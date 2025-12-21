Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh chia sẻ điều bất ngờ khi được mẹ nhắc chuyện lấy vợ ở tuổi 60

Mới đây, trong buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 tại gia đình, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh bất ngờ được mẹ nhắc đến chuyện riêng tư. Ở tuổi 80, bà bày tỏ mong mỏi: “Anh Bốn mà lấy vợ thì mẹ mừng quá!”. Trước lời nhắc nhẹ nhàng của mẹ, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh chỉ cười và đáp rằng: “Giờ già rồi, 60 tuổi rồi còn lấy vợ gì nữa mẹ, con ở thế này thôi”.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh được mẹ nhắc lấy vợ vào ngày sinh nhật tuổi 60. Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm kín tiếng của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh là người sống khá kín tiếng về chuyện đời tư. Được biết anh đã từng kết hôn.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh kết hôn ở tuổi 29 với Thanh Hương, người đẹp xứ Dừa được nhiều người nhận xét có nhan sắc nổi bật. Trong lễ cưới, Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu là người đứng chủ hôn. Dù dành nhiều tình cảm và hết lòng vun vén, cuộc hôn nhân ấy vẫn đi đến hồi kết và nguyên nhân tan vỡ đến nay chưa từng được tiết lộ.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh và Thanh Hương quen nhau từ trước khi nam nghệ sĩ sang Mỹ định cư. Khi đó, Thanh Hương làm việc tại một quán karaoke nơi anh thường đến hát. Ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đã nảy sinh cảm mến và dần phát triển thành tình yêu. Nhận thấy sự đồng điệu trong tính cách và lối sống, cả hai quyết định kết hôn. Tháng 4/1997, sau đám cưới ấm cúng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, Hoài Linh bảo lãnh vợ sang Mỹ. Anh từng phát hành CD “Tình Karaoke” kể lại kỷ niệm về cuộc gặp gỡ đặc biệt tại quán hát ngày xưa.

Ảnh cưới của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Ảnh: TL

Do đặc thù công việc, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh thường đi diễn liên tục, có thời điểm nửa năm vợ chồng mới gặp nhau vì mỗi người ở một nơi. Thanh Hương chọn im lặng trước những lời đồn đoán, lặng lẽ chăm lo gia đình và tìm niềm vui riêng. Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh từng chia sẻ rằng trang phục giả gái khi mới vào nghề đều mượn từ chính vợ, và Thanh Hương không chỉ thấu hiểu mà còn khen anh hóa thân khá giống phụ nữ. Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh nhiều lần xúc động khi nói về vợ cũ, cho rằng mình may mắn vì được sống trong một mái ấm ổn định và bình yên. Tuy vậy, sau 14 năm chung sống, cả hai lặng lẽ chia tay mà không đưa ra bất kỳ lý do nào cho sự tan vỡ.

Dù chưa từng công khai hình ảnh vợ, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh luôn dành cho Thanh Hương sự trân trọng khi nhắc đến chị: một người giản dị, chịu thương chịu khó và hy sinh nhiều cho gia đình. Họ có một con trai chung là Võ Lê Thành Vinh, hiện sống và học tập tại Mỹ. Thành Vinh được nhận xét thừa hưởng nét điển trai và nhiều năng khiếu giống cha nhưng lựa chọn cuộc sống độc lập, tránh sự chú ý từ danh tiếng của Hoài Linh.

Cách đây không lâu, trong chương trình “Tình Bolero hoan ca”, ca sĩ Hà My – cháu gái danh ca Thái Châu – từng gây chú ý khi chia sẻ chuyện nhận được tình cảm từ Hoài Linh. Cô cho biết không dám tiến xa vì thời điểm đó anh vẫn đang có vợ ở Mỹ.

Vào thời gian Hà My tham gia một show truyền hình, câu chuyện Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh từng có thời gian yêu cô đã khiến dư luận xôn xao. Theo chia sẻ, nam nghệ sĩ chính là mối tình đầu của Hà My khi cô chỉ mới ở tuổi trăng tròn. Cả hai gặp nhau khi Hà My đã là một ca sĩ nổi tiếng còn Hoài Linh khi ấy vẫn chưa được nhiều người biết đến, trước khi sau này trở thành một danh hài hàng đầu.

Ca sĩ Hà My và Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Ảnh: FBNV

Vài năm trước, trên trang cá nhân, Hà My viết đầy xúc động: “Anh – người mà em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận. Em quyết định nói ra những điều anh tâm sự trực tiếp với em trong những ngày qua, anh phải đau buồn gánh chịu âm thầm khi mỗi ngày bị mọi người nói nặng...

Hà My sinh năm 1978, từng là một giọng ca nổi tiếng với hàng loạt show diễn trong và ngoài nước. Cô được thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ bà ngoại là nữ nghệ sĩ cải lương lừng danh Năm Cần Thơ. Từ năm 8 tuổi, Hà My đã theo đoàn hát cải lương và bắt đầu con đường ca hát riêng ở tuổi 15 với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ.

Với Hà My, mối tình với Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh là một kỷ niệm đẹp, dù không thể đi đến cuối cùng. “Chuyện tình này chưa bao giờ là dĩ vãng, chưa bao giờ là quá khứ. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp lại người xưa tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác nao nao, âm ỉ…”, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ. Việc xăm hình chân dung Hoài Linh lên ngực, theo Hà My, không phải để gây chú ý mà là cách cô lưu giữ ký ức về người từng gắn bó sâu đậm trong một đoạn thanh xuân đầy cảm xúc.