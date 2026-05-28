“Café sáng với VTV3” bất ngờ dừng phát sóng, hé lộ lí do phía sau

“Café sáng với VTV3” bất ngờ dừng phát sóng

Café sáng với VTV3 là điểm hẹn quen thuộc mỗi buổi sáng của đông đảo khán giả truyền hình cả nước trên sóng VTV3, mang đến những thông tin tích cực, tươi mới và tràn đầy năng lượng để khởi đầu một ngày làm việc hiệu quả.

Tuy nhiên, để phục vụ người hâm mộ thể thao trong mùa hè sôi động sắp tới, chương trình sẽ tạm dừng phát sóng bắt đầu từ hôm nay (ngày 27/5).

Trước đó, trong số phát sóng ngày 26/5, MC Hồng Nhung đã có những lời chia sẻ gửi tới khán giả, đồng thời hé lộ về sự trở lại đầy mới mẻ của chương trình sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại.

"Café sáng với VTV3" là điểm hẹn quen thuộc của nhiều khán giả truyền hình vào khung giờ 6h30 sáng hàng ngày. Ảnh: VTV

MC Hồng Nhung bày tỏ: "Ly cà phê sáng ngày hôm nay sẽ là một ly cà phê đặc biệt hơn một chút, bởi vì đây sẽ là ly cà phê cuối cùng mà chúng tôi gửi tới quý vị trong thời gian này. Bắt đầu từ ngày 27/5, chúng ta sẽ cùng đón chờ rất nhiều những vòng quay sôi động từ World Cup sắp tới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi World Cup kết thúc, và chúng tôi hứa hẹn sẽ mang tới những điều thú vị hơn, mới mẻ hơn cùng Café sáng với VTV3".

Ê-kíp sản xuất cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc mùa hè sôi động đến khán giả yêu truyền hình: "Chúng tôi cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với Café sáng với VTV3. Chúc quý vị sẽ có một kỳ nghỉ hè với nhiều niềm vui và nhớ đồng hành cùng World Cup 2026 trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào tạm biệt và Café sáng xin hẹn gặp lại tất cả quý vị!".

Trong thời gian Café sáng với VTV3 tạm dừng lên sóng, khung giờ quen thuộc này sẽ được nhường chỗ cho các bản tin, chương trình đồng hành và những nội dung đặc sắc xoay quanh FIFA World Cup 2026. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, Đài Truyền hình Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một bầu không khí ăn bóng đá, ngủ bóng đá rực lửa và trọn vẹn nhất.

Café sáng với VTV3 phát sóng lần đầu vào 6h30 đến 7h15 ngày 9/7/2012, đều đặn phát hằng ngày vào khung giờ này. Nhiều MC đình đám của VTV từng gắn bó với chương trình này như: nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Lại Văn Sâm, MC Đức Bảo, Mai Trang, Hồng Nhung, Minh Hà, Trịnh Lê Anh và nhiều MC trẻ khác.

Nhiều gương mặt dẫn quen thuộc của "Café sáng với VTV3" trong nhiều năm qua. Ảnh: VTV

Chương trình đã mang đến cho khán giả nhiều thông tin thú vị, bổ ích cũng như tạo nguồn cảm hứng tích cực để bắt đầu ngày mới. Bên cạnh đó, với những thông điệp và nhiều câu chuyện nhân văn đầy cảm hứng hay những cuộc trò chuyện cùng những khách mời nổi tiếng đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả truyền hình.

Với những ai yêu thích chương trình Café sáng với VTV3 sẽ không thể quên được những chuyên mục Góc café, Mẹo vặt, Công thức đẹp... với những tư vấn hữu ích cho cuộc sống, làm đẹp, thời trang...

Năm 2021, sau một thời gian tạm dừng phát sóng, chương trình đã trở lại sóng VTV3 với nhiều thay đổi ấn tượng. Đặc biệt, chương trình sẽ mang đậm tính giải trí và tăng tính tương tác với khán giả.