồng xuất hiện bên cạnh, nhưng đến bây giờ mới đủ bình tĩnh để chia sẻ.

Theo lời Lệ Hằng, cô kết hôn năm 1998 và sinh con gái vào năm 1999. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng chỉ gắn bó được vài năm trước khi cả hai rơi vào cảnh ly thân kéo dài hơn 20 năm. Nữ diễn viên thừa nhận, khoảng thời gian ấy không thực sự hạnh phúc như nhiều người nghĩ.

Lệ Hằng hiện tại. Ảnh: FBNV

“Đến hôm nay, tôi mới chính thức ra tòa với chồng trong tâm thế rất vui vẻ, nhẹ nhàng và chúc phúc cho nhau. Giá như trước đây tôi nghĩ đến việc giải thoát sớm hơn thì có lẽ cuộc đời của cả hai đã khác”, cô tâm sự.

Từ câu chuyện của bản thân, Lệ Hằng cho rằng phụ nữ không nên đánh mất tuổi xuân trong những mối quan hệ không còn phù hợp. Nữ diễn viên nhắn nhủ, nếu vợ chồng không thể hòa hợp thì nên dứt khoát thay vì kéo dài tình trạng lằng nhằng suốt nhiều năm, khiến cả hai cùng chịu thêm tổn thương và áp lực.

Lệ Hằng cũng thẳng thắn nhìn nhận tính cách mạnh mẽ, có phần bất cần của mình là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ. Cô kể, ngày trước nhiều đạo diễn từng nhận xét cô có cá tính quá mạnh, cái tôi lớn và quá bản lĩnh. Theo nữ diễn viên, những phẩm chất ấy có thể phù hợp với đàn ông hơn, còn với phụ nữ đôi khi lại trở thành rào cản trong đời sống hôn nhân.

Lệ Hằng cùng chồng cũ và con gái khi còn chung sống. Ảnh: TL

“Tôi không ân hận vì tất cả đều là lựa chọn của mình. Thậm chí, nhiều khi người khác còn nói không phải tôi khổ vì lấy chồng mà ngược lại, người ta mới là người khổ khi lấy tôi”, cô nói với tâm trạng thoải mái.

Ở tuổi ngoài 50, Lệ Hằng cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm sau khi khép lại cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm dang dở. Hiện tại, nữ diễn viên chọn cách sống bình thản, chấp nhận số phận và tìm niềm vui trong cuộc sống thay vì tiếp tục day dứt quá khứ.

Khép lại câu chuyện, Lệ Hằng mong phụ nữ sẽ rút ra bài học từ chính trải nghiệm của cô để biết yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Lệ Hằng cho biết hiện cô đang sống cùng chị gái tại Tuyên Quang. Nữ diễn viên cho hay, quê chị ở Tuyên Quang và từng có thời gian sinh sống tại khu mỏ thiếc Dương Dương.

Theo Lệ Hằng, vì mắc suy tim độ 4 nên gia đình không yên tâm để chị sống một mình. Hiện tại, nữ diễn viên chuyển về ở gần anh chị em để tiện được chăm sóc, đỡ đần trong cuộc sống hằng ngày.

“Bây giờ tôi hạnh phúc lắm, được anh ruột, chị dâu, anh rể cùng các con cháu yêu thương, chăm sóc”, nữ diễn viên tâm sự.

Diễn viên Lệ Hằng bất ngờ lộ diện sau thời gian ở ẩn

Lệ Hằng tên thật là Bùi Lệ Hằng, quê ở Tuyên Quang. Năm 1995, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Bản tình ca trong đêm của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Khi đó, nữ diễn viên đang là sinh viên năm hai Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và được giao vai chính Nụ – một cô gái hiền lành, trong sáng. Lệ Hằng từng chia sẻ đây là vai diễn khiến cô nhớ mãi bởi đó là lần đầu tiên và cũng là lần hiếm hoi được hóa thân thành một nhân vật dịu dàng, ngây thơ trên màn ảnh.

Lệ Hằng và NSƯT Hoa Thúy. Ảnh: FBNV

Tên tuổi của Lệ Hằng thực sự vụt sáng vào năm 1997 khi bộ phim truyền hình Xin hãy tin em phát sóng trên truyền hình quốc gia. Trong phim, cô đảm nhận vai Hoài “Thatcher” – nữ sinh cá tính, ngang tàng, thích uống rượu, đánh nhau và thường xuyên quậy phá. Hình tượng Hoài “Thatcher” nhanh chóng trở thành một biểu tượng của màn ảnh Việt thời bấy giờ, đến mức nhiều cô gái có cá tính mạnh sau đó đều bị ví với nhân vật này.

Theo Lệ Hằng, vai Hoài có nhiều điểm tương đồng với tính cách ngoài đời của cô. Nữ diễn viên cho biết bản thân vốn là một cô gái tỉnh lẻ sống mạnh mẽ, thẳng tính và “nghĩ gì làm nấy”. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng nhìn thấy sự ngang tàng ấy từ thời cô còn là sinh viên nên đã lựa chọn cô cho vai diễn để đời này. Thậm chí, nhiều chi tiết trong phim được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm thật của Lệ Hằng ngoài đời.

Sau thành công của Xin hãy tin em, Lệ Hằng liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng với hình ảnh những cô gái cá tính, “chị đại” hoặc tội phạm nữ. Cô ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Dù đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau, khán giả vẫn quen gọi cô bằng cái tên Hoài “Thatcher”, cái bóng quá lớn mà chính nữ diễn viên thừa nhận rất khó vượt qua.

Sau khi tốt nghiệp, Lệ Hằng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, cô lại ít có cơ hội đảm nhận vai chính trên sân khấu. Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ và gần như biến mất khỏi showbiz Việt, khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một gương mặt cá tính từng rất được yêu thích trên màn ảnh nhỏ.

Lệ Hằng và Lê Vũ Long trong phim Xin hãy tin em. Ảnh: VTV

Đầu năm 2026, Lệ Hằng bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội xin lỗi khán giả. Chia sẻ thêm về đời sống tinh thần, Lệ Hằng bộc bạch có lúc cô cảm thấy chạnh lòng khi một số người cố tình đưa ra những bình luận tiêu cực, xem việc làm người khác tổn thương như niềm vui. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô chọn cách bỏ qua và không để những điều đó ảnh hưởng lâu dài đến mình.

Lệ Hằng xúc động cho biết những ngày gần đây, cô cảm nhận rõ sự quan tâm và tình cảm ấm áp từ khán giả. Dù mới sử dụng mạng xã hội trong thời gian ngắn, nhưng đoạn clip cô chia sẻ đã bất ngờ nhận được hàng triệu lượt xem cùng rất nhiều lời động viên, an ủi. Điều này khiến nữ diễn viên không khỏi bất ngờ và xúc động, bởi qua đó cô mới nhận ra rằng khán giả vẫn dành cho mình rất nhiều yêu thương.

Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ vì đã có lúc khiến họ thất vọng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm mà khán giả vẫn dành cho mình suốt nhiều năm qua.

“Tôi hứa sẽ sống khỏe mạnh, sống tốt và sống có ý nghĩa để không phụ lòng yêu mến của mọi người. Tôi thật sự rất vui và biết ơn khi đến tuổi này vẫn nhận được nhiều sự động viên như vậy”, Lệ Hằng chia sẻ. Tuy nhiên nữ diễn viên cũng nhiều lần khẳng định sẽ không quay lại hoạt động nghệ thuật.